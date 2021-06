La lista de deseos de los editores de Xataka para el Amazon Prime Day 2021

El 21 de junio será un lunes cualquiera, llega el verano y con él, el Amazon Prime Day 2021 con 48 horas de ofertas y descuentos que prometen ser muy atractivos. Todavía tienes tiempo para hacer acopio de lo que verdaderamente necesitas o de cosas que tienes pensado comprar, pero no lo harás a no ser que veas un ofertón…exactamente igual que los editores de Xataka. Hemos preguntado a los editores de Xataka por su lista de deseos para el Prime Day 2021. Estas han sido sus respuestas.





Pro Controller para Nintendo Switch y Logitech MX Master

Mario Arroyo, de Xataka Vídeo

«Quiero aprovechar el Prime Day para comprar un par de productos que llevan en mi lista de deseos varios meses, pero que nunca he encontrado el momento de hacerme con ellos… Y una rebaja en su precio es la excusa perfecta para hacerlo. En primer lugar, me gustaría hacerme con un Mando Pro Controller (54 euros) para jugar a la Nintendo Switch. Desde hace un tiempo, tengo el Joy-Con izquierdo de la consola con el fatídico problema del Joy-Con Drift, y en muchas ocasiones se hace muy complicado poder jugar sin que el personaje empiece a moverse de forma inesperada por la pantalla. Espero ver una rebaja de precio en este accesorio para Nintendo Switch, porque hay muchos juegos que tengo en la recámara esperando a ser jugados…

Nintendo Switch – Mando Pro Controller, Con Cable USB

En segundo lugar, el Prime Day es un gran momento para echar un vistazo a la sección de productos reacondicionados, que de por sí ya tienen un precio reducido, al que se le suma un porcentaje de descuento durante el periodo de rebajas de Amazon. Me gustaría aprovechar para comprarme el Logitech MX Master (86 euros), un ratón del que me han hablado muy bien siempre, y que me vendría genial para trabajar, ya no solo por las distintas posibilidades configurables que tiene, sino también por la ergonomía. Lo he podido probar un par de veces, y sin duda, se vendrá a casa si lo encuentro a un precio razonable.»

Logitech MX Master 3 Advanced Ratón Inalámbrico, Receptor USB, Bluetooth, 2.4GHz, Desplazamiento Rápido, Seguimiento 4K DPI en Cualquier Superficie, 7 Botones, Recarcable, PC, Mac, iPadOS, Gris

Razer Kishi para iPhone

Frankie MB, editor de Vidaextra

«Este año tengo muy claro a por lo que me lanzo durante el Prime Day de Amazon: el Razer Kishi para iPhone (115 euros). La llegada del verano y del catálogo del Game Pass a los dispositivos iOS (actualmente para los insiders) y lo que Xbox Game Studios tienen entre manos, incluyendo Forza Horizon 4 o el próximo Halo, amortizan muy holgadamente este split pad con crucetas y sticks totalmente licenciado por Microsoft y, de paso, me ofrecen esa nueva consola portátil con juegos clásicos y de nueva generación que Xbox nunca llegó a sacar. Y visto lo visto, tampoco necesitará hacerlo. Y ojo, que como baje lo suficiente de precio hasta me lanzo a por la funda para llevármelo de paseo. ¡Habrá que gasta todos esos datos de navegación que no aprovecho estando en casa!

Razer Kishi para iPhone – Controlador de Juegos para teléfonos Inteligentes, conexión USB-C, diseño ergonómico, Ajuste Individual para teléfonos móviles, Dispositivo analógico, latencia Baja, Negro

NETGEAR Orbi Mesh RBK352

Samuel Oliver, Xataka Vídeo

«Hace poco me cambié de compañía de internet y aunque tengo una muy buena velocidad por cable, el WiFi se me queda algo corto. Encima las paredes de mi casa son bastante gruesas y la señal se debilita fácilmente. Y es que claro, todos sabemos que los routers que proporcionan las operadores… Pues no están muy allá. Así que me gustaría aprovechar este prime day para comprar un buen router neutro y acabar con mis problemas. El que más me ha convencido por ahora es el netgear orbi mesh, en concreto un pack que viene router y satélite para aumentar aún más la cobertura. Si durante el prime day baja de los 200 euros será muy difícil resistirme a él: wifi 6, hasta 1Gbps y fácil de configurar.

NETGEAR Orbi Mesh WiFi 6 RBK352, Sistema de doble banda compuesto por router y 1 extensor satélite, Cobertura de hasta 200 m² y más de 30 dispositivos, AX1800 (hasta 1.8 Gbps)

Barra de sonido, Mobicool FR40 y Garmin Edge 830

Javier Penalva, editor de Xataka

«Desde hace un par de años, el Prime Day intento que sea un momento de compras no demasiado convulsivo pero sí que admita algún que otro capricho que he ido persiguiendo un tiempo. Este año mi plan tiene dos pilares: la compra segura y la oportunidad. Como compra segura tengo en mente adquirir una barra de sonido para complementar un televisor 4K que compré en Navidad y al que quiero reforzar el sonido y sacar partido del sonido envolvente. Mi opción es una barra de calidad, compacta y que incluya Bluetooth. Tengo alertas activadas para el modelo Sony HT-X8500 (236 euros) y la LG SN7CY (268 euros).

En cuanto a las compras por oportunidad, van del lado del ocio y no tanto de la necesidad. Por eso, si no ofrecen una oferta tentadora, quedarán para más adelante u otro momento. Los productos que tengo pendientes de comprar son una nevera eléctrica para vehículos camperas, con la Mobicool FR40 (329 euros) a la cabeza de las preferencias, así como equipamiento nuevo para la bicicleta. Ahí optaría por un GPS como el Garmin Edge 830 (356 euros) y si hay una oferta muy buena, la luz trasera con radar también de Garmin«

GPS Mano Negro GARMIN

Fire Stick

Antonio Sabán, coordinador de Genbeta

«Para el Prime Day quiero comprar un Amazon Fire Stick 4K (59 euros) o el normal a precio reducido (39 euros). Ya tengo un 4K en la tele y ahora necesito uno para el proyector 1080p, así que dependerá del precio que tenga. Pero estoy convencido de comprar uno porque salvo HBO, soportan todo lo que les pido y con muy buen rendimiento. En este sentido, sí soportan HBO Max fuera de España, por lo que es de esperar que soportarán Max cuando llegue aquí antes de final de año. Además, tengo altavoces Echo, por lo que puedo usarlos con la función Home Cinema, que es espectacular.»

Nuevo Fire TV Stick con mando por voz Alexa (incluye controles del TV), streaming HD, modelo de 2020

Disco duro y teclado

Anna Martí, editora de Xataka

«Os lo prometo, no es broma, pero tenía pensado echar un ojo de nuevo a algún disco duro externo. Sé que es un poco “classic Anna” cuando llega la hora de contaros acerca de mis intenciones de compra, pero precisamente tenía pensado localizar algún disco duro externo para un proyecto grupal (y, de todos modos, nunca está de más tener alguno para copias de seguridad, ya sabéis). Habiendo revisado lo que hay actualmente, tengo el ojo echado a un WD Elements de 2 TB (60 euros), que me da confianza porque aún tengo al tatarabuelo de éste y funciona como un campeón, un Seagate de 2 TB (66 euros)(que también es otra marca que me da mucha confianza, tras haber instalado miles de ellos cuando me dedicaba a montar ordenadores) y este Toshiba de 1 TB (44 euros) un poco más barato, pero que tampoco compensa por precio en comparación (tengo uno Toshiba que me ha ido bien, que por esa parte sería una opción válida). Mis requisitos es que sea de 2,5 pulgadas, al menos 1 TB y USB 3.0 y todos ellos cumplen, así que a ver qué cae.

WD Elements – Disco duro externo portátil de 2 TB con USB 3.0, color negro

También estaré al tanto de teclados inalámbricos. Estoy contenta con el Logitech K380, pero aprovechando que necesito otro estaba mirando algo de mayor tamaño y con almohadilla de apoyo, como este Logitech MK710 (78 euros), aunque es pack con ratón y no lo necesito.»

Logitech MK710 Combo Teclado y Ratón Inalámbrico para Windows, Conexión Inalámbrica 2,4 GHz, Ratón Inalámbrico, Teclas Multimedias, Batería de 3 Años, PC/Mac, QWERTY Español, color Negro

Ring Stick Up y MacBook Pro con M1

Iván Linares, editor de Xataka Android y Xataka Móvil

«En este Prime Day pienso mirar un par de cámaras Ring para reforzar la seguridad de mi casa. En concreto, utilizaré el modelo Stick Up con batería (99 euros): tengo ya una cámara de este estilo y es la que mejor me ha funcionado como vigilancia. Sobre todo a la hora de acceder en remoto, la app de Ring funciona realmente bien; por más que limite opciones si no se paga la suscripción mensual (para mi uso no es imprescindible).»

Ring Stick Up Cam Battery de Amazon, cámara de seguridad HD con comunicación bidireccional, compatible con Alexa | Incluye una prueba de 30 días gratis del plan Ring Protect | Color blanco

Más allá de las cámaras no creo que busque nada más, y eso que mi cumple está muy cerca. Si el MacBook Pro con M1 (1199 euros) bajase mucho de precio quizá me lo piense, igual que si aparece alguna oferta de los nuevos auriculares Sony WF-1000XM4 (279 euros) (caerán, pero seguramente no este año).»

2020 Apple MacBook Pro con Chip M1 de Apple (de 13 Pulgadas, 8 GB RAM, 256 GB SSD) – Gris Espacial

Synology DS220+

Yúbal Fernández, editor de Xataka

«Realmente no hay nada que tenga apuntado para comprar sí o sí, y no hay nada que me tenga nervioso por saber si va a bajar de precio. Si hay alguna promoción de CDs, seguramente compre algo de música, pero tampoco espero mucho más. Quizá, el producto que sí que mire por el rabillo del ojo sea un NAS. Este es el típico dispositivo que me tienta para crear mi propia nube, pero que su precio ha hecho que hasta ahora siempre haya acabado decidiendo que sale mejor ir a una nube de terceros. Sin embargo, si hubiera una bajada notable en algún modelo como el Synology DS220+, entonces quizá sí que me anime con él.»

DS220+ 2BAY 2.0 GHz DC 2GB DDR4EXT

Black & Decker DVJ325J-QW

Juan Carlos López, editor de Xataka

«Me gusta tener mi coche impoluto, y hace unos meses se me ocurrió que sería una buena idea comprar un aspirador de mano compacto que pueda llevar en el maletero y no ocupe mucho espacio. Indagando en Amazon di con un modelo inalámbrico de Black & Decker, el DVJ325J-QW (99,99 euros), que encaja como un guante con la idea que tengo en mente.

No es barato (cuesta oficialmente 99,95 euros), pero si durante este Prime Day baja un poco de precio y se pone a tiro, me haré con él sin dudarlo. La inversión merecerá la pena si consigo tener las alfombrillas de mi coche siempre limpias como una patena.»





BLACK+DECKER DVJ325J-QW – Aspirador de mano sin cable 10.8V (2Ah), 500ml

The History Of Ec Comics

John Tones, editor de Xataka

«Casi nunca tengo la necesidad de esperar a ofertas para comprarme un libro que me apetece, suelen estar dentro de unos márgenes de precios que me resultan asequibles. Salvo los XL de Taschen, unas demencias de casi 50 centímetros de alto que son tan inmanejables como golosos. En este caso el tema no me podría resultar más atractivo: los tebeos de terror, ciencia-ficción y suspense de la EC, la mejor editorial de comics del mundo, y abanderada de la revolución que sufrió el medio en los años cincuenta. La influencia de sus Historias de la Cripta, Crime Suspenstories y demás se sigue notando hoy día en la cultura pop, y las ilustraciones de titanes del medio como Jack Davis, Graham Ingels, Wally Wood o Harvey Kurtzman siguen siendo hoy una maravilla. Y perfectas para ser reproducidas a tamaño brutal en un libro que recomiendo comprar con riñonera y cojín incluidos.»

The History Of Ec Comics (xl)

Sony ZV-1, LG 55UN7100ALEXA y TP-Link Tapo P100

César Muela, coordinador editorial del área de tecnología en Webedia España

«Estoy absolutamente fascinado con la calidad de imagen y la versatilidad de esta pequeñaja Sony ZV-1 (702 euros), así que si hay oferta jugosa se viene a casa junto con su grip bluetooth (que sirve también de pequeño trípode). Es capaz de grabar a 4K sin despeinarse y la calidad de grabación de sonido sin micro es muy buena, aunque lo que más me gusta es la rapidez con la que enfoca. He grabado un videoclip con ella, así que no os digo más.»

«Mis padres necesitan renovar tele como el comer, así que le tengo echada a esta LG 55UN7100 (435 euros), aunque estaré abierto a mirar diferentes opciones con características similares de otras marcas. Como será de batalla creo que no les merece la pena una OLED y estas UHD dan muy buen resultado a un precio bastante razonable.»

«No sé qué ha pasado en mi vida pero cada vez hablo más con mi casa para pedirle que haga cosas por mí, y en esa labor los enchufes inteligentes están siendo clave para mí. Decirle a Google desde el sofá que encienda el ventilador es quizá lo más perezoso que leas hoy, ¿pero y el gustito que da? Estoy encantado con los TP-Link Tapo P100 (33 euros), así que si hay oferta buena con algún pack, no descarto agotar existencias. Que alguien me pare, por favor.»

TP-Link Tapo P100 4-pack – WiFi Enchufe Inteligente Mini tamaño para Controlar su Dispositivo Desde Cualquier Lugar, sin Necesidad de Concentrador, Funciona con Amazon Alexa y Google Home

Un enchufe inteligente

Enrique Pérez, editor de Xataka

«Estos días de ofertas siempre vienen bien para que acabe cayendo algo que no esperabas comprar. En mi caso, si veo alguna oferta, me compraré un enchufe inteligente. Lo quiero básicamente para poder poner el ventilador por la noche y enchufarlo cuando me interese. Ahora que además con los horarios de la nueva tarifa eléctrica hay que llevar cuidado, creo que le podré dar un buen uso a uno de estos enchufes.»

Sistema de videovigilancia Arlo

Antonio Ortiz, director de los medios de Webedia España

Me gusta este sistema de videovigilancia de Arlo (249 euros) porque se integra bien con otras plataformas (Alexa, Homekit) y sobre todo soporta estándar Zigbee (lo que nos mete Smarthings de Samsung de paso). Hay distintos kits por números de cámaras y posibilidad de 4k, además de buenas críticas en Amazon.»

Arlo VMS3230 – Sistema Inteligente de Seguridad y vigilancia con cámaras IP 100% Libres de Cables (2 Unidades, Montaje en Interior y Exterior Resistentes al Agua, no Sumergible)

Fire TV Stick

Paco Rodríguez, editor de Xataka Home

«Tengo una tele antigua que no tiene plataforma smart TV y a la que le vendría bien una actualización para reproducir en streaming, así que estaba pensando en comprar el Fire TV Stick (39 euros) con resolución Full HD, puesto que la versión 4K no podría aprovecharla. Su precio actual es de 39,99 euros, pero si baja notablemente puede ser una interesante tentación.

Fire TV Stick con mando por voz Alexa (incluye controles del TV), dispositivo de streaming HD, modelo de 2021

Nuki Combo 2.0 + Opener

Javier Lacort, editor de Xataka

«Estoy dándole vueltas a una cerradura inteligente, concretamente a la Nuki Combo 2.0 (269 euros), que incluye el Smart Lock y el bridge para poder manejarlo de forma remota (por ejemplo, para abrir a un familiar si tiene que entrar en casa aunque nosotros estemos fuera). También me interesaría el Opener, que se acopla al interfono de la propia casa para poder abrir la puerta del rellano, algo que los que vivimos en vertical necesitamos para poder vivir de verdad con las llaves de casa en el móvil o el reloj. Además, ambos se integran con HomeKit.»

Nuki Combo 2.0 (Smart Lock y Bridge), sensor de puerta,cerradura electrónica de puerta, Bluetooth,cerradura inteligente WiFi, fácil de instalar,Amazon Alexa, Apple HomeKit,Google Home, Nuki Smart Home

Sony WF-100XM4

José García Nieto, editor de Xataka

«Si todo va bien y se quedan a un buen precio, los Sony WH-1000XM4 (303,20 euros) llevan desde que salieron poniéndome ojitos. No es que los necesite, para qué nos vamos a engañar, pero tengo ganas de aprovechar la música Hi-Res de Amazon Music y Apple Music y creo que estos auriculares podrían ser los idóneos. Si se quedan a buen precio es bastante probable que caigan.»

Sony WH1000XM4 – Auriculares inalámbricos Noise Cancelling (Bluetooth, optimizado para Alexa y Google Assistant, 30 h de batería, óptimo para Trabajar en casa, Micro Manos Libres), Negro, Talla Única

Sony WF-100XM4 y Linksys Velop Mesh Wi-Fi 6

Jesús Quesada, editor de Xataka y Applesferta

«Aunque acaban de salir, igual podríamos ver una pequeña rebaja en los Sony WH-1000XM4 (303,20 euros). Los antecesores cosecharon muy buenas críticas, y tengo curiosidad por este modelo que, en teoría, mejora en muchos aspectos.

«Quiero mejorar la red de casa y tengo el ojo en los routers mesh Wi-Fi 6, y de los que más me convencen están los Linksys Velop (275 euros): diseño bonito, muchas opciones de configuración y bastante velocidad de transferencia«

Linksys WHW0303 Velop sistema de mesh Wi-Fi tribanda para toda la casa (router/extensor WiFi AC2200, 525 m² de cobertura, controles parentales, 3 nodos) Blanco

Corsair iCUE LS100 y Fujifilm FUJINON XF23

Jesús León, social media manager y Lead editor de Xataka Foto

«Para este Prime Day tengo previsto estar atento si salta alguna oferta en tiras LED con WiFi. Son fáciles de encontrar en ofertas a lo largo del año, pero a ver si para esta ocasión algún modelo más avanzado se pone a precio asequible, como las tiras Corsair iCue LS100 (86 euros).

Corsair iCUE LS100 Kit de Iniciación de Tiras LED Inteligentes Controlador de Iluminación, LED Direccionables Individualmente, Difusor de Luz Integrado, Instalación Rápida, 2X 450 mm/250 mm Tiras

También andaré atento por si hay alguna buena rebaja para un objetivo, como el Fujifilm XF 23 F2 R WR (474 euros). Es de esos objetivos que tengo en la lista de deseos por si alguna vez se pone a tiro con un precio suculento.»

Chromecast con Google TV

Javier Pastor, editor de Xataka

«Tengo ya un Chromecast con Google TV (69,99 euros) en la televisión que más uso, y me ha gustado tanto que de hecho no me importaría poner más en alguna tele más de la casa como la de la cocina, que es, digamos, «la más tonta». El dispositivo de Google me parece fantástico por su fluidez y velocidad a la hora de lanzar y recomendar contenidos, y creo que es la opción más interesante para disfrutar de las diversas plataformas de streaming o de contenidos locales. No creo que sea parte de las ofertas de Prime Day, pero si surge esa oportunidad desde luego me lo pensaré para añadirlo a esa otra tele de casa.»

Chromecast Google Smart Google TV 4K Nieve

¿Tienes algo en la lista de deseos?

Si tú también llevas tiempo con un dispositivo en tu lista de deseos esperando que baje de precio y quieres participar, cuéntanoslo en los comentarios.

