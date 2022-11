Kobold VK7, análisis: la «Thermomix» de los aspiradores inalámbricos

¿Qué tiene la Thermomix para ser el robot de cocina más popular pese a no venderse en canales convencionales ni ser barato? Boca a boca, calidad, durabilidad, una gran comunidad en torno a ella, un poco de todas ellas… Lo que está claro es que Vorwerk, la empresa alemana que está detrás, tiene una forma de entender el negocio diferente: aquí no hay renovaciones anuales, diferentes familias para llegar a cuanta más gente, mejor ni versiones low cost.

Bajo esta premisa llega el Kobold VK7, un ambicioso aspirador vertical con un diseño peculiar, la modularidad por bandera, cierta «inteligencia» y un precio considerable. Hemos probado el Kobold VK7 y esta ha sido nuestra experiencia.

Kobold VK7 Peso 2,5 kg Autonomía Hasta 60 minutos Tiempo de carga Unas 2 horas Potencia 28 l/s Filtros Elaborada con 4 capas de absorción que retienen el 99.9% de las partículas de polvo fino. Indicada para alérgicos Ruido Extras Con pantalla Bluetooth Qué hay en la caja Aspirador Kobold VK7, accesorios de esquinas HD7, cargador, conjunto de cepillos + Plumero + Tubo extensible no eléctrico, pack x6 bolsas filtro FP7, pack dovinas x6 y correa bandolera Precio Desde 695 euros



Diseño: original, moderno y con un toque clásico

Comenzamos por el principio: el pack que hemos probado es el sistema de limpieza integral Kobold VK7 completo, que incluye el aspirador y el módulo accesorios de esquinas HD7 (Kobold Esencial) + módulo Multisuelos & Alfombras EB7 (Kobold Dúo 1) + módulo Aspira & Friega SP7 (Kobold Dúo 2) + módulo Textiles & Colchones PB7, MR7, MP7 (Kobold Dúo 3). No obstante, siempre podrías comprar el kit esencial y luego ir adquiriendo los diferentes accesorios, eso sí, a 500 euros cada uno.

En tiempos en los que la vasta mayoría de aspiradores inalámbricos apuestan por tubos de aluminio y cabezas de plástico que recuerdan irremediablemente a los Dyson, la referencia del sector, Vorwerk va por libre con una estética un tanto anacrónica que evoca a los aspiradores escoba primigenios pero con guiños a la modernidad. Y es que de hecho, como iremos desgranando en este artículo, el Kobold VK7 está repleto de innovación.

Vorwerk va por libre con una estética un tanto anacrónica que evoca a los aspiradores escoba primigenios… pero repleto de innovación

Al sacarlo de la caja la tentación inicial es buscar el clásico tubo alargador para no usarlo encorvada, pero comienzan los trucos: el asa recubierta de goma se libera de la parte inferior para, una vez rotada 180 grados, ser un cómodo mango con buen agarre. En esta posición tendrás a mano el botón de encendido y los botones para subir o bajar la potencia, colocados arriba y abajo de este. Justo en la parte inferior, el botón de turbo para apretar de forma puntual cuando sea necesario. Aunque la disposición de los botones resulta cómoda, no es la primera ni la segunda vez que los acciono por error moviendo el aspirador.

Al rotar el mango descubrimos una práctica pantalla giratoria (que rota de forma automática la información en función de si lo tenemos con el mango desplegado o recogido) donde visualizar el % de batería (va de 10 en 10), el nivel de potencia, la dosificación del agua, el estado de la bolsa de filtro, advertencias y errores. Justo al otro lado, en la parte trasera, la toma de carga con un sistema de pines.

Otra diferencia respecto a lo estándar tiene que ver con el filtrado y almacenamiento de suciedad. Mientras que la mayoría apuesta por un depósito y un filtro, el Kobold VK7 funciona con unas bolsas de filtro que según la marca han sido fabricadas con cuatro capas y son capaces de retener hasta el 99,99% de las partículas de polvo fino (de acuerdo con Vorwerk, el aire filtrado mientras aspira es 850 veces más limpio que el aire ambiental, por lo que este aspirador resultará interesante para alérgicos). Precisamente justo encima de la pantalla hay una palanca que permite acceder a las bolsas.

Más arriba hay una palanca verde que giraremos para liberar el módulo que colocaremos en la parte inferior para aspirar. En este sentido, el encaje es perfecto, sin lugar a dudas ni holguras.

Hablemos de ergonomía. El cuerpo del Kobold VK7 pesa 2,5 kg, tiene forma de cono y es íntegramente de un plástico mate robusto y de calidad. Cuando rotamos el mango y colocamos un accesorio, el peso queda concentrado en la zona central, por lo que resulta moderadamente cómodo, si bien la sensación no es de agilidad extrema. A su favor, las ruedas de los módulos y la rótula va muy suave, por lo que es fácil deslizarlo por el suelo.

Pero también hay otra opción: dejar el mango en su sitio y colocar otros accesorios que permitan usarlo como aspiradora de mano. En este caso, mi experiencia desde un punto de vista ergonómico ha sido algo peor, resultándome pesado y un poco grande.

Limpieza

Hay dos factores determinantes para que un aspirador manual destaque en este apartado: unos accesorios (cepillos) de calidad que sean efectivos para diferentes escenarios de uso y una potencia suficiente para atrapar la suciedad, no solo de básicos como el polvo, migas o arena que podemos encontrar en el suelo, si no también suciedad de mayor diámetro o simplemente que esté incrustada. En este sentido, podemos decir que el Kobold VK7 brilla en limpieza.

De acuerdo con el fabricante, la potencia de aspiración máxima es de 28l/s, una cifra bastante elevada para un modelo inalámbrico que, si bien no hemos podido comprobar de forma cuantitativa, sí que cualitativamente ha resultado sobrado para lidiar con suciedad en suelo y en textiles como alfombras o el colchón.

Aunque la potencia del Kobold VK7 puede regularse desde el mando de forma manual, un punto a su favor es que el módulo Multisuelos & Alfombras EB7 (no incluido en el kit esencial) incluye sensores capaces de detectar el tipo de superficie para adaptar la velocidad, así optimiza su funcionamiento y la batería. En este sentido, nuestra casa es íntegramente de baldosa, pero en cuanto detecta la alfombra se escucha que el motor funciona con más fuerza.

Multisuelos & Alfombras EB7

A continuación os detallamos algunas de las experiencias de uso más interesantes:

Con el modo de potencia 2/4 es suficiente para limpiar el suelo de la suciedad habitual. En aproximadamente 10 – 12 minutos hemos aspirado todo nuestro piso (55 metros cuadrados) moviendo mesitas de noche y llegando a las esquinas.

Su capacidad de succión con el suelo con alta concentración de pequeños sólidos o de sólidos de unos 2 cm de diámetro es sorprendente, incluso sin necesidad de apretar el Turbo. Más allá de la suciedad estándar, hemos probado en diferentes situaciones, por ejemplo cuando te quitas zapatillas y calcetines después de jugar a pádel (si eres poco cuidadoso, puedes hacer una pequeña playa) o sacudiendo el mantel con migas después de una comida e incluso con pequeños restos de yeso de tamaño de una moneda de 2 céntimos.

Aunque solo tenemos una alfombra y esta es pequeña, los resultados son comparables a los de nuestro aspirador de trineo con cable empleando unas pocas pasadas. Además, resulta más cómodo que depender de la longitud del cable. Para este fin hemos usado el módulo multisuelos & alfombras EB7, que ha aumentado la velocidad de aspiración al detectarla.

En el kit que hemos probado incluye unos polvos Lavenia con olor a lavanda con función reducción de alérgenos especiales para limpiar colchones. Así, tienes que esparcirlos por la superficie, extenderlos con el accesorio lavacolchones Kobold MP7 y, después de dejar que actúe, aspirarlo usando el accesorio aspiracolchones Kobold MR7. Si bien es cierto que en el proceso es fácil verter el polvo por el suelo y que en formato de mano no es lo más cómodo del mundo, los resultados son buenos, dejando el colchón visualmente limpio y con buen olor.

En cuanto a capacidad de succión y técnicas de limpieza, el Kobold VK7 es el aspirador inalámbrico más completo y efectivo (que hemos probado)

Fregar con el módulo Aspira & Friega Kobold SP7 nos ha sorprendido mucho. Es voluminoso y pesado, pero los resultados están a la altura de la fregona gracias a la acción de la dosificación del agua, el producto de limpieza que viene incluido, la calidad de la mopa (gruesa y texturizada) y sobre todo, cómo vibra en contacto con el suelo frotándolo. Es capaz de eliminar manchas secas sin mucho problema.

Resumiendo, no es el aspirador inalámbrico más ligero y cómodo que hemos probado, pero en cuanto a capacidad de succión y técnicas de limpieza, sí que estamos ante el más completo y efectivo. Eso sí, para esta experiencia versátil necesitarás todos los accesorios y que no te falten sus consumibles.

Autonomía

El punto débil de un aspirador sin cable es la combinación entre potencia y autonomía: es difícil que tengan tanta capacidad de succión como un modelo con cable y, en caso de apostar por integrar un motor ambicioso, su autonomía se verá notablemente lastrada por este.

Es lo que sucede con el Kobold VK7: si optas por activar el modo de máxima potencia (4/4), en apenas 11 minutos la habrás consumido toda. Eso sí, si colocas el accesorio de esquinas HD7 y optas por la potencia mínima, puede durarte aproximadamente una hora.

En cualquier caso, la realidad es que hay pocos escenarios en los que requieras usar la máxima potencia o que el propio dispositivo detecte que está todo tan sucio que tiene que trabajar a tope. Pero a lo mejor te lo llevas a limpiar el interior de un maletero donde viaja tu mascota y sucede. En ese caso, lo bueno es que en aproximadamente 2 horas lo tienes otra vez al 100%.

En otros escenarios de limpieza domésticos más habituales, lo normal será que con los niveles de potencia 1 y 2 sea suficiente. Sin ir más lejos, en mis días de prueba lo he usado a diario para aspirar y fregar toda la casa y, ciñéndome a sustituir la escoba y la fregona, me ha dado para unos cuatro días. (De hecho, si está funcionando con el cabezal «inteligente» con sensores, la autonomía es ligeramente mayor)

Con otras tareas como la aspiración a fondo del colchón o el sofá de tres plazas he consumido aproximadamente la mitad de la batería, más que suficiente teniendo en cuenta que se trata de una limpieza que realizo de vez en cuando.

Una curiosidad: a diferencia de otros modelos con pantalla como por ejemplo el Dyson V15 o el Dyson V12 que ofrece la autonomía en tiempo real en minutos y segundos, el Kobold VK7 muestra cómo va bajando los porcentajes de batería de 10 en 10%. Más una orientación que un dato de precisión (no obstante, en la app ofrece el dato en minutos)

Cómo es la aplicación

Es normal que la conectividad y la consecuente aplicación sean una característica deseada en los robots aspiradores por su condición de autónomos a la hora de limpiar, pero con MyKobold, Vorwerk exprime al máximo las opciones de personalización de su aspirador.

Como suele ser habitual en este tipo de aplicaciones, podemos encontrar funciones tan útiles como el manual (ideal por si se te pierde/lo tiras), el deterioro de los diferentes componentes y consumibles para que puedas programar su sustitución y prácticas estadísticas de uso.

Pero lo mejor de esta aplicación es que puedes configurar ajustes de limpieza de sus módulos EB7 y SP7, por ejemplo para configurar la potencia con la que aspira alfombras con pelo largo, delicadas o felpudos, o la potencia con la que aspira cuando está fregando. Afortunadamente viene configurado de fábrica y te permite mantener esos ajustes predeterminados (y volver a ellos cuando quieras), aunque se agradece esa personalización. ¿quién sabe cuándo vas a limpiar una valiosa alfombra persa o tienes que dejar como los chorros del oro el felpudo de tu casa del pueblo?

MyKobold destaca por su buen funcionamiento e interfaz clara y no es fácil cuando hay tantas opciones

Queremos destacar el buen funcionamiento y la claridad de la interfaz. No es fácil cuando hay tantas opciones dar con la tecla para lograr una apariencia despejada y ágil. Así, las imágenes y las líneas están optimizadas, los menús están configurados para ser funcionales y los ajustes se resuelven simplemente deslizando un dedo. Chapeau.

Mantenimiento

En el manual y en la aplicación se muestran las operaciones básicas de mantenimiento para optimizar la vida útil del Kobold VK7, como la limpieza y sustitución de los cepillos, limpieza y sustitución del soporte de la mopa, la limpieza del filtro y del canal de aspiración. En este sentido, resulta muy útil que la app disponga de contador de uso. Estas operaciones no presentan ninguna dificultad especial y más teniendo en cuenta el buen encaje de las diferentes piezas y su vocación modular.

Como detallábamos en el apartado de anatomía, el mal endémico de los aspiradores inalámbricos es la duración de su batería y su eventual degradación. Afortunadamente, si optas por este aspirador, su batería es extraíble por lo que podrás sustituirla llegado el momento. ¿Cómo saberlo? Pues o porque tu experiencia ya es traumática o simplemente recurriendo a la app. En el debe, que la batería y la pantalla son una única pieza cuyo PVP es de 250 euros). Bien por Vorwerk frente a la obsolescencia programada… pero a qué precio.

Hay un punto diferencial en este aspirador que le confiere un toque «anacrónico» y dependiente: la suciedad no se acumula en un filtro, si no que va a parar a las bolsas. El estado de la bolsa puede visualizarse también desde la aplicación y su sustitución no puede ser más fácil: tirar de la pestaña para abrir el compartimento para posteriormente tirar de la lengüeta gris.

Sí, es fácil, pero hay que tener en cuenta que esto nos aboca a tener que comprar más bolsas a medio plazo, ya que en la caja vienen seis. Lo bueno es que Vorwerk es una marca que apuesta por la longevidad frente a la cultura hegemónica del usar y tirar y lo malo, que estaremos «atados» a su disponibilidad y compra periódica. Y cada pack de seis cuesta 30 euros.

Vorwerk es una marca que apuesta por la longevidad frente a la cultura hegemónica del usar y tirar

Si compras la versión completa que hemos analizado u otros kits más básicos o directamente compras módulos por separado, en la web también encontrarás recambios para sus consumibles: mopas de varios tipos ambientadores Dovina (que puedes colocar al lado de la bolsa), limpiadores para diferentes tipos de suelo, los polvos para el colchón…

Comprar el Kobold VK7 gracias a su cuidado programa de mantenimiento, recambios y consumibles, se traduce en que tienes aspirador para rato. En este sentido, la durabilidad no solo se ve en la calidad de construcción, materiales y modularidad, si no también aquí. Además es un consuelo encontrar recambios para otros modelos anteriores y que la firma alemana no tiene una extensa cadena de productos en constante renovación, si no que la vida de estos es larga. Pero tiene un precio: comprar habitualmente consumibles para seguir exprimiéndolo a fondo.

Kobold VK7, la opinión de Xataka

Probablemente el electrodoméstico que más tiempo lleva en casa de mis suegros sea un aspirador de Vorwerk con cable de principios de los 2000. Aproximadamente 15 años después, en 2016, compraron la Thermomix. Si les preguntas cuánto les costaron, no lo recuerdan, pero sí que fue mucho. Ambos aparatos los usan casi a diario.

El aspirador de mis suegros, uno más de la familia ya.

Toca hacer un ejercicio de honestidad con la Kobold VK7. Su construcción es de calidad, funciona bien y manejarlo es fácil, si bien probablemente casi puedes hacerte un máster con las opciones de ajuste de limpieza de textiles (¡hasta hay opción de configurar esterillas de yoga!) de la aplicación. No es el más ligero. Tampoco es el más cómodo en mano. Ni mucho menos es el más barato. Pero es el aspirador inalámbrico que mejor limpia de los que he probado. Aquí tanto la potencia (aunque esto es difícil de comparar y cuantificar en la práctica) y accesorios tienen la culpa.

Es cierto que su funcionamiento mediante bolsas hace que la dependencia aumente, pero es un aspirador diseñado para durar. Puedes comprar módulos por separado más adelante, por ejemplo cuando compres una gran alfombra para tu salón. O puedes hacerte con el polvo especial para colchones cuando toque el gran zafarrancho de limpieza estacional. Por supuesto, cuando la batería se degrade, puedes comprar otra nueva.

Lo de barato y caro es un concepto relativo. Podemos comparar el precio de un producto con sus semejantes o también podemos analizar cuánto lo hemos usado, lo que nos ha durado o en definitiva, si lo hemos amortizado en toda su vida útil. El Kobold VK7 es un aspirador que parte de 695 euros y se va hasta los 1.695 euros si lo queremos al completo. Cuesta lo suyo, sin duda, y eso actuará como barrera a la entrada para (bastantes) potenciales compradores, pero si te decides, el Kobold VK7 aspira a ser un aspirador para toda la vida.

Este producto ha sido cedido para la prueba por parte de Vorwerk. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.