iPhone SE 2022: características, precio, fecha de salida y todo lo que dicen los rumores

Si Apple sigue fiel a su tradición de los últimos años, esta primavera podríamos presenciar el lanzamiento de un nuevo iPhone SE. Y, como es costumbre por estas fechas, ya han empezado a surgir rumores relacionados al futuro terminal de la compañía.

En este artículo vamos a contarte todo lo que sabemos hasta el momento sobre el sucesor del iPhone SE 2020, un smartphone que está destinado a convertirse, un año más, en la alternativa más asequible para ingresar al ecosistema de Apple.

¿Qué características tendrá el iPhone SE 2022?

La estrategia de Apple para los iPhone SE es bastante clara: reciclar parte del diseño y componentes de sus modelos más ambiciosos y caros y proyectarlos en un terminal que destaca, sobre todo, por su precio y buen rendimiento.

Con esto en claro, comencemos con lo que dicen los filtradores. De acuerdo a MyDrivers, el iPhone SE 2022 podría adoptar algunas características del iPhone XR. Como recogen nuestros compañeros de Applesfera, la pantalla del terminal se elevaría hasta las 6,1 pulgadas reduciendo los marcos.

El dispositivo no contaría con Face ID, por lo que el desbloqueo se realizaría con botón con Touch ID integrado. Ante la ausencia de esta característica, el notch como lo conocemos desaparecería de la pantalla frontal, dando lugar a una perforación central para la cámara de selfies.

Por otra parte, el analista Ross Young dice que el iPhone SE con pantalla más grande (LCD de 5,7 a 6,1 pulgadas) se hará esperar hasta en 2024. En consecuencia, el modelo de este año no daría el esperado salto y conservaría su clásico panel LCD de 4,7 pulgadas.

Young también va más allá con sus predicciones. Dice que Apple apostará por utilizar el nombre “iPhone SE+ 5G”. Esto es algo extraño, ya que los de cupertino no utilizan una etiqueta relacionada al soporte de redes móviles desde los tiempos del iPhone 3G, es decir, hace casi 15 años.

En cuanto al SoC, Nikkei Asia augura que la tercera generación del iPhone SE contará con el chip A15 Bionic con 5G, el mismo que llevan los actuales iPhone 13. Ming-Chi Kuo, por su parte, apuesta por un «A14 Bionic actualizado» con capacidad 5G.

Si hablamos de la memoria, el próximo terminal de Apple podría conservar los 3 GB de RAM existentes. Aunque también existe la posibilidad de que de el salto hasta los 4 GB. Sin embargo, en este punto los filtradores tampoco se ponen de acuerdo.

En cuanto al almacenamiento, se ofrecerían versiones de 64 GB y 128 GB. Los de Cupertino tenían una versión de 265 GB del modelo actual que dejó de ofrecerse en septiembre del año pasado y no se sabe si regresará con el iPhone SE 2022.

Con respecto a la cámara, uno de los puntos más valorados de los terminales Apple, los renders del laker XLeaks7 dejan ver que un único sensor trasero. Si bien no se conocen los detalles del hardware, esta podría tener 12 megapíxeles, como la del iPhone 11 o el iPhone XR.

¿Cuándo llegará y cuál será su precio?

Apple no acostumbra a brindar fechas hasta poco antes de sus eventos (si es que no presenta sus productos vía nota de prensa, aunque este no sería el caso). No obstante, si se tiene en cuenta lo que ocurrido años anteriores, la compañía podría presentar el iPhone SE 2022 esta primavera.

Es preciso recordar que nos encontramos en medio de una escasez de chips que está golpeando a diversas industrias. Y, aunque en Apple suelen ser precavidos y son considerados clientes prioritarios por los fabricantes de semiconductores, este escenario podría provocar cambios en la agenda de presentación de productos.

Por último, todo parece indicar que el iPhone SE seguiría destinado a ser el teléfono más asequible de la compañía de Cupertino. Los analistas confían en que se mantendrá en la base de los 489 euros (399 dólares en Estados Unidos), aunque existen posibilidades de que este año se aplique un aumento. De momento, solo resta esperar.

Imágenes | XLeaks7

