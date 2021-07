Jeff Bezos ofrece 2.000 millones de dólares de su bolsillo con tal de que la NASA escoja a Blue Origin para ir a la Luna

Jeff Bezos, tras dejar Amazon, está implicado de pleno en Blue Origin. El fundador de la compañía espacial formó parte del primer vuelo tripulado al espacio de Blue Origin y sólo unos días después ha vuelto a la carga. Dice que está dispuesto a renunciar a hasta 2.000 millones de dólares de los gastos para una misión a la Luna de la NASA. Todo con tal de volver a competir con SpaceX por dicho contrato.





En una carta abierta publicada en la web oficial de Blue Origin, Jeff Bezos se ha dirigido al administrador general de la NASA, Bill Nelson. En la publicación habla sobre la controversia reciente que involucra a la agencia, a SpaceX y a Blue Origin. Así mismo, ofrece una nueva propuesta para “remediar” las cosas: renunciar a 2.000 millones de dólares de la NASA.

Todo comenzó hace unos meses, cuando Blue Origin competía con SpaceX y Dynetics por un contrato de la NASA. Generalmente la NASA ofrece contratos a diferentes compañías para que desarrollen partes de una misión. Generalmente también se ofrecen varios contratos a varias empresas con tal de que compitan entre ellas y asegurarse de que si una falla puedan usar la propuesta de la otra. No fue así en este caso.

La NASA otorgó el contrato para el módulo de aterrizaje en la Luna de la misión Artemis a SpaceX. De este modo eliminó de golpe a Blue Origin de la competición. Algo que no gustó para nada a Blue Origin, que incluso ha pedido al Gobierno de Estados Unidos que revise el proceso. Esto ha provocado que la NASA tenga que detener temporalmente el contrato con SpaceX hasta que se resuelva la situación.

2.000 millones de dólares del bolsillo de Jeff Bezos

Llegados a este punto lo que Jeff Bezos ha decidido es proponer una solución porque “no es demasiado tarde para remediarlo”. Lo que propone es que si la NASA concede a Blue Origin el contrato del módulo de aterrizaje, él mismo cubrirá 2.000 millones de dólares de los costes. Es más, incluso dice que Blue Origin también cubrirá los sobrecoges en caso de que los haya, para proteger a la NASA “de las preocupaciones de aumento de costes de los socios”.

¿Por qué? Según Jeff Bezos, se siente honrado de “estar en una posición financiera para poder hacerlo”. Con ello espera que la NASA ofrezca de nuevo varios contratos como se ha hecho durante mucho tiempo para que haya competencia entre las diferentes compañías.

Esto sin embargo no asegura nada. Es sólo una propuesta de Blue Origin y no la decisión de la NASA, que aún no ha respondido a la carta abierta. Incluso de aceptarse esta propuesta Blue Origin tendrá que competir con SpaceX por el módulo lunar final. El empeño de Jeff Bezos, encuentra cualquier caso, es extraordinario.

