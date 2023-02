India dice haber encontrado un enorme yacimiento de litio. Son buenas noticias para el coche eléctrico

Lo llaman el «oro blanco» del siglo XXI y, si bien el apodo está quizás un poco manido, lo cierto es que capta bien en qué se ha convertido el litio: un material tan valioso como disputado… y un auténtico quebradero de cabeza para las empresas que dependen de él. Bien lo saben en la industria del automóvil. Para garantizarse su suministro en un mercado en el que la movilidad eléctrica está llamada a ocupar un rol cada vez más destacado, los fabricantes de vehículos han optado por buscar estrategias diversas. Incluido bajar directamente a las minas para buscarlo.

Con ese telón de fondo, la India acaba de dar un «campanazo» inesperado: ha anunciado el hallazgo de un enorme yacimiento en Jammu y Cachemira.

¿Cuándo, dónde y cómo de grande? El anuncio lo ha lanzado el propio Ministerio de Minas de la India, que hace unos días confirmaba que el Servicio Geológico cree haber localizado 5,9 millones de toneladas de litio en la zona de Salal-Haimana, distrito de Reasi, en Jammu y Cachemira. Quizás la mejor prueba del interés que despierta el «oro blanco» es que la noticia ha alcanzado ya un eco internacional. Las autoridades indias precisan, eso sí, que de momento hablan de un «recurso inferido G3», por lo que todavía deberá seguir investigándose.

Según precisa el diario Times of India, esa etiqueta indicaría que hay cuestiones clave del yacimiento, como el tonelaje o contenido, que parten de estimaciones sobre las que aún debe ahondarse. Habría otras etapas, precisa la UNECE.

Shri. Vivek Bharadwaj, IAS, Secretary, @MinesMinIndia handed over 16 geological reports (G2 & G3 stage) & 35 Geological memorandums to state governments during the 62nd Central Geological Programming Board (CGPB) meeting held today. pic.twitter.com/oZiQUQtc3w

— Ministry Of Mines (@MinesMinIndia) February 9, 2023