iRobot Roomba Combo j9, análisis: vine por la inteligencia y me quedé por su base mesita de noche

Hace poco menos de un año analizábamos el Roomba Combo j7+, un robot aspirador fregador único en su especie. Y es que en lugar de resolver el fregado con una pletina insertada en sus bajos como acostumbra la vasta mayoría, lo hacía con una especie de visera que sube y baja a demanda. Ahora llega su heredero el Roomba Combo j9+ con más potencia, más inteligencia, un fregado mejorado, una base más completa y una notable subida de precio. Hemos probado a fondo el Roomba Combo j9+ y esta ha sido nuestra experiencia.

Ficha técnica del Roomba Combo j9+

IROBOT ROOMBA COMBO J9+ DIMENSIONES Robot: 8,7 x 34,8 x 34,8 cm

Base: 32,5 cm ancho x 38,35 cm fondo x 33,5 cm alto PESO 4,07 Kg Base: 9,94 kg CAPACIDAD DEL DEPÓSITO 313 ml Fregado Smart Scrub FILTRO Alta eficiencia capaz de capturar hasta el 99% del polen del ambiente, el moho, los ácaros provenientes del polvo y los alérgenos de gatos y perros (según la marca) CONECTIVIDAD Sí APP Sí PROGRAMABLE Sí NAVEGACIÓN INTELIGENTE Sí, PrecisionVision Navigation (con cámara y reconocimiento de objetos). Compromiso P.O.O.P. y Dirt Detect QUÉ HAY EN LA CAJA Robot aspirador, estación de vaciado Clean Base, una bolsa AllergenLock adicional, un paño de microfibra adicional para fregar, , un filtro adicional, un cepillo adicional para esquinas y bordes, cable de alimentación BATERÍA 4460 mAh Precio 1.399 euros



Diseño: premium por los cuatro costados

Si pones la Combo j7+ y la Combo j7+ enfrentadas, cuesta encontrar las diferencias porque ya te anticipo que están en el interior y en la base. No obstante, conviene hacer un repaso de sus mejores bazas.

Exteriormente tiene el clásico diseño de cilindro achatado íntegramente de plástico, pero con un acabado negro mate y metalizado que estéticamente es de lo más premium. Eso sí, en apenas un par de semanas en casa usándolo a diario, ya se ha rayado unas cuantas veces. ¿Es bonito? Sí, pero no son los acabados más sufridos para un aparato que va a estar por el suelo y eventualmente se va chocar con cosas.

En la parte superior tiene un botón para ponerlo en marcha o detenerlo cuyo contorno es un LED que se ilumina en función del estado, lo que sirve para indicar de cosas como que está cargándose, en funcionamiento o tiene un error. Además de intuitivo y práctico es minimalista, muy en la línea del resto del aparato.

Pero lo mejor de este aspirador está en los bajos: un cepillo lateral para limpiar bordes y esquinas atrayendo la suciedad a la zona central y doble rodillo de goma multisuperficie. Lo bueno de este material es que atrapa mejor el pelo y se deteriora menos que las cerdas, por lo que está especialmente indicado para hogares con mascotas. Aunque tendremos tiempo de profundizar, ya os adelanto que se nota cuando pasa por el baño después de pasarme la plancha.

He dejado lo mejor para el final: la mopa descapotable y la nueva Clean Base.

La mopa no es nueva, de hecho ya la vimos en el Combo j7+ y no ha habido cambios, pero que siga estando es una buena noticia. Me explico: cuenta con dos brazos de metal responsables de moverlo de su sitio (en la zona superior) a la zona inferior, por lo que cada vez que haya que fregar, el robot repetirá esta maniobra. Si te gusta la tecnología y trastear, seguro sabrás que las partes móviles son las más susceptibles de fallar y romperse.

Que siga presente indica que la experiencia de la generación anterior de los usuarios ha sido lo suficientemente buena como para repetir sin modificaciones. En nuestro caso hemos analizado un producto totalmente nuevo y en dos semanas de pruebas ha funcionado perfecto, de forma fluida y ágil cuando ha sido necesario. Habrá que ver cómo soporta el paso del tiempo, pero cabe recordar que según iRobot esta pieza ha sido diseñada para que dure toda la vida útil del robot (no hay cifras orientativas).

iRobot ha tomado nota y ha vitaminado su Clean Base: ahora también suministra agua para fregar y ha cambiado su forma que pueda pasar por una mesa auxiliar completamente funcional

Pero si hay algo verdaderamente original y sorprendente es la nueva Clean Base. iRobot debutó siendo la primera marca en hacer una base autovaciable con el Roomba i7+. Luego fueron haciendo que la base sea algo más compacta y estéticamente más encajable en cualquier hogar, pero mientras tanto otras marcas dotaban a sus respectivas bases de funciones extra, sirva como ejemplo la colosal Roborock S7 MaxV Ultra que vacía el depósito de suciedad, llena el de fregar y limpia el robot.

iRobot ha tomado nota y ha vitaminado su Clean Base: ahora también suministra agua para fregar y ha cambiado su forma que pueda pasar por una mesa auxiliar completamente funcional. Esto último no es algo baladí y quien tenga un piso pequeño como el mío sabrá de qué hablo. Aquí el espacio es valioso y si vas a poner algo tan voluminoso como una base, al menos que puedas aprovecharlo para algo más. La parte superior tiene un acabado que emula la madera y es completamente plana, para poder colocar una planta, una lámpara o lo que quieras. Pero que no te engañe la apariencia porque nuevamente estamos ante puro plástico.

Un punto a agradecer es que el robot se oculta lo suficiente como para no ocupar espacio de más. La pared tiene unos acabados con texturas bastante discreto y elegante y al abrirlo encontramos una balda auxiliar con una bolsa de recambio, un compartimento en forma de cajón donde se alberga la bolsa operativa y un minibidón que rellenaremos del agua que posteriormente suministrará al robot. El espacio está optimizado al máximo y extraer todos los compartimentos resulta cómodo y fácil.

Navegación: es casi una brújula

La gama media alta de los robots aspiradores dispone de navegación «inteligente» mediante visores láser, cámaras o una combinación de ambos en algunos de los modelos más avanzados. En el caso de iRobot, la firma americana siempre ha apostado por las cámaras y desde hace un par de generaciones, estas han pasado de estar en la zona superior al frontal, lo que les permite no solo orientarse, sino ‘ver’ obstáculos. Además, les han puesto un led frontal para que la (escasez de) iluminación ambiental no sea un problema. Esta es precisamente el sistema de navegación del Combo j9+.

Si atropella por accidente un excremento de tu perro o gato durante el primer año del robot, te lo cambian por uno nuevo

Esto es lo que iRobot llama PrecisionVision y tiene entre sus bazas la de detectar y evitar ‘sorpresitas’ de mascotas (mención especial merece la P.O.O.P. guarantee que, en caso de atropellar un excremento de tu perro o gato durante el primer año del robot, te lo cambian por uno nuevo), cables de carga, zapatos, calcetines… o eso dice.

Vaya por delante que la navegación está de lo más depurada. Un error bastante común en la navegación de todas las marcas es infravalorar el espacio disponible para pasar, lo que provoca que se dejen espacios estrechos (pero no tanto como para que no quepan) sin limpiar. Sin ir más lejos, los Roomba son los únicos robots aspiradores para los que no necesito mover la silla de mi despacho de su sitio, ya que ‘buscan’ cómo salir de allí.

Así, mientras que los robots más rápidos del mercado limpian toda mi casa en una media hora, este dedica unos 40 minutos pero pasa por bastantes más sitios. Aun así, como podéis ver en la imagen se sigue dejando zonas: mea culpa en la mayor parte de los casos, ya que lo ideal es ponérselo fácil despejando obstáculos.

A lo largo de mis días con la Roomba j9+ la he probado tanto con la detección de obstáculos desactivada como activada y en ambos casos he de decir que en general, ‘ve’ y evita bastante bien los objetos potencialmente problemáticos, especialmente cables. Eso sí, sin la detección se ha tragado la cortina del dormitorio, algo que no ha pasado al activarlo. ¿Y con la detección activada? Algo que me ha pasado poco: 100% de las veces ha limpiado toda la casa sin atascarse ni tragarse nada, volviendo a la base al concluir.

Limpieza: sobresaliente en aspirado, fregado ya tal

iRobot no acostumbra a proporcionar datos de potencia de succión y con esta Roomba j9+ no ha habido excepción, más allá de afirmar que es un 100% superior que las Roomba j7. No obstante y según mi experiencia, normalmente no es tanto una cuestión de potencia sino de navegar cubriendo todo el espacio y disponer de unos rodillos que atrapen la suciedad, por pequeña, dispersa o acumulada que esté.

Nuestro piso es pequeño (55 metros cuadrados) y no tenemos mascota, pero se nos cae el pelo bastante (no hay como planchártelo con frecuencia) y reina el desorden y la arena procedente de los calcetines de jugar a pádel. Así que suciedad, hay.

Antes de empezar, a la hora de configurar programas o nuevos trabajos es posible elegir diferentes opciones:

Aspirar o aspirar y fregar.

Aspiración baja, normal o alta.

Nivel de líquido económico, estándar y ultra

Smart Scrub encendido o no (luego hablamos de ello).

Una o dos pasadas de limpieza.

No obstante, por defecto está en aspiración normal y una pasada. Con esa configuración por defecto se ha llevado la mayoría de los pelos del suelo, migas y lo más difícil, la arenilla. De hecho, los pelos restantes pueden encontrarse en lugares a donde el aspirador no llega, como por ejemplo detrás del WC. En este sentido, nunca he necesitado llevarlo al máximo o dar dos pasadas en mi día a día.

Al activar aspiración y fregado, el modo estándar no ha bastado para que elimine la típica huella que se queda cuando pisas un suelo mojado o la mancha de un líquido que ha caído al suelo y se ha secado. Como consecuencia, sí que he tenido que poner el fregado ultra y además activar el Smart Scrub.

Ahora ya sí, ¿qué es es el Smart Scrub? Explica la marca que se trata de una nueva función que hace que el robot friegue hacia delante y hacia atrás usando el peso del robot a su favor (5,2 N de fuerza). Resumiendo, un fregado más profundo.Desgraciadamente, sigue sin ser como una fregona: ¿sabes cuando tomas un refresco en el sofá y se cae una gota al suelo que acabas pisando y se seca? Ese tipo de manchas persisten con o sin Smart Scrub. Eso sí, otras más pequeñas se las lleva. No va a evitar que uses la fregona, pero el suelo más limpio lo deja.

Hablemos de alfombras. Una pregunta que puede surgirte cuando aspiras y friegas a la vez es qué pasa con las alfombras. Bien, como el accesorio fregador funciona como la capota de un coche descapotable, al detectarla (con algo llamado Dry Rug Intelligence) , sube el accesorio. Solo tenemos una pequeña alfombra fina y según nuestra experiencia, sí que la detecta, de modo que no hay riesgo de que la alfombra se moje, algo que sí que puede pasar con otros modelos que se limitan a ascender la mopa unos milímetros. En cuanto a la aspiración, visualmente sí que queda notablemente más limpia, aunque no tanto como con el aspirado manual con el aspirador de trineo.

Terminamos este apartado con una característica interesante fruto de la «inteligencia» de este robot: el Dirt Detective. Este plan de limpieza optimizado se aprende las frecuencias con las que limpiamos cada habitación y cuándo y dónde se detecta suciedad, por lo que al activarlo, prioriza las habitaciones más sucias y ajusta sus preferencias de limpieza. Además, en la pantalla pertinente de la aplicación muestra cómo estima que estará cada sala de tu hogar. Así, en nuestro caso insiste más en el baño y la cocina con bastante pericia. Como curiosidad: cuando traza el mapa y después va navegando por casa, es capaz de identificar cada habitación con moderado acierto (especialmente la cocina).

Autonomía: dura y dura y dura

Como he explicado anteriormente, con el modo normal de aspiración mis necesidades de limpieza han quedado satisfechas. Sin embargo, no ha sido el caso del modo ultra de fregado. ¿Consecuencia? El programa que más he usado ha sido el aspiración normal – fregado ultra + Smart Scrub. A partir de aquí, este Roomba me lo ha puesto verdaderamente difícil para agotar su batería.

Sí, mi casa es pequeña, pero es que he tenido que ponerlo cuatro veces para que me salte el aviso de batería baja, lo que en la práctica supone dos horas y media non stop. Traducido: podría limpiar un piso de aproximadamente 200 metros cuadrados sin pasar por el enchufe.

En cualquier caso, quedarse sin batería tampoco supone un problema, ya que memoriza dónde ha tenido que parar para volver a la base a cargarse y luego, cuando vuelve a tener su batería llena, retoma su trabajo. Entre su autonomía, la memoria, su buena orientación y que puede guardar varios mapas, la conclusión es que el Roomba Combo j9+ da la talla para casas grandes.

Cómo es la aplicación

Después de probar las principales marcas de robot aspiradores, tengo una cosa clara: la que mejor experiencia ofrece de las ventajas de la conectividad es iRobot y esta aplicación es la mejor muestra.

La interfaz es la misma de siempre, pero introduce más funciones y opciones de forma inteligente, me explico: el riesgo de hacer un producto más complejo es que su manejo se torne también complicado. Pero esto es un aspirador, no es un ordenador, así que lo ideal es que pueda usarlo todo el mundo, sea techie o no.

El riesgo de hacer un producto más complejo es que su manejo se torne también complicado. Pero esto es un aspirador, no es un ordenador, así que lo ideal es que pueda usarlo todo el mundo

Así, sigue teniendo una interfaz clara, desplejada e intuitiva, para que si le instalara esta aplicación a mis padres en el móvil (justo se apañan con el WhatsApp), estos supieran aspirar su casa. La primera imagen de la fotografía es la pantalla principal, donde podemos ver rápidamente el estado del robot (aspirando, en la base), el nivel de batería y de agua de forma cualitativa y ponerlo en marcha o detenerlo pulsando botones gordos y claramente identificable. Después de todo, lo normal será hacer casi siempre lo mismo (aspirar o aspirar y fregar toda la casa).

Allí, un poco más escondido, podremos configurar otros programas donde además elegir potencia de aspiración, cantidad de agua, pasadas o frotar al fregar. Más abajo, las opciones de programación, ver el historial, acudir a la configuración, ver el estado del producto o acudir a la ayuda o la tienda de iRobot. En general es un robot repleto de opciones, pero quiero destacar algunas más a nivel funcional como las Automatizaciones, que se valen de la ubicación del teléfono para que por ejemplo limpie cuando estamos fuera de casa, en los programas Favoritos podemos elegir orden y parámetros de limpieza por habitación, la detección de obstáculos como las «sopresitas» que pueden dejar de forma accidental nuestras mascotas o el Bloqueo para niños/mascotas, para que estos no puedan ponerlo en marcha de forma accidental.

Concluyendo: la aplicación va a satisfacer tanto a personas tecnológicas como a las que no lo son y además tanto a aquellas que buscan la máxima personalización como a las que no quieren complicarse. Vamos, una app de amplio espectro y que funciona bien, ya que nunca hemos experimentado lags significativos, cierres inesperados o mala conexión.

Mantenimiento mínimo

Como hemos visto en el apartado anterior, desde la aplicación podemos ver el estado del robots y sus componentes, acudir a la tienda de iRobot para comprar recambios y disponer de los manuales, un complemento para cuando decimos eso de ‘vete a saber dónde estará la documentación en papel que venía en la caja’.

Las bases de autovaciado agilizan las operaciones de mantenimiento, pero hay otras de las que no te libras. Así, con este Combo j9+ sigue siendo necesario extraer la mopa de fregar de vez en cuando para lavarla (o sustituirla), darle la vuelta al robot para limpiar los cepillos (en el caso de los rodillos centrales, es posible quitar la tapa para soltarlos y así facilitar la limpieza), quitar el polvo de las pletinas de carga y tarde o temprano, pulsar en el lateral del depósito del robot para acceder al filtro y sustituirlo. En la documentación aparecen las recomendaciones de frecuencia de limpieza y sustitución y los procedimientos no tienen mucho misterio.

Lo que ves sobre estas líneas parece una nevera, pero es el interior de la base de este aspirador. A diferencia de otros modelos con bases colosales y multifuncionales, iRobot lo resuelve de una forma bastante práctica y sencilla: un pequeño bidón en la parte superior para añadir agua para fregar para unos 30 días, un cajón en la zona media donde está la bolsa que acumulará la suciedad (para unos 60 días según iRobot, aunque de acuerdo con mi experiencia duran bastante más) y en el lateral de la puerta, un compartimento al estilo huevera donde viene una bolsa de recambio.

Llena el bidón de agua, coloca la bolsa de suciedad y prácticamente olvídate

El procedimiento es de lo más sencillo: llena el bidón de agua, coloca la bolsa de suciedad y prácticamente olvídate de manipular algo que no sea la app. Cuando va a salir para aspirar y fregar, antes rellenará el depósito…

Así, si deseas fregar y no tiene agua, te avisará para que rellene el depósito saliendo de la base y yendo marcha atrás para situar la zona del depósito de agua en la base y así recargar. Cuando vuelva de aspirar (o aspirar y fregar), la suciedad de su depósito será tragada y llevada a la bolsa en una operación bastante estruendosa pero que dura pocos segundos. En estas dos semanas largas de prueba no he llenado la bolsa de suciedad ni mucho menos, pero sí que añadí poca agua al bidón, por lo que apareció un aviso en la aplicación informándome de que el agua estaba próxima a acabarse. Cuando se acabó, apareció otro mensaje indicándome que ya no podría fregar, solo aspirar.

Que tenga una gestión de vaciado de depósito de suciedad es algo que agradecerán especialmente personas con problemas de alergias, pero la realidad es que no es plato de gusto tocar la suciedad. Y si te dejas llevar por la pereza, es fácil que se te pase tanto esto, como llenar el depósito de agua. Con esta base el mantenimiento es mínimo como para que te desentiendas. En caso de problemas, te lo hará saber a través de la aplicación.

iRobot Roomba Combo j9+, la opinión de Xataka

Con los robots aspiradores es fácil marearse con las cifras de especificaciones, pero la realidad es que se ha alcanzado un nivel bastante alto de efectividad en aspiración, una navegación moderadamente eficiente (de nuevo, mejor si les ponemos las cosas fáciles despejando la casa de obstáculos) y autonomía para limpiar la mayoría de hogares. Esto dejando al margen el fregado, al que todavía le queda camino por recorrer.

Llegados a este punto, la evolución pasa por buscar la excelencia: no perderse nunca, saber qué obstáculos esquivar, seguir depurando el fregado y reducir las tediosas tareas de mantenimiento. Pero los robots aspiradores nacieron para que la gente pudiera olvidarse (o al menos, reducir la frecuencia) de aspirar o barrera a menudo para tener la casa decente.

Aunque el proceso de aprendizaje del robot lleva su tiempo y es fácil dejarse llevar por la inercia de ponerlo, esto supone verdaderamente delegar en una máquina para que limpie por ti.

Sí, ya puedes poner el aspirador estés donde estés desde el móvil, pero la guinda del pastel es que sean ellos mismos quienes decidan cuándo y cómo limpiar: idealmente cuando no estemos en casa, pero también considerando qué zonas están más sucias y qué esfuerzo necesitan, dos funciones que cubre este Roomba Combo j9+. Aunque el proceso de aprendizaje del robot lleva su tiempo y es fácil dejarse llevar por la inercia de ponerlo, esto supone verdaderamente delegar en una máquina para que limpie por ti.

Aunque lo de la inteligencia es un reclamo que anuncian muchos modelos y fabricantes, iRobot ha logrado dar con la tecla de ofrecer algo funcional y tangible para que en la práctica limpiemos y nos preocupemos menos. Un paso adelante menos vistoso que otras novedades, pero más útil.

Aclarado este punto, el Roomba Combo j9+ cumple prácticamente todo lo que puedes pedir a un robot aspirador: es de los que mejor navega, la aspiración es de calidad, tiene una autonomía para aburrir (literal) y su base sirve para que trabajemos menos y nos expongamos menos a la suciedad o al mantenimiento. Y bueno, también tienes una práctica mesita auxiliar en el cuarto. Eso sí, esta clara apuesta por la innovación, se paga.



