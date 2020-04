Jay-Z demanda a un canal de Youtube de deepfakes de audio por suplantar su voz y hacer ver que leía a Shakespeare

Utilizar una inteligencia artificial para replicar la voz y hacer ver que decimos cosas que no hemos dicho. Son los deepfakes de audio y los podemos encontrar en canales de YouTube como Vocal Synthesis. En ese canal, con casi 40.000 suscriptores, podemos escuchar a Frank Sinatra cantando ‘Dancing Queen’, a Barack Obama leyendo a H.P Lovecraft o a Jay-Z rapeando el ‘To Be, Or Not To Be’ de Hamlet.

No parece que le haya gustado a este último encontrar que su voz está siendo replicada con una IA pues a través de Roc Nation, su agencia de derechos, ha presentado una demanda al canal de YouTube y ha solicitado su eliminación por «derechos de autor».

Youtube está plagado de deepfakes de audio. Es sencillo encontrar voces creadas artificialmente que se encuentran cantando o leyendo un texto que no es suyo. Pero esta es la primera vez donde se tiene constancia que un artista ha demandado directamente a un canal por este uso supuestamente indebido de la inteligencia artificial.

La decisión surge a raíz de un artículo publicado por Andy Baio, cofundador del festival XOXO, en su blog Waxy, donde describe el trabajo del canal Vocal Synthesis y su uso de la IA para hacer ver que Jay-Z leía a clásicos como Shakespeare.

As far as I know, this is the first time a musician’s filed a copyright claim for deepfaked vocals, and the first time YouTube has removed a video for AI voice impersonation.

