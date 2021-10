Juegos en 1.440p a 120 FPS directamente desde la nube: NVIDIA GeForce Now sube (y mucho) de nivel

GeForce Now, el servicio de streaming de videojuegos de NVIDIA, acaba de anunciar una jugosa e interesante actualización: GeForce Now RTX 3080. En pocas palabras, se trata de un nuevo (y más caro) plan de precios que permite a los usuarios jugar en «el superordenador gaming más potente del mundo», el GeForce NOW SuperPOD.

Eso, dicho de otra forma, significa que los usuarios podrán jugar en streaming en resolución 1.440p a 120 fotogramas por segundo en PCs y Macs, además en en 4K HDR a 60 FPS en los dispositivos NVIDIA Shield TV. Todo ello, afirma NVIDIA, con latencia reducida.

El juego en streaming de NVIDIA es todavía más potente

NVIDIA GeForce Now Superpod.

Este servicio es posible gracias a los GeForce Now SuperPOD, unos nuevos superordenadores gaming que buscan ofrecer la experiencia de jugar con una RTX 3080. Cada uno de estos ordenadores tiene una potencia de 39.200 TFLOPS, 11.477.760 núcleos CUDA y 8.690 núcleos de CPU. Todo ello destinado a gaming. Los procesadores, por cierto, son AMD Threadripper Pro.

Habrá servidores en Norteamérica y en Europa pretenden tenerlos en Londres, Frankfurt, Ámsterdam y París

De acuerdo a la propia NVIDIA, estos servidores cloud ofrecen un rendimiento 70 veces superior al portátil medio que se usa para jugar a Steam (con gráficas Intel UHD 620), 13 veces superior a la GPU integrada del MacBook Air con procesador Apple M1 y siete veces superior al ordenador de escritorio medio de Steam, que monta una GTX 1060.

Desde NVIDIA aseguran que el rendimiento es similar a jugar con una RTX 3080.

En cuanto a la latencia, el dato ofrecido por NVIDIA es que jugando en GeForce Now a 120 FPS tenemos un retardo de 56 ms. Para ponerlo en contexto, NVIDIA asegura que xCloud tiene una latencia de 175 milisegundos y que la Xbox Series X a 60 FPS se queda en 93 milisegundos.

Esto es posible, en parte, gracias a la tecnología de sincronización adaptativa, que también llega a GeForce Now. Esta tecnología sincroniza la renderización de fotogramas con la pantalla, reduciendo el stuttering, el corte y la repetición de fotogramas.

La sincronización adaptativa también llega a GeForce Now

Hablando de resoluciones y fotogramas por segundo, esta nueva suscripción permite acceder a lo siguiente. Sobra decir que para poder disfrutar de los 120 FPS habrá que tener una pantalla compatible.

En PC : hasta 1.440p a 120 FPS.

: hasta 1.440p a 120 FPS. En Mac : 1.440p a 120 FPS.

: 1.440p a 120 FPS. En MacBook : 1.600p a 120 FPS.

: 1.600p a 120 FPS. En NVIDIA Shield TV : hasta 4K HDR a 60 FPS:

: hasta 4K HDR a 60 FPS: En móviles Android: hasta 120 FPS en «móviles Android con pantalla de 120 Hz seleccionados». NVIDIA menciona expresamente los Samsung Galaxy S21.

Por otro lado, conviene hablar de los requisitos de conexión. Según NVIDIA, para acceder a los 1.440p a 120 FPS será necesario tener una conexión de 35 Mbps. Actualmente, para jugar a 60 FPS se requieren entre 20 y 25 Mbps. En el caso de la NVIDIA Shield, el juego en 4K HDR a 60 FPS requiere de 40 Mbps. Desde NVIDIA recomiendan jugar con Ethernet o, en la medida de lo posible, con WiFi 6. En móviles se podrá jugar con 5G.

Finalmente, una novedad menor aunque igualmente interesante es que, por fin, NVIDIA guardará los ajustes gráficos de los juegos. Hasta el momento, NVIDIA GeForce Now ponía los ajustes gráficos de forma predeterminada y permitía al usuario modificarlos. Sin embargo, al cerrar la sesión y volver a lanzar el juego los ajustes se reiniciaban. Con la nueva suscripción los ajustes se guardarán.

El precio a pagar por jugar a tope en NVIDIA GeForce Now

Para acceder a esta potencia habrá que pagar la nueva suscripción, NVIDIA GeForce Now RTX 3080. Su precio es de 99,99 euros cada seis meses, es decir, 200 euros anuales, y por el momento no hay opción de pagar un solo mes. El acceso a estos nuevos superordenadores es exclusivo para estos usuarios.

Eso no significa que las suscripciones anteriores vayan a desaparecer. GeForce Now seguirá teniendo la modalidad gratuita limitada a una hora de juego, así como la modalidad «Prioridad «con hasta seis horas de juego en FullHD a 60 FPS y con Ray-Tracing. Así pues, la cosa quedará de la siguiente forma:

GRATIS PRIORIDAD RTX 3080 EQUIPAMIENTO Básico Premium Equivalente a RTX 2080 RTX 3080 ACCESO Estándar Prioritario Exclusivo a los servidores RTX 3080 SESIÓN Una hora Hasta 6 horas Hasta 8 horas RESOLUCIÓN – FullHD a 60 FPS 1.440p a 60 FPS (PC y Mac) 4K HDR a 60 FPS (NVIDIA Shield TV) RTX No Sí Sí PRECIO Gratis 49,99 euros cada 6 meses 99,99 cada 6 meses

Las reservas de GeForce NOW RTX 3080 están abiertas desde ya para los usuarios «Founders» y «Prioridad». Para el resto de jugadores se abrirán la semana que viene, dependiendo de la disponibilidad. Las unidades son limitadas. La membresía se activará en noviembre en Norteamérica y en diciembre en Europa Occidental.

‘New World’ y el soporte para Microsoft Edge llegan a GeForce Now

Con la llegada de esta nueva membresía llegan también nuevos juegos y el soporte para jugar en Microsoft Edge en PC. Esto será posible con la versión 2.0.34 beta de GeForce Now. Hoy también se despliega la nueva versión de cliente para PC que, entre otras cosas, incluye la tecnología de sincronización adaptativa.

En cuanto a juegos, y como todos los jueves, hay novedades al respecto. Desde hoy los usuarios podrán jugar a, entre otros, ‘New World‘. El listado completo es el siguiente:

Disciples: Liberation (nuevo lanzamiento en Steam y Epic Games Store)

(nuevo lanzamiento en Steam y Epic Games Store) ELYON (lanzamiento en Steam)

(lanzamiento en Steam) Riders Republic – (“Trial Week” en Ubisoft Connect)

– (“Trial Week” en Ubisoft Connect) Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration (nuevo lanzamiento en Epic Games Store)

(nuevo lanzamiento en Epic Games Store) Sword and Fairy 7 (nuevo lanzamiento en Steam)

(nuevo lanzamiento en Steam) The Forgotten City (Steam y Epic Games Store)

(Steam y Epic Games Store) Legend of Keepers (Steam y Epic Games Store)

(Steam y Epic Games Store) New World (Steam)

(Steam) Townscaper (Steam)