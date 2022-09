La fiebre por los NFT ha durado exactamente diez meses. Su resaca va a ser mucho más dura y prolongada

Todos nos quedamos de piedra cuando vimos cómo el NFT de una obra digital se vendió por 69 millones de dólares. De repente parecía tener sentido invertir 1,36 millones por el NFT de un píxel, pero poco a poco el fenómeno se fue difuminando. Hay quien trata de seguir apostando por este tipo de activos, pero lo cierto es que el mercado, que ya estaba cayendo en picado, está ahora prácticamente desplomado.

Quién te ha visto y quien te ve. En enero de 2022 los NFT estaban en la cresta de la ola y parecía que el futuro pasaba por ahí. Estos activos digitales generaron 17.200 millones de dólares de volumen de transacciones según Bloomberg, pero el cuento ha cambiado yen septiembre el volumen ha sido de tan solo 466 millones según Dune Analytics: un 97% menos que cuando empezó el año.

Una caída continua y pronunciada. Lastransacciones de estos tokens no fungibles llevan meses cayendo. Aquí hay que señalar que los NFT basados en la red Ethereum se han comportado especialmente mal, mientras que otros basados en Solana parecen no ir tan mal.

Pero sigue habiendo creyentes... El mercado puede estar en horas (muy) bajas, pero sigue habiendo empresas y particulares que confían en los NFT. En LG añadieron NFTs a sus televisores recientemente y HTC también quiso usarlos como argumento de venta en sus últimos smartphones. Square Enix también apostará por esta tecnología, pero es que además hoy se ha vendido un NFT de CryptoPunks por 4,5 millones de dólares.

… y muchos inversores. Lo curioso de los datos de Dune Analytics es que reflejan que aunque el número de transacciones ha bajado de forma drástica, el número total de inversores no ha caido tanto: en septiembre había algo más de 42.000 cuando el pico, en marzo de este año, fue de 66.000. Es lógicoen cierto modo: los inversores que ya habían invertido están «atrapados» e inactivos, esperando a que la situación mejore.

Si las criptos van mal, los NFT también. Esta caída es consecuencia directa del desplome del valor de las criptodivisas, que desde noviembre de 2021, cuando varias alcanzaron máximos históricos, han perdido gran parte de su valor. Bitcoin, que llegó a los 68.000 dólares, ahora ronda los 19.000, y Ethereum, que llegó a superar los 4.500 dólares, ahora apenas supera los 1.300 aunque pueda que haya cambios tras ‘The Merge’.

Y la SEC, apretando. El organismo regulador en EEUU ya apuntó a que ahora el mecanismo PoS de Ethereum hace que se parezca a un préstamo y que por tanto pueda regularse como tal.

Gary Gensler, máximo responsable de la SEC, iba más allá estos días y en una demanda civil contra un ‘criptoinfluencer’ añadía un mensaje que casi pasaba inadvertido: los nodos de la red Ethereum están «agrupados más densamente» en los EEUU decía.

There it is

The supermassive black hole sized bad take at the heart of the Balina filing

h/t @LordBogdanoff https://t.co/ZopOGQchU4 pic.twitter.com/ucn5sZkK5b

— laurence (stable diffusion arc) (@functi0nZer0) September 19, 2022