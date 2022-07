La lista de deseos de los editores de Xataka para el Amazon Prime Day 2022

En apenas unas horas tendrá lugar el Prime Day 2022, el festival de ofertas de Amazon y uno de los más importantes del año con permiso del Black Friday. No obstante, todavía hay tiempo para pensar si necesitas algo de forma imperiosa o si simplemente estás abierto a potenciales ofertas irresistibles, exactamente igual que los editores de Xataka. Hemos preguntado a los editores de Xataka por su lista de deseos para el Prime Day 2022. Estas han sido sus respuestas.





Tractive GPS Dog 4 y Nvidia SHIELD TV Pro

La recomendación de César Muela

Ya conté la experiencia del GPS de mi perro. Han pasado un par de años desde aquello y la misma marca, Tractive, tiene un modelo más preciso (Tractive GPS Dog 4 (49 euros)) y con otras mejoras, aunque sinceramente el cambio quiero hacerlo porque las gomas de sujeción al collar están medio rotas y comprar unas nuevas de ese modelo antiguo cuestan casi la mitad de lo que cuesta el modelo nuevo, que viene con su respectiva goma, así que en cuanto haya una oferta ni me lo pienso.

Me he llegado a plantear otras opciones como los AirTag de Apple, pero no sirven tanto para objetos (o perros, en este caso) en constante movimiento. La del GPS con suscripción es la más cara, pero también la que más tranquilo me deja.

También estoy pendiente de la Nvidia SHIELD TV Pro (219 euros) para poder jugar en la nube de GeForce Now desde la tele de mi salón a juegos más modernos que mi PC ya no tira (y aunque la cosa en las tarjetas gráficas va mejorando, me sigue compensando más esta opción). Puestos a confesar, mi deseo es que algún día llegue a mi tele (LG OLED55CX5LB, de 2020) la app nativa de GeForce Now que ya está en modelos de 2021 en adelante, así que la oferta de la Nvidia SHIELD debería ser muy buena como para decantarme por ella.







Tractive GPS DOG 4. Conoce siempre la ubicación de tu perro. Manténlo en forma con el Seguimiento de Actividad. Distancia ilimitada. (Azul oscuro)



Nvidia SHIELD TV Pro, Procesador con Control Remoto, Chrome, Negro

Sony WH-1000XM5

La recomendación de Jesús Quesada

Siempre he leído cosas buenas sobre los auriculares de Sony y tengo curiosidad por probar unos para ver si su cancelación de ruido es tan buena como dicen, y los Sony WH-1000XM5 (449 euros) me han llamado mucho la atención por su diseño renovado, que a mi parecer los hace más elegantes.

Me parece muy curiosa la función Speak-to-Chat, que detiene automáticamente la música cuando empezamos a hablar con alguien y sin tener que quitárnoslos. El precio de 449 euros me parece algo elevado, y sabiendo que han habido ofertas que ya los han dejado por 350 euros, no me parece descabellado pensar que en el Prime Day los veamos rebajados.







Sony WH-1000XM5 Auriculares Inalámbricos con Noise Cancelling, 30 horas de Autonomía, Optimizados para Alexa y Asistente de Google, con Micrófono Incorporado para Llamadas de Teléfono, Negro

MacBook Pro 2022 de 13″

La recomendación de Enrique Pérez

Necesito renovar el portátil. Mi MacBook Pro de 13″ (Late 2013) aguanta como un campeón, pero el teclado empieza a fallar, la batería no aguanta tanto y su rendimiento se nota cada vez más limitado.

El nuevo modelo de 2022 con el chip M2 (1619 euros) me parece el heredero más directo y creo que sería una buena compra, pero no puedo gastarme tanto dinero. Si bajase de los 1.400 euros en su versión de 256 GB podría planteármelo. Veremos si el Prime Day ayuda a rebajar dispositivos de Apple. Tengo muchas dudas, pero oye. Sería una compra genial.







2022 Apple Ordenador Portátil MacBook Pro con Chip M2 de Apple: Pantalla Retina de 13 Pulgadas, 8GB de RAM, 256 GB SSD ​​​​​​​de Almacenamiento SSD, Touch Bar, Color​​​​​​​ Plata ​​​​​​​

Sillas de oficina Baron Aerocool

La recomendación de Raquel Rodríguez

Este año soy la encargada de buscar un par de sillas para trabajar desde casa, porque las dos que tenemos están pidiendo la jubilación. Teniendo en cuenta que tanto mi pareja como yo teletrabajamos y además utilizamos el ordenador para los ratos de ocio (jugar a videojuegos, hacer algún curso por nuestra cuenta) necesitamos unas sillas cómodas dado que vamos a pasar en ellas mucho tiempo.

Tengo confianza plena en mis compañeros, así que lo primero que hice fue ver la guía de compras de sillas para trabajar y jugar de Xataka para ver cómo está el mercado.

Viendo sus sugerencias, tengo en mente hacerme con un par de sillas Baron Aerocool (193 euros): creo que las sillas gaming son mucho más cómodas que las de oficina, pero su diseño me resulta poco bonito (es una cuestión subjetiva, claro) y este modelo parece un poco más discreto y menos armatoste que los demás.







Aerocool BARONBL, Silla Gaming, AeroSuede Transpirable, Respaldo Ajustable, Azul

Tarjeta SD y barra de sonido Sonos

La recomendación de Iván Linares

No tengo previsto hacer grandes compras durante el Prime Day, y eso que coincide con mi cumpleaños. Aun así, hay un par de cosillas que mantengo en el radar por si acaso bajasen mucho de precio: una buena memoria SD micro y una barra de sonido.

Ando buscando una SD de alta capacidad y que sea rápida. Mi idea es hacerme con una de 512 GB/1 TB, aunque el precio es algo elevado para aquellas que son de buena calidad.

Si en el Prime Day se pone a tiro alguna Samsung o SanDisk seguramente me anime: busco expandir el espacio de mi Steam Deck. Tengo echado el ojo a la Samsung EVO Plus de 512GB (103 euros) y la SanDisk Extreme (137 euros)

La segunda cosilla que está en mi radar es una barra de sonido. Tengo una LG con unos añitos que sigue funcionando muy bien y que no es compatible con los sistemas de audio actuales. Mi sueño húmedo es una Sonos Arc (899 euros), aunque con una buena barra Beam (449 euros) me “conformaría”. Ojalá pillen alguna rebaja guapa.







Sonos | Beam Gen2, Barra de Sonido TV y Música, Multiroom Wi-Fi, Imput HDMI eARC, Dolby Atmos, AirPlay2, Google Asistencia y Amazon Alexa – Blanco

Kindle y objetivo

La recomendación de Jesús León

En este Prime Day quiero estar pendiente si aparece alguna oferta de uno de los modelos de Kindle (89 euros), ya que el que tengo es algo viejuno y está dando problemas de encendido y está ya más que amortizado. Es habitual que suelan rebajar su precio para Prime Day, así que es uno de los gadgets en mi lista de deseos esperando buen precio. Especialmente en uno de los modelos básicos.

Y también estaré atento por si el objetivo FUJINON XF27mm f2.8 R WR tiene un precio suculento, por debajo de su precio habitual (sobre 449 euros). Es un objetivo tipo pancake, pequeño y ligero que me resulta ideal «para llevar siempre puesto».







Kindle, ahora con luz frontal integrada, negro



Fujifilm FUJINON XF27mm f2.8 R WR

Canon EOS R6 y Logitech Craft

La recomendación de Manu García (Visnuh)

Para este Prime Day no las tengo todas conmigo. Llevo tiempo esperando un buen precio para añadir a mi equipo fotográfico una Canon EOS R6 (2499 euros). Pero el stock debe andar corto, porque no hay forma de verla disponible vendida por Amazon. Al precio que tiene esta cámara (habitualmente en torno a los 2.600€), cualquier ayuda siempre es poca.

Creo que es la cámara que mejor encaja en mi tipo de fotografía, ya que, por un lado soy usuario de Canon y ya tengo una buena colección de lentes de gama alta como para cambiar de marca, y por otro, al no ser aficionado al vídeo y ser muy de fotografía nocturna, las prestaciones de esta cámara se ajustan más a mis necesidades que las de la R5, por ejemplo.

Por otra parte, llevo tiempo queriendo hacerme con un Logitech Craft (153 euros) , un teclado que creo que se ajusta más a mis necesidades que el Magic Keyboard de Apple que uso junto con mi iMac.

El de Logitech cuenta con pad numérico, con retroiluminación, (no sé a qué espera Apple para añadírsela al suyo), y con una rueda multifunción ideal para los que usamos mucho Photoshop y editamos fotos.

Este teclado suele tener un precio de unos 150 euros, por lo que tampoco vendría mal una rebaja estos días.







CANON EOS R6 nu



Logitech Craft Teclado Inalámbrico, 2.4 GHz/Bluetooth, Disco Selector Creativo, Multi-Dispositivo, Teclas Retroiluminadas Automáticas, Recargable, PC/Mac/Portátil, Disposición QWERTY Español, Negro

Roborock S7 Pro Ultra

La recomendación de José García Nieto

Como resulta que madurar era estar pendiente de cuándo bajan las pastillas del lavavajillas y las cosas de casa, para el Prime Day de este año me gustaría echarle el guante a un robot aspirador en condiciones. Por eso mi lista de deseos consta de un Roborock S7 Pro Ultra (950 euros en oferta de lanzamiento con cupón). Si se queda a buen precio, algo difícil sabiendo lo que cuesta de lanzamiento, quizá se venga para casa.

Ahora bien, no le voy a poner pegas a un Roborock S7 (470 euros) e incluso un S6 Pure White (386 euros). Si alguno de estos se queda con un precio tentador, probablemente acabe viniéndose a casa. El que tengo ahora mismo falla bastante (tiene ya sus años) y va tocando renovarlo.







Roborock S7 Pro Ultra, Robot Aspirador Supersucción 5100Pa, Fregado Potente con Vibración Sónica, Identificación Inteligente de Moquetas, Autolimpieza Eficiente de Fregonas y Estaciones Base

Kindle Oasis y tocadiscos

La recomendación de Sam Fernández

Aparte de lo que pueda cazar de entre todas mis listas de deseos (sí, lo separo todo por categorías) y que se ponga a un precio interesante, para este Prime Day tengo un par de búsquedas predilectas. La primera es echarle el guante a un Kindle Oasis (249 euros), el modelo de 8GB pues no escucho audiolibros y no necesito el modelo de 32GB. Ésa es la búsqueda principal.

La segunda es ver si soy capaz de cazar el Audio-Technica AT-LP3BK (252 euros), un tocadiscos automático que tiene muy buenas críticas y que me servirá para reemplazar un modelo muy barato que me compré hace un par de años para ver si lo de comprar vinilos era una moda pasajera. Y se ve que no lo es. Veré si baja hasta ponerse en un precio atractivo.







Kindle Oasis, ahora con luz cálida ajustable, resistente al agua, 8 GB, wifi, grafito



Audio-Technica AT-LP3BK Giradiscos de Alta Fidelidad Automático de Tracción por Correa

Adaptador Anker

La recomendación de John Tones

La Steam Deck es una máquina estupenda, pero la falta de componentes ha impedido que disfrutemos de momento de un accesorio imprescindible: una base que a mí particularmente me iba a servir para dos cosas: enchufarle mi teclado mecánico USB (el ratón va por bluetooth, por suerte, y menos mal) y, sobre todo, sacar la imagen a un monitor.

Para suplir la ausencia tengo controlado este adaptador ANKER (59 euros) que se conecta al puerto USB-C de la consolita y me permitirá sacar señales de USB para el teclado y HDMI para el monitor. Obviamente, le encontraré muchos otros usos (sin ir más lejos, mi Macbook), pero la Steam Deck es lo primero.







Anker Adaptador USB-C 8 en 1, PowerExpand, 100 W de entrega de potencia, 4 K 60 Hz, HDMI, 10 Gbps USB-C y 2 puertos de datos USB-A, puerto Ethernet, lector de tarjetas de memoria microSD

Samsung Galaxy Watch4, tarjeta gráfica y servicios de suscripción

La recomendación de Frankie MB

Este año la llegada del Amazon Prime Day me pilla con las tareas hechas y con los artículos perfectamente organizados en una lista de deseos aparte: algunos artículos no los puedo decir de manera pública porque son regalos que tengo pensados hacer, pero el caso del Samsung Galaxy Watch4 (159 euros) es un secreto a voces, ya que llevamos tiempo buscándole un reloj digital a mi padre y el diseño del Apple Watch no termina de gustarle. Para gustos, los relojes.

Por otro lado, recientemente actualicé mi PC de manera integral pero me dejé pendiente la tarjeta gráfica pensando en este día. Lo ideal sería una Gigabyte GeForce RTX 3090 Ti, pero no me voy a engañar a mi mismo y mi presupuesto es mucho más limitado, así que me dejaré tentar por el porcentaje de descuento más interesante sobre lo que haya ofertado o me guardaré la iniciativa para el Black Friday. Y, ya puestos, quizás le añada alguna mejora adicional o estrene teclado. Para notar más el cambio.

Finalmente, un clásico por estas fechas: una renovación de los servicios de Office 365 (86 euros) y Nintendo Switch Online (19,99 euros). Durante el Prime Day suelen haber importantes rebajas o promociones en torno al primero y lotes en los que el servicio online de Nintendo acompaña un juego de estreno o producido desde la casa. Todavía tengo un par de meses de margen para que mis suscripciones se venzan, pero será el momento perfecto de sumar más meses adicionales.







Samsung Galaxy Watch4 – Smartwatch, Control de Salud, Seguimiento Deportivo, Batería de Larga Duración, 40 mm, Bluetooth, Color Dorado Rosa (Versión ES)



Gigabyte Technology GV-N3060GAMING OC-12GD V2 GeForce RTX 3060 Gaming OC 12G NVIDIA 12 GB GDDR6



Nintendo Switch Online – 12 Meses | Nintendo Switch – Código de descarga

Nothing Ear (1) y Logitech MX Master 3

La recomendación de Álvaro García

El Prime Day de Amazon suele ser mi ocasión perfecta para hacerme con mega packs de detergentes y lavavajillas con gran descuento, aunque mi fijación principal está en productos tech. Teniendo unos AirPods Pro ya en las últimas y con poca paciencia para esperar su renovación inminente, los Nothing Ear (99 euros) estarán en mi punto de mira. Ahora ya están a un precio muy interesante, pero reconozco que estoy esperando por si puedo ahorrarme un poquito más, ya que me parecen de las mejores opciones en TWS con cancelación de ruido.

También el Logitech MX Master 3 (79 euros) me hace ojitos. Es otro que habitualmente tiene interesantes rebajas, pero que en Prime Day puede ser toda una ganga y estaré expectante ante ello para hacerme con el que (en mi humilde opinión) es el mejor mouse del mercado. No descarto tampoco encapricharme de algún plegable tipo Samsung Galaxy Z Flip3 si se pone a precio de derribo, aunque a priori solo lo observaré con curiosidad.







Nothing ear (1) – Auriculares inalámbricos ANC (cancelación de ruido activa) Blanco



Logitech MX Master 3 Advanced Ratón Inalámbrico para Mac, Receptor USB, Bluetooth, 2.4GHz, Desplazamiento Rápido, Seguimiento 4K DPI en Cualquier Superficie, 7 Botones, Recarcable,Mac, iPadOS, Negro

Eve Weather y Oral B Genius X

La recomendación de Yúbal Fernández

Mi lista de deseos es de lo más variada, aunque todo está lleno de “por si acasos”, ya que no hay nada que necesite realmente. Por una parte, tengo un Eve Weather (65 euros), una estación meteorológica compatible con HomeKit que quiero poner en la terraza para poder mirar en cualquier momento la temperatura real que hace fuera. Porque ya sabemos que mirar por Internet no es demasiado fiable.

También estoy mirando cepillos eléctricos, como el Oral-B Genius X (89 euros) o algún otro de la lista de recomendaciones de Xataka Selección, porque yo no tengo mucha idea y la utilizo como referencia. Me gusta ese porque tiene algunas funciones inteligentes que pueden ser curiosas, aunque tampoco sin dispararse el precio de forma disparatada.

Y luego, el resto de mi wishlist son más de una veintena de discos en formato CD y vinilo, por si hay alguna rebaja interesante en música.







Eve Weather – Estación meteorológica inteligente con tecnología Apple HomeKit para registrar temperatura, humedad y presión atmosférica, tendencias climatológicas, IPX4, Bluetooth, Thread



Oral-B Genius X Cepillo Eléctrico Negro, 1 Mango Premium Con Inteligencia Artificial

Sony WH1000XM4

La recomendación de Amparo Babiloni

Este Prime Day quiero estarme quieta y no comprarme nada (que hay que ahorrar para las vacaciones), pero hay una cosa que, como la rebajen aún más, va a caer sí o sí y son los Sony WH1000XM4 (251 euros). Compré los XM2 en un Black Friday y fueron la mejor compra en años. Siguen funcionando bien, pero la batería ya no es lo que era y tengo muy buenas referencias de la cuarta generación. No voy a mentir; preferiría los XM5, pero dudo mucho que los rebajen a un precio asumible.







Sony WH1000XM4 – Auriculares inalámbricos Noise Cancelling (Bluetooth, optimizado para Alexa y Google Assistant, 30 h de batería, óptimo para Trabajar en casa, Micro Manos Libres), Negro, Talla Única

