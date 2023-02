La derrota casi definitiva del teletrabajo: el 50% de los trabajadores en EEUU ya está en la oficina

A medida que las restricciones para combatir el coronavirus han ido decreciendo, muchas empresas que implementaron el trabajo a distancia durante la pandemia para continuar su actividad han decidido volver al modelo presencial, ya sea totalmente o de forma parcial a través de un régimen híbrido de teletrabajo.

En Estados Unidos, por ejemplo, muchos trabajadores están volviendo a la oficina: así lo indican datos publicados recientemente por Kastle Systems, compañía especializada en las tecnologías de la información.

Hay más gente que vuelve a la oficina. Según el informe titulado ‘Getting America Back to Work’ (EE.UU vuelve al trabajo en castellano) elaborado por Kastle Systems, el sistema ‘Back To Work Barometer’, desarrollado por la firma y capaz de cuantificar la proporción de asalariados que vuelve a la oficina, detectó un aumento del 0,9% en el periodo comprendido entre el 18 y el 25 de enero. Es decir, el 50,4% de los empleados analizados por Kastle Systems en diez áreas metropolitanas de EE.UU acudió a su centro de trabajo, el porcentaje más alto desde que comenzó la pandemia.

Metodología del estudio. El sistema de análisis desarrollado por Kastle Systems recoge los datos de 300.000 usuarios, repartidos en diez áreas metropolitanas del país, mediante el uso de una tarjeta de seguridad que se inserta a la entrada de las oficinas donde trabajan dichos usuarios. Algunas de esas áreas metropolitanas son las de Nueva York, Washington y San Francisco, tres regiones urbanas en las que el porcentaje de trabajadores que ha vuelto a la oficina ha aumentado un un 0,4%, 1,1% y un 2,6%, según el informe publicado recientemente por la firma.

Diferencias entre regiones.Por otro lado, todas las ciudades analizadas porKastle Systems alcanzaron un porcentaje de trabajadores que volvieron a su oficina igual o superior al 40%, el mayor desde que comenzó la pandemia. En este sentido, el área metropolitana de Austin, ubicada en el estado de Texas, registró el mayor porcentaje con un 68%, mientras que el área metropolitana de San José, en el estado de California (donde se encuentra Silicon Valley), registró un 41%, el dato más bajo.

Los dueños de las oficinas, contentos. Por otra parte, estos datos son una gran noticia para los propietarios de los edificios de oficinas. En Junio de 2022, las universidades de Columbia y Nueva York publicaron un estudio titulado ‘El teletrabajo y el apocalipsis de las oficinas’ que indicaba que debido a la baja demanda causada por el trabajo a distancia, se estimaba una reducción del 32% del valor de las oficinas de EE.UU.

El teletrabajo continúa. Aunque muchas compañías estén optando por volver al modelo presencial, lo cierto es que el teletrabajo ofrece ventajas para las empresas, los trabajadores y el medioambiente. Es, además, una herramienta para atraer a los profesionales mejor cualificados, aumentando la competitividad de las firmas que lo aplican.

No volver a la casilla de salida. Por ello, hay empresas que siguen perfeccionando su política de trabajo a distancia. En este contexto, la solución para las oficinas que se están vaciando no es volver al tradicional modelo presencial, sino destinarlas a otro uso, tal y como plantean organizaciones como ‘The Utilize Project’ en Reino Unido.

