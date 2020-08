La Comunidad de Madrid recomienda quedarse en casa en las zonas con más casos de coronavirus

Después de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Madrid anulara la orden de la Comunidad que prohibía, entre otras cosas, fumar en la calle y cerraba los locales de ocio nocturno, el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero, ha reconocido que «aunque tienen en la cabeza medidas para tomar» esta decisión del juzgado les supone una «dificultad jurídica» y que, por ahora, solo pueden pedir la colaboración de la ciudadanía.

Por ello, aunque la situación actual «no amerita confinamientos por zonas», han pedido «intentar evitar viajes innecesarios, quedarse en casa en las zonas en las que hay más incidencia de casos«, «evitar reuniones innecesarias», limitar las inevitables a no más de diez personas y reducir las actividades sociales» todo lo posible.

Madrid, de nuevo, al borde del confinamiento

[embedded content]

El juzgado no ratifica la orden de Madrid En su auto, el juez Alfonso Villagómez Cebrián interpreta que «desde una Comunidad Autónoma no se pueden limitar derechos fundamentales con carácter general sin una previa declaración de la alarma» y por ello ha decidido no ratificar la orden. Esta orden desarrollaba las once medidas coordinadas que aprobaron el viernes pasado las comunidades y el Ministerio de Sanidad.

«Estamos preocupados”, declaraba esta mañana Antonio Zapatero mientras que anunciaba que el Gobierno volverá a hacer cribados PCR en los cuatro distritos que más preocupan a las autoridades de salud pública (Carabanchel, Usera, Villaverde y Puente de Vallecas), Fuenlabrada y Parla. También ha explicado que están estudiando aplicar más restricciones en hostelería tanto en el interior de los locales como en las terrazas.

¿Camino de un nuevo mando único? La decisión del magistrado Villagómez deja al descubierto la gran cantidad de «problemas normativos y jurídicos» que están sin resolver y que hacen que medidas que llevan semanas en el «Plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia por COVID-19» desde mediados de julio no puedan ponerse en marcha cuando son necesarias.

Imagen Tania Fernandez