La crisis de suministro es tan grave que Ford tiene 45.000 coches en un párking porque no puede terminarlos

La cadena de suministro está rota. Cómo de rota, lo suficiente para que Ford acumule entre 40.000 y 45.000 vehículos sin entregar a falta de que unos pocos componentes los completen del todo. Una imagen que puede verse en The Drive y que ejemplifica como ninguna los problemas que están teniendo los fabricantes de automóviles.

Kentucky Speedway’s. El circuito estadounidense situado en el estado que le da nombre es la casa de entre 40.000 y 45.000 vehículos de Ford que ya tienen dueño pero al que les falta algún tipo de componente para poder sacarlos al mercado. La fotografía aérea mostrada en el tweet inferior demuestra cómo gran parte del óvalo del circuito sirve es la casa de estos vehículos a medio acabar.

La imagen, incluso, es incompleta. En The Drive señalaban que muchas más «pick-ups y camionetas de gran margen de beneficio», como la firma definía a estos automóviles, están acumulándose en otra gran planta en Indiana, a apenas 25 minutos en coche del circuito.

Ford has been using Kentucky Speedway’s lots to store its trucks until they can be sent to dealers. Now, the race track is surrounded by thousands of them. https://t.co/aRxqSs75Td

— The Drive (@thedrive) September 23, 2022