La fábrica de iPhone más grande de China al ralentí: necesita 100.000 trabajadores para normalizar su producción

Apple ha estado tratando de diversificar el proceso de fabricación de sus dispositivos haciendo que algunos de estos también salgan de líneas de producción ubicadas en Estados Unidos, India y Vietnam. Sin embargo, el iPhone, el producto estrella de la compañía de Cupertino, todavía depende en gran medida de la fábricas chinas de Foxconn.

El panorama en el país asiático es bastante particular. Mientras que en gran parte del mundo han levantado las restricciones de la pandemia, en China se promueve una política de “covid cero” que, además de poner bajo presión al gobierno de Xi Jinping con protestas de los ciudadanos, está afectando la producción de compañías como Apple.

La fábrica de iPhone más grande del mundo, en problemas

Según recoge South China Morning Post, la fábrica de iPhone más grande del mundo operada por Foxconn, necesita 100.000 trabajadores para que la producción vuelva a niveles normales. El proveedor de Apple, cuyo nombre formal es Hon Hai Precision Industry, habría conseguido contratar unas pocas personas cualificadas en los últimos días.

El epicentro de la falta de mano de obra se encuentra en Henan, la tercera provincia más poblada de China. Pese a su enorme cantidad de habitantes, las fábricas se enfrentan a dos grandes problemas. Por un lado, muchas personas huyeron de los complejos industriales en las últimas semanas después de los bloqueos del Gobierno por el COVID-19.

Por otro lado, los estrictos controles están afectando las tareas de reclutamiento. Según el mencionado medio, los nuevos empleados deben pasar cuatro días de cuarentena en una zona de “observación” designada antes de comenzar a trabajar, muchas veces en un “circuito cerrado”. Es decir, vivir y trabajar en el «campus» donde están las fábricas.

Foxconn ha intentado atraer a algunos de los trabajadores que abandonaron sus puestos con un plus de 500 yuanes (unos 68 euros al cambio) y con un incentivo de asistencia de 400 yuanes (unos 54 euros al cambio). No obstante, muchos habrían rechazado el llamado, incluso habrían persuadido a sus amigo a que no acepten estas ofertas laborales.

Como el esfuerzo de la compañía parece haber sido insuficiente, algunos ayuntamientos de la provincia de Henan habrían tomado cartas en el asunto. Según recoge Reuters, se están convocando a jubilados, soldados retirados y trabajadores estatales a trabajar en las instalaciones de Foxconn en Zhengzhou que es la encargada de fabricar el iPhone.

A principios de noviembre Apple decía que, debido a las restricciones del Gobierno de China por el COVID-19, su fábrica principal de iPhone 14 Pro y 14 Pro Max estaba funcionando a una capacidad “significativamente reducida”. Por consecuencia, advertía la compañía, se dilatarían los tiempos de entrega de los mencionados dispositivos.

“Estamos trabajando estrechamente con nuestro proveedor para volver a los niveles normales de producción al tiempo que garantizamos la salud y la seguridad de cada trabajador”, señalaba Apple. Como podemos ver, la situación en las fábricas de Foxconn en China todavía no estaría volviendo a niveles normales.

Imágenes: Apple

En Xataka: Apple depende en exceso de TSMC. Ahora sabe que tiene un problema por el conflicto entre China y Taiwán