La app de Google Maps para WearOS recibirá una útil función a finales de año: poder usarla sin conexión

Una de las bondades que tienen los relojes con WearOS es que tienen acceso al ecosistema de Google, lo que incluye Google Play Store y su enorme catálogo de apps y Google Maps, que no necesita presentación. Pues esta app también ha tenido su dosis de protagonismo durante el Unpacked de Samsung, ya que Google ha salido a escena para anunciar una interesante novedad: modo offline.

Hasta la fecha, en los relojes con WearOS podemos usar Google Maps para recibir indicaciones en tiempo real, pero esta función requiere que tengamos el reloj conectado al móvil en todo momento. Esto es algo que no siempre es posible y Google quiere ponerle solución en una futura versión.

¿No hay Internet? Da igual, Google Maps funciona

Durante la presentación del Galaxy Watch5, Björn Kilbur, GM & Senior Director de WearOS en Google, ha aprovechado para comentar las novedades que llegarán próximamente a WearOS. La más llamativa es el modo offline de Google Maps. Según Kilbur:

«A finales de año, vamos a hacer que no necesites tu teléfono para usar Google Maps en tu reloj. De esa forma, si te pierdes durante una carrera, serás capaz de volver a casa».

¿Cómo funcionará exactamente? No se sabe. Hay varias opciones, y una de ellas es que puedas descargar los mapas en el propio reloj como ya es posible en la app móvil, pero no se sabe por el momento. En cualquier caso, es una función útil que no sería raro que llegase primero a los nuevos smartwatches de Samsung, que llegan, por cierto, con WearOS 3.5.

Avance de la nueva Google Play Store en WearOS 3.5.

Por otro lado, Google va a renovar Google Play Store con nuevas secciones, de cara a hacer que sea más fácil encontrar apps. Google Assistant se va a integrar más a fondo con apps como Spotify y, hablando de apps, también llegarán dentro de poco las apps de Soundcloud y Deezer.