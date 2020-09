La compra de Bethesda es otro ingrediente explosivo de ese cóctel llamado Game Pass que puede ser la pesadilla de Sony y sus PS5

En Microsoft están que lo tiran. El lanzamiento de sus Xbox Series S y Xbox Series X está volviéndose más y más atractivo no solo por las consolas, sino por la fuerza que está cogiendo un Game Pass cada vez más esplendoroso. Uno del que Microsoft acaba de confirmar que ha superado los 15 millones de suscriptores.

Lo demuestra la reciente adquisición de Bethesda por parte de Microsoft. El estudio responsable de sagas como ‘DOOM’, ‘The Elder Scrolls’ o ‘Fallout’ reforzará a lo bestia el catálogo de Game Pass y deja algunas preguntas importantes en el tintero. Por ejemplo: ¿cambiará la estrategia de Bethesda para futuros títulos como ‘Starfield’ o ‘The Elder Scrolls VI’? ¿Podrían esos títulos ser exclusivos de Xbox y PC o al menos exclusivos de forma temporal? El impacto de una decisión así sería notable en muchos sentidos.

Game Pass ya apuntaba a convertirse en una pesadilla para Sony cuando se anunció el servicio a principios de 2017. El particular ‘Netflix de los videojuegos’ de Microsoft ha ido reforzándose año tras año, y se ha convertido en el mejor aliado de todo el ecosistema de entretenimiento de Microsoft.

De hecho las últimas noticias no han hecho más que confirmar el papel de Game Pass como verdadero argumento para ganar la batalla en el mundo del gaming frente a las propuestas de Sony o incluso de Nintendo, aunque la empresa nipona esté casi en otra guerra.

En los últimos meses hemos asistido al nacimiento de Xbox Game Pass Ultimate, la apuesta que definía de forma contundente el objetivo de Microsoft: conquistar a todos los gamers, tanto del PC como de consola e incluso del móvil gracias a Project xCloud —que acaba de debutar oficialmente con un catálogo muy bien nutrido—.

El anuncio de la inclusión del catálogo de EA Play en Game Pass que se hará efectiva en Navidad ya suponía otro elemento clave más para el atractivo del servicio, que ahora se vuelve aún más potente con la compra de Bethesda.

Estamos por tanto ante una propuesta que se postula como el verdadero vendeconsolas de Microsoft. De hecho ni siquiera es un vendeconsolas, sino un «vendeecosistema», porque con Game Pass Ultimate la idea es atraer a todo tipo de jugadores, ya sean aquellos que apuestan por las nuevas Xbox Series S/X, ya sean aquellos que juegan en el PC, o ya sean los que quieran hacerlo a partir de ahora con xCloud y el streaming de juegos en la nube.

Una de las preguntas que surgen a raíz de esta adquisición es la que afecta a la forma que tendrá ahora Bethesda de enfocar sus futuros lanzamientos.

Es evidente que los juegos que ya tenía seguirán siendo multiplataforma, pero, ¿qué pasará con los futuros títulos que están en desarrollo? Los próximos grandes lanzamientos de la compañía serán ‘Starfield‘ y ‘The Elder Scrolls 6’, y aquí las opciones son interesantes:

Parece que todo seguirá como hasta ahora en cuanto a la estrategia multiplataforma de lanzamiento de estos juegos. Al menos así lo apunta el comunicado de Todd Howard, director y productor ejecutivo de Bethesda, que indicaba que creen en que los juegos son para todos «sin importar quién eres, dónde vives o la máquina en la que juegas. Sin importar el tamaño de pantalla, tu mando o incluso tu capacidad para usar uno».

Sea como fuere las posibilidades para Microsoft son cada vez más llamativas, y la empresa está demostrando que tiene mucho músculo financiero y está invirtiendo de forma espectacular en el futuro de su plataforma transversal para gamers.

According to @steamcharts, Elder Scrolls V: Skyrim is currently the 26th or 27th most popular game by active players on Steam right now.

it came out nine years ago. NINE.

Bethesda’s latest games may not have been as well received, but the track record here is «money printer.»

— David «bury me with my golden arm» Ruddock (@RDRv3) September 21, 2020