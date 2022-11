La DGT se propuso estudiar cómo se comportan los conductores en las obras. El resultado: muy preocupante

Cada cierto tiempo, regularmente, incluso, la DGT pone en marcha campañas de concienciación en nuestras carreteras. Las más habituales y conocidas tienen que ver con la velocidad y el consumo de alcohol y drogas (que suelen coincidir con operaciones especiales) pero en otras ocasiones se tocan temas menos habituales.





Una de estas últimas campañas de concienciación han tenido como objetivo el respeto de las normas en los tramos de obras. Se llevó a cabo entre los días 24 y 30 del pasado mes de octubre. Y los resultados obtenidos en apenas una semana son alarmantes. Especialmente para los trabajadores de dichas obras.

Siete de cada diez conductores no cumplen las normas

Como decíamos, este tipo de campaña de concienciación era la primera vez que se ponía en marcha. El motivo principal es que, en 2021 se produjeron 156 siniestros en los que se vieron implicados trabajadores de los servicios de mantenimiento y conservación de las carreteras.

De estos 156 accidentes, en 19 de ellos había operarios que estaban realizando sus labores a pie, lo que conllevó que siete personas sufrieran un atropello y dos de ellas fallecieran mientras trabajaban. El motivo: exceso de velocidad o distracciones mientras se conducía.

Y ha bastado apenas una semana de vigilancia para confirmar algo que podíamos sospechar: tres de cada diez conductores han sido sancionados por incumplir alguna norma en tramos de obras. De ellos, el 73% de los conductores denunciados excedía el límite de velocidad máximo específico en el tramo.

En total, se vigiló el paso de 140.711 vehículos de los que 4.679 conductores fueron denunciados. Además de la velocidad, 242 sanciones se interpusieron por no respetar las señales específicas y otros 153 conductores fueron denunciados por el uso del teléfono móvil.

Además, la campaña de vigilancia ha dejado un buen reguero de sancionados por no utilizar el cinturón de seguridad (140), por consumo de alcohol (53) y drogas (11), por conducción negligente (34), por no respetar la distancia de seguridad (30), por adelantamientos no permitidos(24) o cambios de carril antirreglamentarios (22).

La preocupación entre los trabajadores que ejercen labores de mantenimiento y conservación en las carreteras es conocido y se hizo patente cuando un grupo se hizo con un cartón que simulaba un coche de la Guardia Civil para asustar a los conductores que no respetaban la velocidad máxima permitida.

Foto | DGT