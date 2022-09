La apuesta de Apple por España: más trabajadores, nueva oficina y vacantes abiertas en Barcelona

Apple está a gusto en España, y su apuesta por nuestro país lo demuestra. El gigante de Cupertino aumentó el año pasado un 20% la plantilla española hasta alcanzar los 2.025 empleados y planea incorporar otros 40 empleados más próximamente. Para dar cabida a todos ellos, habida cuenta del gusto de los de Tim Cook por la presencialidad, el pasado mes de diciembre abrieron una nueva oficina en Barcelona, frente a la tienda de la compañía en el Paseo de Gracia, según informa Applesfera.

¿Qué hace Apple en España? Además de los empleados de las tiendas de Apple, los de Cupertino tienen un potente equipo de inteligencia artificial y machine learning en nuestro país, que duplicó su personal durante el año pasado y se ha convertido en el mayor grupo de trabajo de los estadounidenses en la Europa continental de este tipo de tecnologías.

Y crecerá aún más, pues las 40 vacantes que tiene abierta son para reforzar este equipo de inteligencia artificial y machine learning en lo que queda de año con nuevos ingenieros. Además, Apple también genera unos 120.000 empleos indirectos en España gracias a los negocios derivados de las apps de iOS.

Lejos de la crisis tecnológica. Estas contrataciones y las que planea hacer durante lo que queda de año evidencian que Apple aún resiste a la crisis que azota a otras grandes compañías tecnológicas, que se han visto forzadas a frenar la llegada de nuevos empleados, excepto en puestos clave, e incluso a acometer numerosos despidos.

Apple no es ajena a los despidos, ya que este verano echó a unos 100 técnicos de recursos humanos que tenía subcontratados en Estados Unidos, según Bloomberg, pero no va a parar la llegada de nuevos empleados. Tim Cook, CEO de la empresa, dijo entonces que la compañía va a seguir invirtiendo durante la recesión, lo que no quita que hagan algunos movimientos de reestructuración de plantilla para optimizar recursos, pero dejó claro que van a seguir contratando en aquellos equipos donde haga falta.

Teletrabajo. Apple, por lo tanto, se ha librado de la polémica de despidos y ajustes de personal que ha sacudido a otras tecnológicas. Pero también ha tenido sus propios contratiempos en el apartado laboral. Sus empleados llevan un año luchando por conseguir una mayor flexibilidad en lo referente al teletrabajo, ante la resistencia de la directiva, que quiere que trabajen en la oficina al menos tres días a la semana.

Este tira y afloja entre ejecutivos y empleados lleva dando de qué hablar desde el verano pasado, ha provocado incluso algunas renuncias y ha vivido un nuevo capítulo recientemente, cuando los trabajadores volvieron a ser llamados a las oficinas después de que los distintos rebrotes de coronavirus hayan pospuesto la decisión de los directivos de tres días de presencialidad.