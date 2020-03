La app miDGT, disponible en Android y iOS: tu móvil se convierte en tu carné de conducir físico (pero aún no lo sustituye del todo)

Los responsables de la Dirección General de Tráfico planteaban hace unas semanas la puesta en marcha de miDGT, una aplicación móvil que permitía convertir al móvil en una forma válida de identificarnos como si lo hiciéramos con el carnet de conducir.

Esa aplicación ha salido de la fase de pruebas preliminar y pasa a una fase de pruebas abierta: ya está disponible tanto para Android como para iOS, así que cualquier usuario podrá tener en el móvil un sustituto parcial del permiso de conducción y circulación. Cuidado, porque aunque tu móvil se convierte en tu carné de conducir, no lo sustituye completamente y tendrás que seguir llevando los papeles. Al menos, de momento.

Del pago móvil a la identificación móvil

Como decíamos, este nuevo paso de la DGT es importante pero no definitivo. Es importante señalar que de momento la DGT indica que «debes seguir llevando tu documentación o la de tu vehículo en formato físico hasta que la DGT apruebe próximamente la regulación que permita que puedas llevar únicamente la App y olvidarte de los papeles».

Aun con esa limitación, lo cierto es que esta aplicación plantea ahora un nuevo salto notable en la capacidad de nuestro móvil para acompañarnos en gestiones oficiales. Si hasta ahora podíamos pagar con el móvil, con la aplicación Mi DGT podremos reemplazar el carnet de conducir con esa identificación digital integrada en el móvil.

La herramienta sirve además para que cualquier ciudadano pueda acceder a sus datos, recibir avisos y noticias de interés y realizar los principales trámites con la DGT. Además, podrá llevar en el móvil su permiso de conducción y la documentación de sus vehículos en formato digital y con plena validez». Pero vuelven a insistir una vez más: sigue siendo necesario llevar los papeles físicos. ¿Por qué?

La razón es sencilla: la legislación aún no se ha adaptado a este cambio, y el artículo 59.2 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial no incluye de momento al móvil como método de identificación suficiente. Hasta que esa legislación no cambie —y la DGT no ha dado fechas al respecto— debemos seguir llevando el carnet de conducir y el permiso de conducción del vehículo en formato físico.