La guerra con Apple es la excusa de Musk para aplicar su idea de libertad de expresión. En Europa no lo tendrá fácil

Elon Musk ya ha encontrado una empresa contra la que dedicar sus energías y críticas. Y no es otra que Apple. El dueño de Twitter ya prevé que la aplicación pueda ser baneada de las principales tiendas de aplicaciones. La batalla por evitar la tasa del 30% que cobra la AppStore recuerda a otros conflictos como el de Epic Games, pero aquí se añade un factor nuevo: la polémica con la libertad de expresión. Un debate con muchas aristas.

Musk en guerra abierta contra Apple. Ya van unos cuantos tuits que son un ataque directo a Apple, incluso llegó a publicar un meme con la idea de «ir a la guerra» contra Apple, aunque ese tuit ahora está borrado. Musk les ha acusado de «amenazar con bloquear la red social de su App Store sin explicación» y de «dejar de anunciarse en Twitter» de repente. Hay que tener en cuenta que durante el primer trimestre, Apple era el primer anunciante de Twitter con unos 48 millones de dólares gastados en anuncios.

En el pasado, Apple ha baneado aplicaciones por dejar de aplicar sus políticas de uso, entre las que se encuentra la moderación de contenido violento o de incitación al odio, así como normativas locales.

Cómo sería Twitter fuera de la AppStore. En caso de que Apple decidiera eliminar a Twitter de la AppStore, los usuarios deberían descargar directamente la aplicación y no recibirían actualizaciones automáticas por la AppStore. A su vez, las compras in-app de Twitter no deberían pasar por la comisión de Apple, lo que abriría la puerta a múltiples vías como los pagos con criptomonedas. Por otro lado, estar fuera de la AppStore implicaría que Twitter podría dejar de moderar el contenido, al menos no forzado por la política de uso de Apple.

Nos referimos a Apple porque es la empresa a la que se refiere constantemente Musk, pero con Google y su PlayStore la historia sería equivalente.

Este discurso ya lo hemos escuchado. La postura de Musk respecto a la libertad de expresión coincide con la de Donald Trump, recientemente readmitido en Twitter. Se trata de una postura maximalista sobre la libertad de expresión, en la que se defiende que las empresas no tienen que actuar como garantes de lo que se puede publicar o no en redes sociales.

Esta idea de una red social sin la censura de Apple o Google ya la vimos creada por el propio Trump con Parler, que inicialmente fue bloqueada por las grandes empresas pero tras varios años ha vuelto a ser readmitida. Giros que da la vida: mientras Parler vuelve a la AppStore, Twitter apunta a poder marcharse.

This is a battle for the future of civilization. If free speech is lost even in America, tyranny is all that lies ahead.

— Elon Musk (@elonmusk) November 29, 2022