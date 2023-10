La Epic Games Store ofrecerá el 100% de los ingresos a algunos editores. El motivo está claro: enfrentarse a Steam

Cuando hablamos de plataformas de distribución de juegos, no caben dudas de que Steam es la auténtica líder. La plataforma de Valve controla la mayor parte de este mercado, pero la Epic Games Store lleva tiempo tratando de mejorar su posición. De un lado o del otro, hay un elemento clave para conquistar a los usuarios: ofrecer un catálogo lo suficientemente atractivo.

Las fórmulas para conseguir el punto anterior son variadas, pero en todas las que podríamos decir que llevan al éxito dependen de los desarrolladores externos. El creador de ‘Fortnite’ conoce esta realidad perfectamente y aquí, precisamente, es donde apunta con dos nuevos programas que tiene como eje una rebaja en las comisiones: los Epic First Run y Now On Epic.

Atraer a los desarrolladores con las comisiones

El tema de las comisiones ha estado en el centro de escena de la Epic Games Store desde su nacimiento. De hecho, Tim Sweeney anunció a la tienda como una alternativa a Steam capaz de ser rentable con un recorte de los ingresos de los desarrolladores menores al 30%. En concreto, se acordó una comisión del 12% (aunque hay dudas si realmente ha sido rentable).

Después varios intentos por mejorar su catálogo, Epic ha lanzado esta semana Epic First Run. Se trata de un programa de exclusividad que promete ofrecer el 100% de los ingresos a los desarrolladores que publiquen sus títulos únicamente en la Epic Game Store. Después de seis meses, el beneficio desaparecerá en favor del esquema tradicional del 12/88%.

Cabe señalar que una vez finalizado el período de exclusividad, después de medio año, los desarrolladores serán libres de llevar sus títulos a cualquier otra tienda. Este programa fue anunciado el pasado agosto, por lo que los primeros juegos bajo esta modalidad deberían haber empezado a llegar desde el 16 de octubre, aunque desconocemos cuántos se han publicado hasta hoy.

Now On Epic, anunciado recientemente, busca que los desarrolladores lleven sus juegos antiguos a la Epic Games Store. La propuesta, muy similar a la anterior, también promete ofrecer el 100% de los ingresos durante seis meses. Para ello, los interesados deberán llevar un mínimo de tres títulos lanzados antes del 31 de octubre de 2023 y disponible en otra tienda o servicio de terceros a la Epic Games Store.

“Si tienes tres o más productos en una tienda o servicio de suscripción de terceros, debes traer al menos tres a la Epic Games Store. Si tienes menos de tres, debes traer todos los productos a la Epic Games Store”, explica la compañía, que ha abierto el período de inscripción de este programa hasta el 31 de diciembre de 2024, y cuyos títulos deben llegar a la tienda de Epic antes del 30 de junio de 2025.

Imágenes: Epic

