La GSMA asegura que el Mobile World Congress 2021 será presencial y el 75% de las grandes empresas ya han confirmado

El Mobile World Congress 2021 de Barcelona se realizará de forma presencial, según ha confirmado Mats Granryd, director general de GSMA en rueda de prensa. La organización del congreso de móviles ha aprovechado la reunión del patronato de la MWCapital para explicar cuál es la situación actual y cuáles son los planes de cara a la celebración de la edición del año que viene.

Durante la reunión, Granryd ha explicado que la cancelación del MWC 2020 debido a la pandemia no impedirá la celebración del año que viene, que ya está confirmada para los días entre el 1 y el 4 de marzo de 2021, en la Fira de Barcelona de Gran Vía, el recinto habitual de las últimas ediciones.

La GSMA acordó el pasado mes de junio extender la celebración del Mobile World Congress hasta 2024, un año más del que inicialmente estaba pactado. Un acuerdo que GSMA, Ayuntamiento de Barcelona, Generalitat y Gobierno de España, han ratificado hoy. Adicionalmente, Nadia Calviño, Vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital y Carme Artigas, Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, han asistido para incorporarse al patronato.

Mats Granryd ha explicado que desde la organización preparan un Mobile World Congress presencial, pero «touchless» donde se trabaja para que haya el mínimo contacto a todos los niveles. Esto es, desde el uso de dispositivos dentro del recinto hasta la llegada al aeropuerto de los asistentes.

El Mobile World Congress representa cerca del 80% de los ingresos anuales del grupo GSMA y la cancelación de la pasada edición ha tenido un importante impacto. Según informó Bloomberg, la GSMA prepara despidos del 20% de la plantilla para afrontar la celebración del MWC 2021.

Para facilitar la celebración del año que viene, la GSMA ha ofrecido a los organizadores españoles una «tarifa muy reducida y en condiciones ventajosas para la edición del MWC de 2021″.

En declaraciones a El Economista, John Hoffman describe que hizo «una propuesta a los expositores cuando se canceló la edición de este año, con descuentos del 125% en las tarifas para los eventos de los próximos tres años, de manera que los precios serán similares a los de 2018».

The CEO of @GSMA @MatsGranryd says “We cannot wait to come back to #Barcelona in March 2021, working together has never been more necessary for a better future for everyone” #MWC pic.twitter.com/J58FCFLtAH

— Fira Barcelona (@Fira_Barcelona) July 9, 2020