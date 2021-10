iPhone 13 Pro Max, análisis: los 120 Hz vienen con una autonomía de récord en un iPhone

Era fácil ser la estrella cuando se era sólo uno, en tiempos del iPhone 5s, o cuando el “rompedor” iPhone X. Pero en la era de la abrumadora abundancia de smartphones, es más difícil brillar si además la competencia por la atención empieza desde casa y se nace con no tres hermanos, sino con tres rivales. En el análisis del iPhone 13 Pro Max nos zambullimos en la experiencia con el más grande de los nuevos iPhone, también el más completo, aunque quizás no el más popular.

Este año los Pro son más mellizos que nunca, reduciendo sus diferencias al tamaño y, casi por castigo, a la batería. El iPhone 13 Pro apenas mejoraba la autonomía con respecto al iPhone 12 Pro, introduciendo mejoras en fotografía. Tras estos días usándolo vemos si, con respecto al iPhone 12 Pro Max, ocurre lo mismo con el gigante de los iPhone de 2021.

Ficha técnica del iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro Max Dimensiones y peso 160,8 x 78,1 x 7,6 mm

238 gramos Pantalla Super Retina XDR 6,7 pulgadas

ProMotion 120 Hz

2.778 x 1.284 px, 458 ppp

1.000 nits, contraste 2.000.000:1 Procesador Apple A15 Bionic RAM N. d. Almacenamiento 128/256/512 GB/1 TB Cámaras traseras Telefoto: 12 MP f/2.8, 77mm, 3x óptico

Ultrawide: 12 MP f/1.8, 6P, 120º

Principal: 12 MP f/1.5, 1,9um Cámara frontal 12 MP f/2.2 Batería N.d. Sistema operativo iOS 15 Conectividad ​​5G (sub-6 GHz)

LTE Gigabit con MIMO 4×4 y LAA

Wifi 802.11ax (6.ª gen.) con MIMO 2×2

Bluetooth 5.0

Chip de banda ultraancha

NFC Otros IP68

Sonido estéreo

FaceID Precio Desde 1.259 euros

Diseño, pantalla y sonido: parece un iPhone y suena como un iPhone

De Apple es sabido y resabido su conservadurismo, y eso es una autovía de doble sentido: por una parte, sus lanzamientos más rompedores logran serlo aún más, por otra los más conservadores parecen algo más aburridos. En este caso vemos pocos cambios: el notch algo más pequeño, las cámaras algo más grandes y una ligera redistribución de botones y bandeja de la SIM. Todo poco perceptible para un ojo no excesivamente puesto en estética de los móviles.

De hecho, teniendo el 12 Pro Max al lado del 13 Pro Max, con un poco de suerte los podrás diferenciar por el color en un primer vistazo, siendo algo pesado y voluminoso. Seguimos pensando que serían más cómodos los bordes curvos que hubo hasta los iPhone XR y iPhone XS, pero cabe decir que el Pro Max no se resbala ni se ensucia, aunque es particularmente ancho y es menos cómodo que otros móviles más estrechos (aunque igualmente altos y voluminosos).

Altura (milímetros) Anchura (milímetros) Grosor (milímetros) Peso (gramos) Pantalla (pulgadas) Batería Superficie (cm²) Volumen (cm3) iPhone 13 Pro Max 160,8 78,1 7,65 238 6,1 N. d. 125,59 96,07 iPhone 13 Pro 146,7 71,5 7,65 204 6,1 N. d. 104,89 80,24 Samsung Galaxy S21 151,7 71,2 7,9 171 6,2 4.000 108,01 85,33 Realme GT 158,5 73,3 9,1 186,5 6,43 4.500 116,18 105,73 Xiaomi Mi 11 Utra 164,3 74,6 8,38 234 6,81 5.000 122,57 102,71 Sony Xperia 5 III 157 68 8,2 169 6,1 4.500 106,76 87,54 Huawei P40 Pro 158,2 72,6 8,95 209 6,58 4.200 114,85 102,79 OnePlus 9 Pro 163,2 73,6 8,7 197 6,7 4.500 120,12 104,5

En cuanto a la pantalla, en el iPhone 13 Pro Max vemos un panel Super Retina XDR de 6,7 pulgadas con resolución de 2.788 x 1.280 píxeles, resultando esto en unos 458 píxeles por pulgada. El ratio de contraste se mantiene en 2.000.000:1, se ha aumentado el brillo máximo a 1.200 nits y, sobre todo, han llegado los 120 Hz de tasa de refresco máxima. Como explicamos en el análisis del iPhone 13 Pro, el ajuste ProMotion permite que el sistema (y no las apps) aplique una tasa de refresco según el contenido, variando entre 10 Hz y 120 Hz. Esto hace que puntualmente podamos notar más fluidez, como ocurre con las animaciones y los scrolls.

Sin quedar en el recurrido FullHD+, el iPhone tiene suficiente resolución y densidad de píxeles para dar una muy buena experiencia a nivel de visualización, aunque por números quede por debajo de rivales como el Samsung Galaxy S21 Ultra (515 ppp, 3.200 x 1.440 píxeles)) o el ambicioso Sony Xperia 1 III tiene una densidad de 643 ppp y resolución 4K). En general, destacan en nivel de contraste y la buena calibración, aunque esta vez la saturación es algo mayor (incluso con TrueTone).

Los ajustes de pantalla son los de siempre, escuetos y sin posibilidades apenas para el usuario tanto a nivel de funciones como de personalización. Y otra novedad “importante” es la reducción del notch, que es más estrecho sin renunciar a FaceID, pero no tenemos sensación de novedad al no aprovecharse y con los marcos que han quedado. Eso sí, la sensibilidad táctil es más que correcta y en general, dejando a un lado los marcos y las limitaciones de personalización, da una muy buena experiencia.

En cuanto al audio, el estéreo vuelve dar una experiencia excelente con un sonido nítido y con un buen rango dinámico. El volumen es más que suficiente como para tenerlo de centro multimedia en una estancia estándar, aunque eso sí, no hay ajustes de audio en relación a la calidad del mismo y sigue sin haber minijack (aunque en teoría la delgadez ya no debería ser un problema).

Experiencia de uso: lo esperado en un gama súper alta actual

A nivel de rendimiento, el iPhone 13 Pro Max también se lleva al nuevo Apple A15 Bionic en versión completa (con la GPU de cinco núcleos, frente a la de cuatro de los iPhone 13 no Pro). Apple no indica la RAM, pero según los benchmarks que veréis continuación viene con 6 GB, lo mismo que en los 12 Pro. El hardware se muestra suficiente para todo tipo de tareas, desde las más sencillas a las más exigentes y la temperatura normalmente no llama la atención ni siquiera en muchos juegos, con las excepciones puntuales con ‘Genshin Impact’ (sobre todo en su primera carga) o iMovie.

En cuanto a los benchmarks, ponemos los que hemos podido obtener para comparar en la tabla y alguno más en la galería de imágenes a continuación.

iPhone 13 Pro Max iPhone 12 Pro Max Sony Xperia 1 III Vivo X60 Pro Realme GT ASUS Zenfone 8 Xiaomi Mi 11 Ultra Samsung Galaxy S21 Ultra Huawei P40 Pro PROCESADOR Apple A15 Bionic Apple A14 Bionic Snapdragon 888 Snapdragon 888 Snapdragon 888 Snapdragon 888 Snapdragon 888 Exynos 2100 Kirin 990 RAM 6 GB 6 GB 12 GB 12 GB 8 GB 16 GB 12 GB 12 GB 8 GB GEEKBENCH 5 (SINGLE/MULTI) 1.132 / 3.634 1.033 / 3.385 1.143 / 3.511 1.031 / 3.538 1.127 / 3.663 991 / 3.272 943 / 2.527 3D MARK (SLING SHOT) (Maxed out) (Maxed out) (Maxed out) (Maxed out) (Maxed out) (Maxed out) 9.226 8.726 PCMARK WORK 11.857 11.163 14.673 11.113 11.691 14.043 9.476

iOS 15 por fin llegó ya en su versión definitiva abanderando así el lanzamiento de este móvil y el de sus hermanos. El sistema no presenta grandes cambios en la parte visible, añadiendo funciones adaptadas al nuevo hardware de los Pro a nivel de la tasa de refresco y sobre todo cambios en algunas de sus apps propias, como Safari, FaceTime o Tiempo. Cabe comentar que en la versión 15.0.1 se han arreglado algunos bugs como el del desbloqueo con el Apple Watch y que los modos de concentración, aunque no sean una novedad a nivel de la industria, están muy bien planteados.

Así viene de fábrica el iPhone 13 Pro Max.

Ajustes del sistema.

Centro de control.

Configuración de los modos de concentración (I).

Configuración de los modos de concentración (I).

A nivel de biometría, Face ID sigue siendo el único método de desbloqueo en este sentido. La experiencia es muy buena y sigue destacando frente a otros sistemas similares, con un desempeño llamativo (a buenas) en la oscuridad: con el rostro bien encarado, ninguna situación es problema para él (la mascarilla será el único escollo).

Estamos ante el iPhone con mayor autonomía en mucho tiempo, quizás de la historia de los móviles de Apple

En cuanto a autonomía, estamos ante el iPhone con mayor autonomía en mucho tiempo, quizás de la historia de los móviles de Apple. La media es de 1 día y 10 horas, llegando a las 37 horas incluso con ProMotion y, de hecho, sin ver una marcada diferencia entre tener configurados los 120 Hz de tasa máxima o limitarlos a 60 Hz. Eso sí, hablando de hacer historia, lo de la carga es otra y muy distinta.

Cargador de 5 V con cable: 4 horas y 15 minutos.

Cargador de 20 V con cable: 2 horas y 5 minutos.

Cargador de 20 V con MagSafe: 3 horas.

Cámaras: la noche le confunde

Con el sensor más grande que Apple ha instalado hasta la fecha, el iPhone 13 Pro Max dispone de la siguiente configuración a nivel de cámaras:

Telefoto : sensor de 12 megapíxeles con lente con apertura f/2.8 (77 mm) y zoom óptico 3x. OIS.

: sensor de 12 megapíxeles con lente con apertura f/2.8 (77 mm) y zoom óptico 3x. OIS. Ultra gran angular : sensor de 12 megapíxeles con lente de 6 elementos con apertura f/1.8 y campo de visión de 120º.

: sensor de 12 megapíxeles con lente de 6 elementos con apertura f/1.8 y campo de visión de 120º. Principal : sensor de 12 megapíxeles con lente con apertura f/1.5 y OIS por sensor-shift.

: sensor de 12 megapíxeles con lente con apertura f/1.5 y OIS por sensor-shift. Cámara frontal: sensor de 12 megapíxeles con lente con apertura f/2.2.

La app de cámara mantiene diseño y navegación, pero incorpora el modo cinematográfico y se ha incorporado el modo macro, aunque dentro del automático.

Como el paseo por la app nos lo dimos bien con el iPhone 13 Pro (os invitamos a echar un ojo a ese análisis si queréis ver detalles sobre ello) y aún no han arreglado el desempeño del modo macro, nos centraremos en comentar la calidad de las cámaras del Max. En general, la calidad de las fotografías es alta, sin milagros, destacando una colorimetría realista y un contraste elevado, viendo que el detalle es correcto salvo en el gran angular, que muestra ya ruido incluso con buena luz.

Fotografía en automático.

Fotografía en automático.

Foto con el gran angular, la lente principal y un recorte hecho a partir de la principal, haciendo zoom 3x digital. Algo que hace el sistema automáticamente según las condiciones.

Aquí pudimos intentar los dos disparos a 3x: a la izquierda el recorte de la principal, a la derecha el tele. Con la principal (mayor apertura) se recoge más luz, motivo por el cual Apple probablemente haya implementado esta automatización), pero hay ocasiones en las que los contornos quedan menos definidos que con el tele.

Foto con el gran angular, la lente principal y el teleobjetivo. En este caso, el sistema detectó suficiente luz.

A la izquierda (de arriba a abajo): gran angular, principal, 3x en automático. A la derecha los mismos disparos con modo noche.

El modo macro suele dar buen resultado, aunque siempre tendremos un bokeh natural más resultón con la cámara principal (sin poder acercarnos tanto al ítem). De noche nos da fotografías correctas en general, teniendo en cuenta que en el 3x tendremos recortes de la cámara principal (y no un disparo del teleobjetivo) y que al gran angular le cuesta algo más dar un resultado competente.

Lente principal (izquierda) vs modo macro (derecha). Suele haber cambios en la colorimetría (si no editamos) debido al cambio de lentes, pero con el gran angular podríamos ir hasta mucho más cerca. Por otro lado, la mayor apertura de la lente principal hace que el bokeh sea más intenso.

En el modo retrato no vemos cambios respecto al iPhone 12 Pro Max. El recorte suele ser bueno y respeta bastante los contornos reales incluso con el pelo, aunque en interiores y de noche tiene más problemas en este aspecto (recortes más agresivos) y aparece el ruido.

A nivel de vídeo, la estabilización sigue siendo sobresaliente incluso con el aún novedoso sistema que introdujeron (centrado en el sensor). El modo cinematográfico es el nuevo juguete de moda y da buen resultado por la sensibilidad y el enfoque automático, aunque pide bastante luz (muchas veces no funciona de noche aunque esté la escena iluminada) y da sólo tomas FullHD.

En cuanto a la cámara frontal, suele dar buenas fotografías de día. De noche dependerá del modo: en automático y modo noche el resultado es solvente, con el modo retrato mejor no intentarlo. Viendo los resultados en la noche de la frontal y el gran angular sobre todo, podemos ver que hay bastante trabajo por hacer aquí y que lo visto en el iPhone 13 Pro no era casual.

Modo automático (izquierda) y modo retrato (derecha).

Automático (izquierda) y modo noche (derecha).

Apple, haz el favor de arreglar esto, por favor (retrato, baja luz).

iPhone 13 Pro Max, la opinión de Xataka

¿El tamaño importa? Sí, en este caso llega a ser determinante y algo que se debería considerar ante la compra de un iPhone si se tiene clara la marca, dado que con el iPhone 13 Pro Max tienes uno de los móviles menos manejables de la casa, pero también el que hace que te descuides al 100% de cargar la batería.

No se trata de una gran evolución: la experiencia es muy parecida a la de su predecesor (y quizás los 13 Pro son los 12 Pro que no fueron y debieron ser). Pero en general es un buen móvil, enorme y pesado, pero solvente.

9.3 Diseño9 Pantalla9,5 Rendimiento9,5 Cámara9,5 Software9 Autonomía9,25 A favor Aplausos para ProMotion: los 120 Hz llegan tarde, pero llegan genial.

La autonomía es su punto más fuerte.

Lo mejor de la calidad del audio es no tener sorpresas. En contra El gran angular se ha quedado atrás en la evolución de las cámaras.

La buena autonomía no sale gratis a nivel de comodidad: es más grande y pesado que otros móviles con la misma diagonal.

iOS se muestra estable, pero podría ser mucho más cómodo y versátil

