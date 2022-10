iPad (2022), análisis: el nuevo iPad básico de Apple supone el fin del iPad básico de Apple

Con Apple está claro que uno nunca sabe muy bien qué va a ocurrir. Se esperaba una renovación del iPad básico y en ese aspecto Apple no ha defraudado.

El nuevo iPad (2022) no parece en nada al iPad básico que todos tenemos en mente. Ni por pantalla, ni por posibilidades ni mucho menos por precio. Tenemos nuevo iPad básico pero en el camino hemos constatado que también hemos perdido al iPad básico.

Ficha técnica del Apple iPad (2022)

iPad (2022) dimensiones y peso 248,6 x 179,5 x 7 mm pantalla LED/IPS Retina Display de 10,9 pulgadas Resolución 2.360 x 1.640 píxeles 264 ppp True Tone 500 nits procesador Apple A14 Bionic memoria ram N/D almacenamiento interno 64/256 GB cámara trasera 12 MP f/1.8 Zoom digital 5x Autofocus HDR inteligente Vídeo en [email protected] Cámara lenta 240 FPS cámara delantera 12 MP, f/2.4 122º FOV HDR inteligente Vídeo en [email protected] batería 28,6 WHr Hasta 10 horas de navegación por Internet sistema operativo iPadOS 16 conectividad WiFi 6 5G (opcional) USB tipo C NanoSIM / eSIM Bluetooth 5.2 GPS/GNSS otros Compatible con el Apple Pencil (1.ª generación) Touch ID lateral Apple Pay Siri Altavoces estéreo precio 64 GB (WiFi): 579 euros 64 GB (LTE): 779 euros 256 GB (WiFi): 779 euros 256 GB (LTE): 979 euros



2022 Apple iPad de 10,9 Pulgadas (Wi-Fi, 64 GB) – Azul (10.ª generación)

Este rediseño era más que necesario

A un ritmo que para algunos está siendo excesivamente lento, Apple ha ido modificando el diseño de su familia de tablets hasta alcanzar al más modesto de todos: el iPad básico.

Después de muchos años, toca decir adiós a uno de los símbolos del iPad: el botón Home

Ahora, el nuevo iPad (2002) es prácticamente un iPad Air de menos empaque. No cabía otra posibilidad si se eliminaba el botón de inicio. Con ese acto los marcos se reducen y por lo tanto hay un aumento de la diagonal de pantalla, que ahora es de 10.9 pulgadas.

Lo que se mantiene igual es la densidad de píxeles y la calidad de imagen del panel, algo que es una máxima en los iPad de Apple independientemente de la gama en la que nos movamos.

Pero lógicamente en este iPad de entrada hay limitaciones alrededor del brillo, los reflejos y más importante, en la no laminación completa de la pantalla, por lo que ni la visualización es tan limpia como en iPad superiores ni la experiencia con el Pencil es tan transparente o el toque sobre el panel tan agradable.

La eliminación del botón de inicio físico en el marco inferior hace que se produzcan cambios en la manera en que se interactúa con el iPad. Pero era lo que tocaba. Así, ahora el lector de huellas TouchID pasa a quedar situado en el botón de inicio del lateral. Aquí hubiéramos esperado ya el salto a una identificación por FaceID y no quedarnos un poco en tierra de nadie.

El TouchID pasa al botón de encendido en la esquina superior derecha

En todo caso, TouchID en el botón de inicio sigue funcionando de manera correcta y rápida aunque prefiramos otros métodos de identificación.

Justo sobre ello toca hablar ahora. Una novedad de este iPad de Apple está en la colocación de la cámara frontal, que pasa a situarse en un lateral, de modo que se acentúa la idea detrás de que este iPad está más pensado para ser usado en modo apaisado que nunca. Al menos para las videollamadas, uso principal de esta cámara, esa nueva colocación tiene todo el sentido del mundo por resultar más natural.

La cámara frontal pasa a estar situada en una posición que invita a usar el iPad en modo apaisado. Hay cambio de ciclo

Para finalizar el apartado de novedades estéticas, el color llega al nuevo iPad, así que podrás escoger entre el clásico plateado y los nuevos amarillo, azul y rosa como tonos para tu tablet de Apple.

Toca carga por USB-C

Otro cambio en el diseño del iPad de Apple está en el conector de carga. Se dice adiós al puerto Lighting y se pasa a un USB-C muy bienvenido excepto por un ¿pequeño? detalle del que hablaremos en breve. Sí, como habrás imaginado es el lápiz.

Además del puerto de carga, el conector para teclados y otros accesorios pasa a jugar en la liga de los mayores y se coloca en el lateral, ofreciendo más posibilidades que encajan perfectamente con la mayor madurez de este equipo.

Foto con la cámara «selfie» de 12 MP y gran angular

Los accesorios: una de cal y otra de arena

Algo que ha ido creciendo junto al precio de los iPad básicos ha sido el ecosistema de accesorios que elevan las prestaciones del tablet.

El nuevo iPad básico llega al mercado acompañado de un teclado con touchpad que, para sorpresa, se separa de su «otra» parte protectora. Es complicado decidir si me gusta más esta posibilidad o la de la funda anterior.

Por un lado me gusta que en este tipo de iPad se pueda retirar el teclado y no moleste cuando quiero visualizar contenido cómodamente pero mantener cierta protección. Pero por otro lado la ejecución me parece mucho menos acertada que la del teclado del iPad Pro, por ejemplo.

El teclado «oficial» del nuevo iPad básico es mejor pero más caro, con dos partes separadas y sin fiabilidad todavía para usar lejos de una mesa sólida

Otra novedad de este teclado es la inclusión de una fila de teclas de función. ¿Está más cerca que nunca una versión de Mac para tablet?

Disfrutar de este nuevo teclado-funda no sale nada barato. 299 euros es una barbaridad para un accesorio que quiere complementar a un tablet de entrada de gama. Pero la calidad del mismo a la hora de trabajar con el touchpad o la comodidad y fiabilidad de las teclas no está en duda.

El otro gran accesorio del iPad tampoco llega sin polémica de por medio. Y en este caso es de traca. Incomprensiblemente se mantiene la compatibilidad exclusiva con el Pencil de primera generación, el cual lleva aparejado que la sincronización y carga solo la puede realizar vía puerto Lighting.

Un iPad todo moderno pero compatible solo con el Pencil de primera generación … que se carga vía Lighting

Apple lo solventa a su manera: adaptador para que, al menos, el ridículo modo de conexión pinchando el lápiz al puerto ahora se gestione con un cable de por medio. Y sin poder usarlo mientras tanto.

Más de lo mismo para Apple es suficiente

El interior del nuevo iPad de Apple no tiene muchas sorpresas. Siendo el iPad de entrada era lógico esperar que se quedara con un procesador A14 Bionic. Si le unimos que el modelo básico ofrece la, de nuevo y van …, ridícula memoria interna de 64 GB, no es complicado dudar de la validez a nivel de ficha técnica de este iPad básico si comparamos con un Air o incluso el modelo de la generación anterior. No hay mucha justificación real para el considerable aumento de precio.

Que se cuente con ese procesador ya veterano no significa que echemos de menos potencia. Más bien lo contrario. La experiencia es plenamente fluida en todo momento, ya sea jugando, reproduciendo contenido o incluso editando vídeo, aspecto que se va a ver reforzado con potentes soluciones de edición de vídeo en breve.

Con datos en la mano, hay que hablar de unas cifras de 1577 y 3377 puntos en GeekBench 5 en los test Single-Core y Multi-Core respectivamente. En 3Dmark Wild Life Extreme el nuevo iPad alcanzó los 2053 puntos.

Si tocamos el tema del software, el estribillo nos suena también demasiado. Hay potencia más que de sobra en este iPad para un software que no parece avanzar al mismo ritmo que el interior de los dispositivos pero que sin embargo es más que suficiente para que, siendo sensatos, el iPad sea la opción más lógica de tablet si quieres que sea algo más que una pantalla de consumo. Imaginad el panorama bajo Android.

Es cierto que el ritmo de mejoras a nivel de software del iPad es desesperante, pero sin competencia real, Apple puede permitírselo

Con todos los cambios, algo que permanece inalterable es la seguridad de que las 9-10 horas de uso real con el nuevo iPad las seguimos teniendo si su uso es mixto. Cuando abusamos del teclado y tareas de manera continuada, la media que hemos obtenido en nuestras pruebas ha sido algo menor, en torno a las 7 horas.

Nuevo iPad (2022), la opinión y nota de Xataka

Se veía venir desde hace un par de años pero la salida de este nuevo iPad básico ha sido la confirmación de que cada vez cuesta más comprender hacia dónde viaja el iPad. Las diferentes familias ya apenas están delimitadas ni por precio, características y mucho menos aspiraciones.

Todo ello no quita ni un ápice de valor a este nuevo iPad, estupendo de nuevo en potencia, pantalla y versatilidad. Pero con decisiones que no se entienden cada vez más marcadas.

Al final, cuando uno mira cómo queda el catálogo completo de la gama iPad de Apple, no puede más que pensar que lo mejor del nuevo iPad básico de Apple es que el modelo antiguo todavía sigue a la venta.

9,0 Diseño

8,75

Pantalla

8,75

Rendimiento

9,25

Software

9

Autonomía

9,25

A favor Rendimiento y autonomía

Calidad de la pantalla

Ecosistema de aplicaciones para tablet En contra Los 64 GB del modelo básico son cada vez más ridículos

Solo compatible con el Pencil de primera generación … que encima se carga vía Lighting, puerto que desaparece

Precio muy alto



El tablet ha sido cedido para la prueba por parte de Apple. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas