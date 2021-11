La Crew-2 de regresa a la Tierra seis meses después: un nuevo récord para SpaceX y la NASA

El 23 de abril te contábamos que la Crew-2 de SpaceX estaba a punto de despegar. Se trataba de una misión histórica, en la que cuatro astronautas de tres agencias espaciales diferentes y a bordo de una nave que pertenece a una empresa privada viajaban juntos.

Tras pasar casi 200 días en órbita, la Crew-2 ha vuelto con éxito a la Tierra, habiéndose marcado varios hitos en la misión.

La Crew-2 ha vuelto a la Tierra con éxito, tripulada por los astronautas de la NASA Shane Kimbrough y Megan McArthur, el astronauta de la ESA Thomas Pesquet y el astronauta de la JAXA Akihiko Hoshide. La recuperación exitosa de la Crew-2 ha supuesto varios hitos para los vuelos espaciales.

La misión de la Crew-2 supone la primera vez que una cápsula espacial orbital transporta en dos ocasiones a seres humanos hasta la órbita, amén de haber pasado más tiempo en el espacio que cualquier otra cápsula espacial tripulada.

Smiles, thumbs up, and peace signs. The @SpaceX Crew-2 astronauts are happy to be home after six months in space. pic.twitter.com/W9ziABkq0k

— NASA (@NASA) November 9, 2021