Ingenuity hace su segundo vuelo en Marte: por qué sus rotores giran cinco veces más rápido de lo que lo harían en la Tierra

Esta semana Ingenuity se ha convertido en el helicóptero más famoso de la historia. Lograba convertirse en el primer vehículo en lograr volar sobre la superficie de Marte, y con ello volvía a establecer un hito asombroso en esta misión de la NASA.

Ayer Ingenuity hizo su segundo vuelo: algo más duradero (51,9 s vs. 39,1 s) y a una altitud superior (5 m vs. 3 m) que permitieron a la NASA avanzar en el estudio de lo que pueden o no lograr con este pequeño helicóptero que no para de dar grandes noticias.

Los responsables del Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA revelaban cómo «la telemetría que hemos recibido y analizado nos indica que el vuelo completó las expectativas«.

The #MarsHelicopter faced new challenges in its second flight and reached each milestone. https://t.co/L18F2NCeaZ

It achieved:

✅ 51.9-second flight time

✅ 16-foot altitude (5 meters)

✅ 5˚ tilt to accelerate sideways ~7 feet (2 meters) pic.twitter.com/9yMsRLhbcl

— NASA JPL (@NASAJPL) April 23, 2021