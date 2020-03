Juegos gratis para que te quedes en casa: los estudios y distribuidoras regalan títulos por el coronavirus

Todo apunta a que vamos a pasar bastante tiempo en casa, recluídos todo lo que nuestras obligaciones nos permitan. Parece un momento perfecto para desempolvar todos los videojuegos que tienes a medias, pero… ¿y si no te queda nada por jugar? Es más: ¿y si toda la situación del coronavirus te ha pillado por sorpresa y sin ahorros? No hay problema: hay unas cuantas compañías que entienden que las circunstancias son excepcionales, y que hay que ser excepcionalmente generosos.

Y no solo eso: también hay multitud de plataformas, consolas y tiendas, aparte de los juegos que, por naturaleza, son gratuitos, que te permitirán pasar unos cuantos días entretenido y sin soltar un chavo. Hemos seleccionado algunos, solo algunos de estos servicios, títulos y regalos, perfectos para pasar unos días de reclusión sin gastar en videojuegos.

The #COVID19 situation is tough for everybody.Maybe you haven’t money to buy new games. So I made a spreadsheet to put free keys of my games in it.Feel free to take them.If you are a dev,feel free to also add your keys,if you want. https://t.co/o8Gm4Zyh6U #indiedev #indiegame

