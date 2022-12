La frontera más corta del mundo separa a España de Marruecos. Y surgió literalmente de la nada

Sobre fronteras no hay nada escrito. Las hay sinuosas y otras que parecen trazadas con regla, las hay escuadra y cartabón, acogedoras y otras absolutamente impermeables, con siglos de historia o recientes. Entre esa amplia gama pocas pueden encontrarse sin embargo tan fascinantes como la del Peñón Vélez de la Gomera, un fracción divisoria entre España y Marruecos de la que, pese a su antigüedad, probablemente haya gente que jamás ha oído hablar. Motivos hay para admirarla.

Primero, porque con sus 85 metros escasos de longitud, suele presentarse como la frontera más corta del mundo. Segundo, porque aunque España la considera parte de su territorio desde el siglo XVI, la frontera que hoy podemos ver en los mapas o in situ tiene menos de un siglo.

Vélez de la Gomera es un peñón situado al norte de África, a medio camino entre las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y bañado por las aguas del Mar de Alborán. Si trazásemos una línea recta que atravesara el Mediterráneo encontraríamos, justo enfrente, a unos 330 kilómetros, la costa malagueña. No es muy grande. Ni alto. El terreno rocoso y escarpado que lo conforma tiene cerca de 260 metros de largo y entre 15 y 100 metros de ancho. Su altitud no pasa tampoco de 89 m.

Sus recintos defensivos tampoco bullen de vida precisamente. Entre sus callejuelas, sinuosas y flanqueadas por paredes encaladas, solo se encuentran ahora militares del Ejército de Tierra que dependen de la Comandancia General Militar de Melilla. Nada que ver con el millar de personas que llegaron a estar censadas en el peñón, entre militares y civiles, y formaron una pequeña comunidad con su propio camposanto. Las condiciones con las que allí se encuentran ahora los soldados están lejos también de ser las mejores. O al menos así lo era a finales del año pasado, cuando un informe del Ejército divulgado por Vozpópuli mostró importantes desperfectos en las instalaciones.

La historia de España y el peñón están ligadas desde comienzos del siglo XVI. En 1508 una flota dirigida por Pedro Navarro, Conde de Olivito, desembarcó en sus costas mientras perseguía piratas berberiscos. Su posición privilegiada para defender las costas andaluzas y del Levante convenció y el montículo pasó a formar parte de la Corona de Castilla. Su historia se complicaría algo a lo largo de las décadas siguientes —tras varias escaramuzas, el reino acabó perdiendo el peñón en 1522—, pero desde 1564 España mantiene su dominio sobre el territorio. Y así sigue a día de hoy.

