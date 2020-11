La cámara del iPhone 12 parece ser más complicada de reparar: hay problemas de funcionamiento al usar piezas de repuesto

Reparar las cámaras del iPhone 12 usando piezas de repuesto de otros iPhone parece ser más complicado que nunca. Así lo aseguran iFixit y el youtuber Hugh Jeffreys, cuyas pruebas han determinado que la cámara de los iPhone 12 «son completamente poco fiables cuando se intercambia entre iPhone». Al cambiar la cámara de un iPhone 12 a otro iPhone 12 falla, da problemas y no funciona del todo bien.

iFixit cita a una guía de entrenamiento interna que Apple habría enviado a los técnicos autorizados y que ha sido filtrada. Aseguran desde la plataforma que, empezando con el iPhone 12 y sus variantes, los técnicos tendrán que ejecutar System Configuration (un software de Apple basado en la nube para verificar la integridad de los componentes de repuesto mediante su número de serie) para «reparar completamente cámaras y pantallas».

Esto, según iFixit, hace «extremadamente difícil reparar un iPhone» sin el beneplácito de la compañía de Cupertino. Desde Xataka hemos contactado con Apple y actualizaremos en cuanto recibamos una respuesta.

Solo piezas verificadas

Los iPhone son relativamente fáciles de reparar o, al menos, de abrir. En el propio despiece de iFixit puede verse que casi todas las piezas pueden sacarse, que las uniones están hechas con tornillos en lugar de con pegamento y que componentes como la pantalla y la batería son fácilmente sustituibles. El problema es que al reemplazar la cámara, iFixit se topó con varios problemas de funcionamiento.

Aparentemente, al cambiar la cámara de un iPhone 12 a otro iPhone 12, el dispositivo no activa el gran angular, no funcionan todos los modos y algunas veces se cuelga o deja de responder. No hablamos de una cámara comprada a un proveedor externo, sino de una cámara extraída de un iPhone 12 puesta en otro iPhone 12, es decir, a priori una pieza oficial que anteriormente no daba ningún tipo de problema.

iFixit cita a la guía de entrenamiento interna, en la que puede verse que los técnicos que reparen un iPhone 12 (o cualquiera de sus variantes) deben ejecutar System Configuration para reemplazar la batería, la pantalla o la cámara. Al cambiar la pantalla parece que más allá del aviso de que el panel puede no ser genuino (aunque lo sea), no parece haber problema. Con la cámara ocurre más bien lo contrario y la pregunta es, por lo tanto, por qué una cámara requiere que Apple autorice su número de serie para funcionar bien.

iPhone 12 Pro.

Es algo que, como explican desde iFixit, podría tener sentido en componentes clave como Touch ID o Face ID, pero el módulo de cámara «no es un componente de seguridad». De hecho, es un componente que puede ser fácilmente sustituido por el de un iPhone 12 roto. En palabras de la plataforma, «poner un control de autenticación en un simple intercambio de cámaras envenena el mercado de reparación y reventa de iPhone».

Si bien podría tratarse de un bug del sistema operativo susceptible de solucionarse mediante actualizaciones de software, iFixit opina que Apple tiene precedentes en lo que a reparaciones con piezas de terceros se refiere y que la que, aparentemente, se aplica ahora a la cámara y la pantalla podría ser una más. Hay motivos para pensar que pueda ser un bug, siendo el más claro que iFixit no ha sido capaz de reproducir el fallo del iPhone 12 en un iPhone 12 Pro. En un comunicado enviado a The Verge, Apple no ha abordado este asunto sino que ha expuesto lo siguiente:

«Nos comprometemos a dar a nuestros clientes más opciones y lugares para reparaciones seguras y fiables. Nuestro nuevo programa de proveedor de reparaciones independiente está diseñado para dar a las empresas de reparación de todos los tamaños acceso a piezas originales, formación y herramientas necesarias para realizar las reparaciones más comunes del iPhone. Estos proveedores de servicios tienen acceso a las mismas herramientas y manuales de reparación que utilizan Apple y los proveedores de servicios autorizados (AASP)».

En cualquier caso, este asunto vuelve a poner sobre la mesa el derecho a reparar. Tanto la Unión Europea como Estados Unidos trabajan en una legislación que evite los productos electrónicos de un solo uso, que obligue a los fabricantes a facilitar la reparación de los productos y que evite la obsolescencia programada vía software.

Vía | iFixit