La Justicia Europea tumba las tarifas que «no consumen gigas» con ciertos servicios: así nos afecta la primera sentencia sobre la neutralidad de la red

La neutralidad de la red sigue a salvo en la Unión Europea. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha interpretado por primera vez el Reglamento correspondiente (2015/2120) y lo ha hecho para consagrar los derechos de los usuarios y del «trato no discriminatorio del tráfico».

Desde hace años hay operadores de telefonía que ofrecen tarifas especiales con paquetes de datos ilimitados para consumir en determinados servicios y aplicaciones. Es el caso de la operadora Telenor, en Hungría. A través de la Oficina de Medios y Comunicaciones se le informó que no respetaban las normas de la neutralidad de la red. La compañía recurrió y finalmente hoy el Tribunal de Justicia ha comunicado cómo debe aplicarse el Reglamento.

El TJUE ha dictaminado que los operadores no pueden dar preferencia a determinados servicios sobre otros en el uso de los datos. Es decir, aquellas tarifas que permiten acceder a aplicaciones como Spotify, Netflix o WhatsApp sin consumir datos no cumplirían con la neutralidad de la red y serían por tanto ilegales dentro de la Unión.

Según explica el TJUE, la «tarifa cero» con los paquetes ‘MyChat’ y ‘MyMusic’ que propone Telenor, aplica medidas de bloqueo o ralentización del tráfico una vez sobrepasados los datos iniciales, salvo para determinadas aplicaciones que quedan excluidas.

The #ECJ interprets, for the first time, the #EU regulation enshrining #InternetNeutrality with regards to the #Internet users’ rightshttps://t.co/ATb3CgbPxg

— EU Court of Justice (@EUCourtPress) September 15, 2020