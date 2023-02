‘La Casa del Dragón’ Temporada 2: todo lo que sabemos hasta ahora de la nueva entrega de ‘Juego de tronos’ en HBO

Los 20 millones de espectadores del primer episodio de ‘La Casa del Dragón’, la precuela de ‘Juego de Tronos‘ que HBO estrenó en agosto de 2022, fueron más que suficientes para que el canal renovara de inmediato por una segunda temporada. Pese a las dudas iniciales, la serie acabó convenciendo como una digna continuación del revolucionario éxito de su predecesora, y aunque este primer producto derivado se hizo esperar tras unos cuantos pasos en falso, las cifras de audiencia y la recepción de la crítica dejaron claro que la franquicia está lejos de agotarse.

Aunque de momento, poco se sabe sobre una nueva temporada, ya hay algún dato que podemos deducir o aproximar. Esto (e iremos actualizando según haya nuevas noticias) es todo lo que sabemos de la segunda temporada de ‘Juego de Tronos: La Casa del Dragón’.

¿Cuándo se estrena la temporada 2 de ‘La casa del dragón’?

De momento no hay una fecha concreta, pero sí se sabe que el rodaje arranca en marzo de 2023 en localizaciones de España (en marzo se trasladan a Cáceres, que de nuevo se hará pasar por Desembarco del Rey) y Reino Unido. Más allá de eso, una aproximación muy vaga: el director de contenido de HBO, Casey Bloys, afirma que probablemente la tendremos en algún momento del 2024, quizás para verano u otoño. Y asegura: «Lo único claro es que no hay que esperarla para 2023».

¿Hay trailer?

De momento no, y sin haber empezado el rodaje, lo más previsible es que todavía tarde en llegar.

¿De qué trata la temporada 2 de ‘La casa del dragón’?

Si la serie permanece fiel a ‘Fuego y Sangre’ de George R. R. Martin, lo que veremos será la guerra civil de los Targaryen, un conflicto que dejará a la familia condenada al ostracismo, y cambiará para siempre el reino de Poniente. Todo arranca, como vimos al final de la primera temporada, con la muerte de Lucerys, lo que convertirá a Rhaenyra en una guerrera sedienta de venganza.

Así, esta guerra civil tendrá a dos bandos enfrentados: los partidarios de Rhaenyra como heredera de los Siete Reinos (los negros) y los seguidores de Alicent y su primogénito Aegon Targaryen (los verdes). Ryan Condal, showrunner de la serie, contó en Entertainment Weekly que estaba «realmente interesado en continuar con todos esos personajes, particularmente con las familias de Rhaenyra y Alicent, y ver qué sucede ahora que hemos volcado el tablero de ajedrez y derramado las piezas en el suelo”.

¿Aparecerán otras casas en la segunda temporada?

Según George R. R. Martin, volveremos a visitar Invernalia y a la Casa Stark. Según el creador de la franquicia, la serie ganará en escala y ambición con su segunda temporada. Posiblemente será Cregan Stark el miembro del clan al que veremos aparecer en la serie.

¿Veremos saltos temporales tan grandes como en la primera temporada?

No. Al parecer, en esta nueva temporada, según contó Condal a Deadline, no habrá esos saltos de varias décadas. Condal afirma que «diré, como recompensa a nuestra maravillosa audiencia por seguirnos a través de todos los saltos de tiempo, que ya terminaron. Contaremos la historia en tiempo real de aquí en adelante». Es decir, no habrá nuevos actores para personajes que ya han aparecido en la serie.

¿Qué reparto ha sido confirmado?

Más bien qué reparto no ha sido confirmado habría que preguntar. Todos los personajes supervivientes de la primera temporada repiten intérprete:

Olivia Cooke (Alicent Hightower)

(Alicent Hightower) Emma D’Arcy (Rhaenyra Targaryen)

(Rhaenyra Targaryen) Matt Smith (Daemon Targaryen)

(Daemon Targaryen) Rhys Ifans (Otto Hightower)

(Otto Hightower) Steve Toussaint (Corlys Velaryon)

(Corlys Velaryon) Eve Best (Rhaenys Targaryen)

(Rhaenys Targaryen) Fabien Frankel (Criston Cole)

(Criston Cole) Sonoya Mizuno (Mysaria)

(Mysaria) Graham McTavish (Harrold Westerling)

(Harrold Westerling) Matthew Needham (Larys Strong)

(Larys Strong) Jefferson Hall (Jason Lannister y Tyland Lannister)

(Jason Lannister y Tyland Lannister) Harry Collett (Jacaerys «Jace» Velaryon)

(Jacaerys «Jace» Velaryon) Tom Glynn-Carney (Aegon II Targaryen)

(Aegon II Targaryen) Ewan Mitchell (Aemond Targaryen)

(Aemond Targaryen) Bethany Antonia (Baela Targaryen)

(Baela Targaryen) Phoebe Campbell (Rhaena Targaryen)

(Rhaena Targaryen) Phia Saban (Helaena Targaryen)

¿El equipo creativo permanece?

Con leves cambios: en la primera temporada, los dos veteranos de ‘Juego de Tronos’ Ryan Condal y Miguel Sapochnik (autor de varios de los mejores capítulos de la serie original, como ‘La batalla de los bastardos’ o ‘La Larga Noche’) fueron los nuevos showrunners. En esta segunda temporada, Condal se encarga en solitario (Sapochnik pasa a ser productor ejecutivo) con la ayuda de Alan Taylor, que se encargará de la puesta en escena de episodios puntuales, y que en la serie original dirigió episodios significativos como la conclusión de la primera temporada.