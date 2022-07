Internet y el móvil no irán bien, pero no es por la tormenta solar: así se ha alterado el campo magnético de España y estas han sido sus consecuencias

Finalmente, como se esperaba, la famosa tormenta solar de la que hemos estado hablando durante los últimos días ha llegado a la Tierra. Y, como se esperaba, las perturbaciones que ha causado son poco importantes. Sin embargo, muchos lectores nos han escrito porque módems y smartphones nos parecen «estar funcionando especialmente mal». ¿Es por la tormenta?

¿Cómo sabemos si nos ha afectado la tormenta solar? El Servicio Nacional de Metereología Espacial es un proyecto del Space Weather Group de la Universidad de Alcalá de Henares que se dedica a monitorizar el sol, la Tierra, el medio interplanetario y todo lo relacionado con la meteorología espacial. En concreto, el SNME utiliza un índice (el LDIñ) que, en colaboración con Red Eléctrica Española, para analizar los efectos de todo esto en las infraestructuras tecnológicas vulnerables.

El LDIñ (desarrollado por la UAH) consigue determinar la perturbación geomagnética procesando el «campo magnético registrado» en la estación del Real Instituto y Observatorio de la Armada en San Fernando (SFS) para eliminar la variación diaria y obtener un índice a tiempo cuasi-real. Es precisamente este índice el que nos permite ver que, efectivamente, la tormenta ha estado aquí.

The filament eruption has arrived the Earth as expected Disturbances are not important, also as expected, but they are being noticed in Spain. Keep updated in https://t.co/NH5VI3baXP pic.twitter.com/QOfyPTz4se

