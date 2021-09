iPad mini 2021, análisis: si estás convencido de que le sacarás partido, no hay mejor tablet de consumo pequeño

Cercano ya a la década de existencia, el iPad mini es de esos productos de Apple que no se sabe muy bien cómo han sobrevivido en estos tiempos de smartphones grandes. Incluso alguno podría haber pensado que de hecho estaba desparecido completamente.

Pero no es así y aquí tenemos el nuevo iPad mini 2021 con su renovado diseño, pleno de potencia, excelente pantalla y todo lo que uno podría querer en un tablet … pero en formato muy compacto. ¿Merecerá la pena con esa etiqueta de precio por encima de los 500 euros?

Ficha técnica del iPad mini 2021

Apple iPad Mini (2021) Pantalla 8,3 pulgadas Liquid Retina



500 nits

2.266 x 1.488 px Procesador Apple A15 Bionic Almacenamiento 64 / 256 GB Cámara trasera 12 MP, f/1.8 Cámara delantera 12 MP, gran angular Software iPadOS 15 Conectividad USB-C



WiFi 6



Modelo 5G



Touch ID Compatibilidad Apple Pencil (2ª generación) Sonido Altavoces estéreo Dimensiones y peso 195,4 x 134,8 x 6,3 mm

293 g (WiFi)/ 297 g (5G) Precio Desde 549 eurosª

2021 Apple iPad mini (de 8,3 pulgadas con Wi-Fi, 64 GB) – de en malva (6.ª generación)

Diseño compacto con elementos de modelos superiores

Menos de 70 gramos más pesado que el iPhone más grande de Apple. Es lo que marca la báscula cuando colocamos sobre ella al nuevo iPad mini 2021. Dicho así podría tanto quedar bien el nuevo iPad Mini 2021 como mal el iPhone 13 Pro Max de Apple.

Dada nuestra experiencia de estos días con el iPad mini 2021, nos quedamos con la primera de las opciones: el gran logro del iPad Mini a nivel de peso … y dimensiones.

El nuevo iPad mini 2021 sufre una de las mayores transformaciones de su larga historia a nivel de diseño. No es nada revolucionario porque recoge elementos de modelos de iPad más completos como el puerto USB-C o líneas más rectas, pero le sienta muy bien.

El cambio de diseño solo hace ahondar en la misma idea detrás del mini: un iPad que puedes usar con una sola mano todo el tiempo que quieras

Usándolo, el iPad mini 2021 nos transmite la misma idea que las generaciones anteriores: quiero tenerlo siempre en la mano. Es muy ligero (293 gramos el modelo Wifi) y se puede sujetar con una sola mano cómodamente. Y para quien considere el color de la carcasa un atractivo, este nuevo iPad Mini está disponible con cuatro tonos, entre ellos un sutil púrpura, que es el modelo que hemos probado en Xataka.

De sus hermanos mayores, básicamente del iPad Air, el iPad mini 2021 recoge también el guante de unos marcos más reducidos y el fin del botón físico en el frontal para el TouchID. Este sistema de identificación pasa al botón de encendido, funcionamiento igual de bien que en los iPad mayores donde ya lo habíamos probado. Conviene asignar varias huellas porque nunca sabremos cómo vamos a agarrarlo.

Con su precio y renovación profunda, uno sinceramente hubiera esperado el paso al FaceID por comodidad, máxime cuando es un producto que en muchos casos se usará en la intimidad de casa. Por aquello de las mascarillas y la incomodidad de FaceID en estos momentos.

El botón de encendido hace las veces de lector de huellas

En los pequeños marcos del nuevo iPad mini 2021 hay sitio para la cámara FaceID que además llega con Center Stage (Encuadre Centrado). No podía ser menos habida cuenta de que es un dispositivo que invita todo el tiempo a realizar videollamadas por la comodidad al tiempo que buena pantalla y muy buen sonido.

Sin embargo, acabaremos realizando esas videollamadas en modo vertical ya que, si colocamos el tablet en modo apaisado como parece más intuitivo con este formato, tendremos que hacer un enorme esfuerzo por no estar continuamente tapando la cámara FaceTime, que queda a la altura perfecta … de nuestro pulgar.

Más pantalla para una extraordinaria nitidez

La reducción de marcos en este iPad mini 2021 trae consigo que podamos hablar ya de una diagonal de 8.3 pulgadas. El panel tiene tecnología IPS, resolución de 2.266 x 1.488 píxeles (que nos da 326 ppp de densidad), tecnología True Tone, gama cromática P3 y todo lo que uno espera de un iPad que no es el de entrada.

La pantalla, por supuesto laminada perfectamente y con una buena película antirreflectante, destaca por su alto brillo, de 500 nits. Es todo un placer su visualización por brillo, profundidad del color y fidelidad, tanto en interiores como en exteriores, aunque con luz directa ya empieza a sufrir como era de esperar.

Ninguna pega para la pantalla del iPad Mini 2021. Se ve espectacular

La pantalla del iPad mini 2021 es además la que más nitidez ofrece del catálogo de Apple. Y eso, con contenido de menor tamaño y un uso teóricamente más de consumo de texto, es. De agradecer. Tan solo hubiera podido quedar redondeada por la inclusión de la tecnología ProMotion, que por ahora Apple se reserva para su gama iPad Pro.

Otra novedad que trae consigo el iPad mini 2021 es la compatibilidad con el Apple Pencil de segunda generación. Artistas o quien suela usar el lápiz para escribir a mano en el iPad están pues de enhorabuena. Pero ya sabes que supone sumar 135 euros al carrito de la compra si no tienes ya uno por casa.

Soporte para Apple Pencil de segunda generación … pero hay que sumar 135 euros para comprarlo si no lo tienes ya por casa

La experiencia multimedia con la pantalla del iPad mini 2021 se acompaña bastante bien por parte del apartado sonoro. Tenemos altavoces estéreo (actúan como tal en modo apaisado) situados a ambos lados de la pantalla (en los bordes) que nos ofrecen un sonido bastante potente y fiel, aunque lejos de lo que los iPad de mayores dimensiones consiguen. Y a volúmenes alto se nota una clara vibración del tablet.

Es un iPad disfrutable sin auriculares pero también con ellos aunque hay que tener en cuenta que con el rediseño, el iPad mini 2021 ha perdido el puerto de 3.5 mm por el camino.

Potencia de sobra para un iPad de tamaño compacto

No podía haber una completa actualización de la generación anterior del iPad mini sin el correspondiente salto a nivel de potencia gracias a un nuevo chip. Aquí Apple no duda y le coloca a su iPad mini de sexta generación el nuevo Apple A15, que da el do de pecho en las pruebas de rendimiento sintéticas como GeekBench 5 (supera los 4500 puntos) así como en el día a día.

Con el Apple A15 en su interior, la limitación del iPad para cualquier tarea no está en el rendimiento sino en el tamaño de la pantalla

El iPad mini 2021 rinde de manera excelente en todas las tareas para las que pienses en él. Navegación, lectura, reproducción multimedia e incluso tus pinitos creativos con edición de vídeo o fotografía. La limitación no está en la potencia sino en el tamaño de la pantalla, por ejemplo para disfrutar o sacar partido de la multitarea, algo poco optimizado para esta pantalla tan reducida.

Respecto al calentamiento del iPad mini, ninguna preocupación. Algo crítico en un dispositivo que usamos agarrándolo, que no se caliente es exceso es una buena noticia, pero ojo porque en juegos exigentes como NBA 2K21 de Arcade, sí que tras unos minutos jugando con él pudimos apreciar un calentamiento de la parte trasera.

El único nicho de mercado (o uso) al que este chip A15 le sienta como un guante es del del juego. Aunque la pantalla no tenga el tamaño ideal para jugar de manera seria (ni tampoco haya títulos de empaque como tal), con un mando externo este iPad mini 2021 es una muy buena opción como sistema de juego portátil si con las opciones que da Apple especialmente con Arcade, quedas satisfecho.

La potencia reforzada en este iPad mini 2021 hace a este tablet un producto listo para aquellos usuarios que precisen de un rendimiento adecuado para la edición de vídeo o foto in situ.

Para ello el iPad mini 2021 recurre a una cámara principal muy solvente y que con este formato más compacto tiene ya algo de sentido en el mundo tablet.

Para una urgencia, el iPad mini y su buena cámara principal de 12 MP te permiten editar vídeo 4K en cualquier sitio

La cámara principal (gran angular) ofrece una resolución de 12 MP con apertura f1.8 y zoom digital 5X. Además permite grabar vídeo con calidad hasta 4K.

Carga USB-C para una autonomía correcta

El iPad mini 2021, que según Apple nos debería dar para unas 10 horas de autonomía en modo de reproducción de vídeo o navegación web, incluye una batería de polímeros de litio de 19,3 Wh.

Partiendo de la base de que en estos dispositivos el tipo de uso (continuado o no, por ejemplo) puede hacer variar bastante la autonomía final, en nuestras pruebas hemos promediado entre 7 y 9 horas de autonomía.

La autonomía del iPad mini 2021 no defrauda. Es otra de las buenas noticias que siempre dejan los tablets de Apple

Las pruebas las hemos realizado con un uso mixto del dispositivo, que incluía indistintamente navegación web, reproducción de contenido, videollamadas y juego ocasional (alrededor de una hora y media por carga). Además disponíamos de conectividad Wifi todo el tiempo y un brillo a algo menos del 50% del máximo.

El iPad mini 2021 estrena en este formato el puerto de carga USB-C, que además es DisplayPort. Con la caja viene un cargador de serie de 20 W y un cable de carga de 1 metro de longitud.

iPad mini 2021, la opinión y nota de Xataka

Resulta muy complicado no sentirse tremendamente atraído por lo que ofrece este nuevo iPad mini. Pero al mismo tiempo, uno se ve invadido de muchas dudas sobre el aprovechamiento que se puede hacer de él en un mundo invadido de smartphones de generosas pantallas. Cada vez más.

Y es que al iPad mini 2021 le sienta bien todo lo que Apple le ha colocado para su sexta generación, especialmente a nivel de diseño y rendimiento. Es increíblemente cómodo de usar, muy potente y la calidad de su pantalla no admite mucha discusión.

Queda ya del lado de cada consumidor valorar si el alto precio y las funcionalidades que nos ofrece decantan la complicada decisión de compra hacia un lado u otro.

9,1 Diseño8,75

Pantalla

9,25

Rendimiento9,5

Software9,25

Autonomía8,75

A favor Pantalla de alta calidad y soporte para Pencil 2

Muy cómodo y manejable

Rendimiento excelente En contra Precio algo alto para un dispositivo centrado en el consumo

Sonido algo plano

Solo dos opciones de memoria interna: 64 y 256 GB

El dispositivo ha sido cedido para la prueba por parte de Apple España. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.