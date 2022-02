iPhone 13 rozando precio mínimo, una smart TV Xiaomi a menos de 200 euros, Horizon Forbidden West de oferta y más: Cazando Gangas

ASUS TUF Dash F15 FX516PR a 1.299 euros en Amazon, rebaja de 100 euros respecto a otras tiendas para este ambicioso equipo gaming con pantalla de 15.6" Full HD a 144Hz, procesador Intel Core i7-11370H, 16GB RAM, SSD de 512GB y lo mejor, una GPU RTX 3070 8GB. Sin SO

Asus TUF Gaming FX506HCB-HN200 a 869 euros en MediaMarkt, 30 euros menos que la semana pasada. Con pantalla de 15,6 " FHD, Core i5-11400H, 16GB RAM, 512GB SSD y GPU GeForce RTX3050, con FreeDos como SO, un equipo todoterreno para juego y trabajo que destaca por lo moderno de sus componentes

Un portátil para quienes necesiten potencia (pero no GPU dedicada), el HP 15s-eq2059ns a 679 euros en El Corte Inglés, rebaja de 120 euros. Con procesador AMD Ryzen 7 5700U, 16GB de RAM y SSD de 512GB. Viene con Windows 11 instalado

Casi 100 euros menos en el Acer Aspire C24-1650, a 509 euros en Amazon, un all in one con pantalla de 23.8" Full HD, procesador Core i3-1115G4, 8 GB RAM, SSD de 256 GB y Windows 10 Home