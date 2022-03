La fotografía de 'Dune' y otros blockbusters son ahora obras de arte. Un hombre tiene la culpa: Greig Fraser

La pasada madrugada se entregaron los Oscar 2022. La edición de este año pasará a la historia por el incómodo encuentro de Will Smith con Chris Rock, pero deberíamos que recordarlos por otras cosas. En esta ocasión vamos a hablar de Greig Fraser, que ha conseguido el premio a la Mejor Fotografía por 'Dune'. La ciencia ficción necesita la mejor imagen posible.





La fotografía de 'Dune' confirma la importancia de la fotografía en el mundo del cine. Y sobre todo en el mundo de las películas destinadas a convertirse en grandes éxitos de taquilla, los famosos taquillazos o blockbuster. El espectador quiere ver, en la pantalla grande, el mayor espectáculo del mundo. Y muchos directores y productores están dispuestos a concedérselo. Cada vez es más frecuente que estas películas destaquen por su fotografía. Si la televisión es un enemigo a batir, el cine quiere conseguir que merezca la pena meterse en la sala oscura.

La dirección de fotografía de los taquillazos

Una película blockbuster es aquella que cuenta con un presupuesto mayor de 100 millones de dólares. Todos sabemos cuáles son ahora mismo. Seguro que nos vienen a la cabeza las películas de superhéroes, las antiguas superproducciones de James Cameron y, por supuesto 'Dune', de Denis Villeneuve, que ha costado 165 millones de dólares.

Si nos fijamos en la lista de las películas que han ganado este premio en los últimos años, muchas superan esa inversión. Según he estado consultando encontramos '1917', 'Blade Runner 2049', 'El renacido', 'La vida de Pi', 'Origen', 'Avatar', 'El aviador'... No es fácil conseguir el premio, pero el secreto es contratar a los mejores y darles un gran presupuesto.

Se puede decir, después de ver la lista de ganadores, que todo se disparó con 'Titanic', la gran película de James Cameron en la que todos nos sabíamos el final. Solo con una buena fotografía el espectador se podía meter en la historia de lleno.

El éxito fue estratosférico. Y desde entonces no hay película de este calibre que no busque llamar la atención con una fotografía espectacular, apoyada casi siempre en unos efectos especiales que nos dejan con la boca abierta. Se han dado cuenta de que ya no basta con grandes actores y mejores actrices. Saben que el guion puede cojear a favor del espectáculo (una auténtica pena) y tienen que mostrar lo que cuentan con el mejor aspecto posible.

Y los directores de fotografía son la respuesta.

El problema es que las películas más taquilleras de los últimos años, las películas de superhéroes, jamás han destacado en este punto. Se han olvidado en todo momento de la luz para caer en las redes del espectáculo. ¿Os imagináis la última de los Vengadores fotografiada por Roger Deakins (el fotógrafo de 'Blade Runner 2049') o por el mismo Greig Fraser antes de lanzarse a 'Rogue One' o 'Dune'?

Fotograma de la película

El Óscar a la Mejor Fotografía nunca ha entrado dentro de los cinco grandes, ya sabéis: película, director, guion y actor y actriz principal. Y es algo incomprensible porque siempre recordamos las escenas de estas grandes películas... No hay buenos filmes con mala fotografía, nunca. Algún día se reconocerá la importancia de la buena imagen en las películas. De las últimas 25 películas premiadas, 11 tenían un presupuesto por encima de los famosos 100 millones.

Y aquí es donde entra 'Dune', la maravilla fotografiada por Greig Frasier.

El trabajo de Greig Fraser en 'Dune'

El filme cuenta la historia de Paul Atreides (Timothée Chalamet), un joven impulsado por el destino a una lucha de poder intergaláctica en el planeta Arrakis, donde tiene que luchar contra un sol abrasador, huracanes de arena y monstruos de arena. Una epopeya que ya pasó por las manos de David Lynch y que a punto estuvo de rodar un loco maravilloso llamado Alejandro Jodorowsky... Eran 12 horas de película que nunca se llevó a cabo.

El director de fotografía en la película

Ahora mismo es el director de fotografía de moda. Sabe llevar a la película la atmósfera necesaria para encandilar al público con sus imágenes cargadas de efectos especiales pero con un sentido único de la luz. Su mayor reto en 'Dune' fue rodar el desierto sin recordar en ningún momento a la saga de 'La guerra de las galaxias' con la que él tiene tanto que ver desde que fotografió 'Rogue One' y la serie 'The Mandalorian'.

Fraser es un fotógrafo reconocido por su capacidad pictórica a la hora de representar la luz de los escenarios. Personalmente, me llamó mucho la atención su trabajo en 'Foxcatcher'. Una película de bajo presupuesto donde la imagen es fundamental para entender el ambiente en el que se mueven los actores.

Llegó a 'Dune' porque conoció al director, Denis Villeneuve, en casa de uno de los grandes directores de fotografía de la historia, Roger Deakins, el fotógrafo de 'Blade runner 2049' (entre otras muchas joyas). Denis Villeneuve contrató a todo el equipo de la continuación de Blade Runner y contactó con él para crear la luz del desierto sin que recordará al desierto galáctico. Como dijo Villeneuve:

Este desierto no es el desierto que todos conocemos. Queremos que parezca un lugar terrible, pero al mismo tiempo, estamos haciendo una película, y no queremos que el público se sienta decepcionado. Tiene que ser una buena fotografía, tiene que estar en consonancia con la calidad del guion.

Como había formado parte de aquel universo, seguro que le contrataron por su experiencia, confiando en que hiciera algo distinto, como así ha sido. Es lo que marca a una película, ofrecer algo viejo bajo un nuevo prisma.

El desierto sin colores saturados

¿Y cómo lo ha hecho? Lo más novedoso, lo que le da ese aspecto singular que se nota sobre todo en el cine y en las buenas y grandes pantallas de televisión, es que está rodada de una forma un tanto especial.

En primer lugar, está grabada en formato digital con una Arri Alexa LF en formato RAW. Todo ese material, con su correspondiente LUT, fue pasado a una película de 35 mm para darle un aspecto más clásico, más cercano a la sensación que tuvo el director cuando leyó la novela siendo adolescente. Y luego se pasó de nuevo, con ese extra, a formato digital.Una jugada perfecta que ha marcado la estética de la película y que se ha podido hacer por el gran presupuesto con el que contaban. Esta es la ventaja de trabajar en la fotografía de un blockbuster.

La fotografía hace respetable a los grandes taquillazos

Y así se confirma la entrada de la fotografía en este tipo de películas. Los grandes maestros hacían malabares para conseguir una luz o una atmósfera. Néstor Almendros, el gran director de fotografía español, ganador de un óscar, tenía que superar las dificultades con ingenio.

Si tienes presupuesto, puedes hacer miles de pruebas con los mejores equipos para decidir posteriormente cómo rodar. Pero es verdad que sin preparación, mirada ni ingenio sería imposible rodar maravillas visuales como 'Avatar', 'La vida de Pi' o 'El renacido'. Dentro del mundo de los superhéroes, la referencia de este tipo de películas, parece que se han olvidado de la necesidad de salir de los cánones establecidos. En este sentido, parece que están mucho más avanzados en DC Comics.

¿Sabéis quién es el director de fotografía de 'The Batman'? Pues precisamente Greig Fraser. Pasó de la luz del desierto a la noche cerrada de Gotham. Y de nuevo ofreció al espectador no su forma de ver las cosas, sino algo que creo que es mucho más difícil: ver el mundo a través de los ojos de los protagonistas.

Y esa considero que es una de las claves que tendrán que tener en cuenta en el futuro los próximos éxitos taquilleros. Ya no es cuestión de mostrar el color saturado por encima de todas las cosas mientras todo explota como si fuera una película de Michael Bay. No. Es verdad que es ciencia ficción, pero los espectadores necesitamos algo de realidad. Y un uso adecuado de la luz puede conseguirlo. Así que seguro que en el futuro la dirección de fotografía va a cobrar una importancia capital.