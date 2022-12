La cuenta de Twitter que seguía al jet privado de Elon Musk vuelve a estar activa. Nadie sabe por cuánto tiempo

La libertad de expresión de la que Elon Musk se proclamaba defensor absoluto quedó en evidencia cuando el nuevo dueño de Twitter decidió suspender la cuenta @ElonJet. Lo hizo a pesar de haber prometido que no lo haría, pero ahora ha dado marcha atrás en esa decisión. Al menos, en parte.

Censura de quita y pon. La actividad de Elon Musk ha sido errática desde que inició a gestionar la plataforma. Tras reabrir las puertas de Twitter a Donald Trump tras una encuesta popular, su singular y polémica visión de la liberad de expresión hizo que suspendiera la cuenta de Twitter que monitorizaba en tiempo real su jet privado.

Poco después suspendió la cuenta de Mastodon y de varios periodistas de EEUU, aunque acabó reactivando esas cuentas. Lo mismo con prohibir enlazar a otras redes sociales en Twitter: activó la medida para luego dar marcha atrás.

¿Dónde está el jet de Elon? La cuenta que monitorizaba el jet privado de Elon Musk fue suspendida porque Musk indicó que eso era ‘doxxing’, publicar información privada de una persona que podía ser peligroso para su vida. Jack Sweeney, el joven que creó la cuenta, dejó claro que no se rendiría y que seguiría monitorizando el avión, aunque fuera desde otras plataformas.

ElonJet is back but delayed by 24 hours 🙂 — ElonJet but Delayed (@ElonJetNextDay) December 22, 2022

Nueva cuenta, nuevas reglas. La cuenta original @ElonJet, sigue suspendida, pero el pasado 22 de diciembre se creó la cuenta @ElonJetNextDay, que sigue los movimientos del jet privado de Musk, pero con un día de retraso. La cuenta ya tiene 17.700 seguidores pero la desventaja es clara respecto a las cuentas que por ejemplo mantiene en Facebook, Telegram, Instagram u otras plataformas, donde el seguimiento es en tiempo real.

Reapertura parcial. Aunque la cuenta sigue activa, no está del todo claro si Musk dejará que siga así o no indefinidamente. Como indican en Gizmodo, de momento el multimillonario ha hecho un «destierro fantasma» (shadowban) de esa nueva cuenta, impidiendo que mejore sus números de forma artificial, y además está bloqueando que se publiquen enlaces de @ElonJet en otras plataformas.

Elon sigue tuiteando, pero no sobre esa reapertura. Musk no se ha pronunciado sobre la apertura de esa nueva cuenta que sigue su jet privado, pero sigue publicando tuits con frecuencia. Sí que mencionó que publicar datos con cierto retraso sobre, por ejemplo, dónde viajó alguien, no sería un problema.