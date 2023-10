La crítica la odia, el público la adora: ‘Five Nights at Freddy’s’ bate records de taquilla en su primer fin de semana

Dada la popularidad del juego que adapta, era de esperar un considerable éxito en taquilla, pero no hasta este punto: ‘Five Nights at Freddy’s’, basada en el popularísimo videojuego indie de terror, ha reventado la taquilla este fin de semana. Además, sentando dos precedentes no completamente inauditos pero sí muy reseñables. Por un lado la total divergencia de opiniones entre público y crítica. Por otro, que la película ha sido estrenada simultáneamente en streaming.

Taquilla que mete miedo. Esta producción de Blumhouse y Universal ha recaudado en su primer fin de semana nada menos que 78 millones de dólares en estados unidos, a lo que se suman 52 millones en mercados internacionales, es decir, 130 millones de dólares en total. Las previsiones rondaban los 50 millones, lo que ya habría sido un punto de partida espectacular, pero el estreno ha rebasado todas las expectativas. El presupuesto del film se estima que ronda los 20 millones de dólares.

Batiendo records. Hay unas cuantas marcas que ha batido ‘Five Nights at Freddy’s’ en su primer fin de semana. Para empezar, es el mejor estreno de la productora Blumhouse, superando a su ‘La noche de Halloween‘ de 2018. No es poca cosa, teniendo en cuenta que hablamos de la productora de éxitos como ‘Paranormal Activity’, ‘Insidious‘, ‘La purga’ o ‘M3GAN‘. Es también el mayor estreno de terror del año, por delante de ‘La monja II‘, y el segundo mayor estreno de una adaptación de videojuego de la historia, solo por detrás de ‘Super Mario Bros. La película‘.

Al mismo tiempo que en streaming. Las cifras son doblemente impresionantes si tenemos en cuenta que la película ha llegado al mismo tiempo a Peacock, lo que garantiza no solo acceso directo a los suscriptores del canal (pagando un extra de alquiler, eso sí), sino vía libre para la difusión de la película en internet por vías no autorizadas. Es el segundo mejor estreno de una película estrenada por esta vía de la historia, por detrás solo de ‘Viuda Negra‘, que hizo 80 millones de dólares en cines y 60 en Disney+.

Malas críticas. En el momento de escribir estas líneas, en Rotten Tomatoes la película tiene un 26% de valoración de la crítica y un altísimo 88% de nota del público. No es extraño que una producción de éxito suponga un desencuentro entre la crítica y los espectadores (pasó con la película de Super Mario Bros., sin ir más lejos), pero la diferencia es notable por lo radical. Suspenso frente a sobresaliente. Algunas de las cosas que se dijeron de ella, y que no han disuadido al público de acudir al cine, fueron «promete escalofríos pero produce bostezos» (The Telegraph o «hay sustos, pero no emoción. Hay chistes, pero no risas genuinas» (The New York Observer).

Los beneficios de un estreno pequeño. Mientras que las próximas semanas se siguen despejando de estrenos importantes por culpa de la huelga de actores que impide que promocionen sus películas, hagan alfombras rojas o concedan entrevistas, los grandes beneficiados son estos productos que no necesitan de más promoción que el boca a boca. Entre esta película y el docuconcierto de Taylor Swift (que sigue manteniendo el tipo en su tercera semana, con 14’7 millones de dólares de recaudación), está claro que sin duda vivimos tiempos turbulentos pero emocionantes para las salas.

Un videojuego superventas. Lo que está claro es que a nadie le extraña que ‘Five Nights at Freddy’s’ esté dando tanto dinero, teniendo en cuenta el precedente del videojuego. Esta tenebrosa historia de un guardia de seguridad enfrentado en una pizzería a unos aterradores muñecos animatrónicos se lanzó en 2014 y ha llegado a prácticamente todos los sistemas, siendo uno de los primeros juegos en beneficiarse de la viralización de partidas de streamers en plataformas como YouTube. De hecho, la inmensa comunidad que generó se sustentó, en buena parte, en los cientos de juegos de aficionados que salieron a la sombra del original.

Futuro incierto. Precisamente las singulares características de la película son las que hacen imposible prever qué será de este estreno en su segunda semana. Está claro que el boca a boca ha funcionado, pero… ¿se mantendrá en el top de la taquilla, teniendo en cuenta que ya está estrenada en streaming? Usualmente el cine de terror comercial suele experimentar una caída en su segunda semana (‘Halloween: El final’, por ejemplo, cayó un 80% en su recaudación), pero en este caso puede que no suceda. Y en cualquier caso, si sucediera, Blumhouse ya ha hecho caja más que sobradamente.

Cabecera: Blumhouse

