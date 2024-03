La DGT, Europa y los conductores de más de 65 años: qué hay de cierto en los supuestos cambios del carné de conducir

La DGT quitará el carné de conducir a los ancianos. ¿Seguro? La DGT vigilará con pruebas específicas a los conductores de mayor edad. ¿Seguro? La Unión Europea impide a la DGT que retire el carné de conducir a los mayores de 65 años. ¿Seguro?

Todas estas afirmaciones se han repetido en los últimos días, semanas y meses. En alguna de ellas hay algo de cierto y en otras, al menos de momento y oficialmente, nada de ello. Aclaremos todo lo que sabemos.

Conductores de 90 años. «Me parece excesivo que una persona de 90 años pueda tener su permiso de conducir durante cinco años sin renovarlo», aseguraba Pere Navarro en noviembre de 2021. Dos años después, las declaraciones del director de la DGT siguen levantando diferentes rumores.

Desde entonces ha flotado en el ambiente que Tráfico pondrá trabas a los conductores de mayor edad. Se ha afirmado que la DGT tiene la intención de poner trabas a los conductores ancianos, con nuevas pruebas físicas, exámenes más rigurosos, renovaciones menos extensas o, directamente, quitándoles el carné de conducir.

La normativa. Lo que ahora mismo dice la normativa de Tráfico es que los conductores entre 18 y 65 años renuevan su carné de conducir cada 10 años. Superada esta fecha, la renovación es cada cinco años, por lo que los conductores de la tercera edad tienen que presentarse a exámenes médicos con mayor regularidad.

Cambios, de momento, ninguno. La única diferencia entre estos conductores y los más jóvenes es que, a partir de los 70 años, no pagan los costes de tráfico en la renovación del carné de conducir. Es decir, sólo pagan el reconocimiento médico y, por tanto, renovar la licencia es más barato para ellos.

Rumores, rumores. Siempre que nos hemos puesto en contacto con la DGT, la respuesta ha sido la misma: no hay nada de nada. Para cambiar la normativa actual se necesita un proyecto que tiene que pasar por las fases de consulta y ser aprobado por los entes políticos. Más de dos años después de las declaraciones de Navarro, seguimos en el mismo punto.

Por norma general, en las informaciones que hablan de estos cambios no se dan detalles concretos ni se especifican de dónde salen los rumores. La mayoría utilizan de percha una frase de algún político para dar a entender que se esperan cambios en los próximos meses, pese a que la DGT ha desmentido esto constantemente.

Entre las frases utilizadas, encontramos las de Juan José Pereña, fiscal jefe de la provincia de Salamanca quien proponía que los mayores de 70 llevaran una letra M en el cristal trasero, copiando la obligatoriedad con la que tienen que cumplir los conductores noveles. María José Aparicio, subdirectora de la DGT, llegó a decir que «tendremos que reducirlos» en relación a los plazos de renovación para mayores pero sin identificar cuándo o cómo.

A mí me gustan mayores. Es lo que ha dicho el Parlamento Europeo. No con esas palabras, por supuesto, pero sí es lo que se extrae de su última aprobación. La cámara ha aprobado cambios relacionados con el carné de conducir. «Los eurodiputados no respaldan acortar la validez del carné de los ancianos, como proponía la Comisión», recalcan en el comunicado donde se confirma la votación favorable de su propuesta con 339 votos a favor, 240 en contra y 37 abstenciones.

Alegan que esta decisión llega motivada «para evitar discriminación y garantizar el derecho de este colectivo a la libertad de movimiento y participación en la vida económica y social». Animan a la responsabilidad del conductor para saber si se encuentra o no en condiciones de poder conducir pero mantienen la posibilidad de que el Estado obligue a pasar «un examen médico que incluya, entre otros, controles de la vista y las condiciones cardiovasculares».

¿Qué impacto tiene esto? Aunque hemos leído frases como «Europa frena los planes de la DGT», lo cierto es que el impacto de esta decisión del Parlamento Europeo es, de momento, inexistente en la práctica. Esta es solo una variable más en una reforma que seguirá adelante cuando cambie la cámara en las próximas elecciones.

Pero, además, estamos solo ante una primera lectura del texto. La Comisión Europea también tiene que saca uno definitivo adelante y, de momento, las posturas a este respecto estaban alejadas. Cuando ambos textos sean definitivos, las cámaras tienen que llegar a un acuerdo para sacar adelante un texto único y, posteriormente, volver a ser aprobado por el Parlamento Europeo y por la Comisión Europea.

Como hemos visto con Euro 7, cuya votación final todavía tiene que darse, los textos en Europa son susceptibles de cambiarse a lo largo de todo este proceso negociador y, como decíamos, la renovación del carné de conducir entre los conductores de mayor edad solo es un punto más a tratar dentro de una reforma mucho más amplia.

La noticia es que no hay noticia. ¿Qué extraemos de todo esto? Que no hay noticia de ningún tipo. Ni la DGT se ha propuesto cambiar los exámenes médicos a los mayores o, directamente, retirarles el carné de conducir, ni la Unión Europea ha puesto fin a estos supuestos planes.

De momento, la situación es la misma que la de los últimos 15 años. Y no parece que vayamos a tener cambios en el corto plazo.

Imagen | Siarhei Plashchynski

En Xataka | ¿Es hora de quitarle el carné de conducir a nuestros mayores? Así lo regulan los países de nuestro entorno