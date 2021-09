La EMOVE Roadrunner es una mini moto eléctrica con hasta 80 kilómetros de autonomía y cabe en un maletero

Como el de las bicis eléctricas, el escaparate de las motos eléctricas es cada vez más variado a medida que los fabricantes van apostando por estos vehículos «más verdes» y quizás más al alcance de mucha gente con respecto a un coche eléctrico. Hay motos eléctricas muy rápidas, vintage, que se autoequilibran y las hay como la Voro Motors EMOVE Roadrunner, de largo nombre y pequeño tamaño.

Se trata de una moto eléctrica pensada para la movilidad urbana y para que sea práctica además de pequeña, ya que cabe en un maletero. No está pensada para grandes rondas, pero la autonomía prometida da para poder rodar bastante antes necesitar una nueva carga.

Tracción total y batería intercambiable

La EMOVE Roadrunner mide 127 centímetros de longitud y 96,5 centímetros de altura,

con lo cual quizás no encaja con quien tiene piernas larga y no está cómodo con ellas demasiado flexionadas (aunque el manillar es ajustable tanto en altura como en profundidad). Está pensada para que no requiera plegarla para guardarla en sitios como el maletero o un rincón de la casa o el garaje.

[embedded content]

Las ruedas son de 14 pulgadas y pesa algo menos de 25 kilogramos, aguantando hasta 150 kg de carga. Tiene una estética que casi recuerda más a una bicicleta, aunque sin portamaletas y con un sillín rectangular.

El cuadro es de aluminio e integra dos motores eléctricos, uno en el centro de cada rueda, contando así con tracción total y logrando una potencia de 500 vatios en la trasera y 350 vatios en la delantera. La velocidad que promete Voro Motors es de 56 km/h, lo cual es más que suficiente para moverse realizando trayectos cortos sobre todo por ciudad, para lo que está pensada.

Cuenta con frenos hidráulicos de disco y suspensión en la parte delantera, con iluminación LED de hasta 280 lux. Cuenta con una pantalla que indica valores de la batería restante o la velocidad.

La batería se inserta bajo el sillín y sobre la rueda trasera, de manera que se puede tirar de ella para sacarla y/o intercambiarla. Es una batería de litio intercambiable de 48 voltios y una capacidad máxima de 1.200 Wh, con la que el fabricante promete hasta 80 km de autonomía.

La Voro Motors EMOVE Roadrunner está disponible desde los 1.499 dólares (unos 1.237 euros al cambio actual) en la web de Voro, incluyendo el regalo de una batería extra. De adquirirla, eso sí, hay que tener en cuenta que cumple las especificaciones de ciclomotor según la legislación europea y que habría que hacerse cargo de la matriculación/homologación.