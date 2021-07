La mega-guía de series que se estrenan este verano

Lejos quedaron los tiempos en los que el verano era tiempo de reestrenos y programación de relleno, un mero impasse de espera antes de la inauguración de la nueva temporada de series y programas. Con la consagración del streaming como nueva potencia de producción y difusión de series, el verano es simplemente… lo que viene después de primavera. La parrilla sigue llena de series de primera categoría y las plataformas siguen apretando el acelerador de estrenos y nuevas temporadas.

Y las nuevas plataformas, más allá de Netflix y HBO, son las que lo pisan más fuerte. La extraña temporada que acabamos de vivir, con series cuyos rodajes se congelaron y estrenos se retrasaron, está empezando a quedar atrás, y ni Apple TV+, ni Disney+, ni el resto de las relativamente recién llegadas a la competición escatiman en munición audiovisual. Hemos seleccionado algunas de las mejores series que llegan este verano: algunas han arrancado ya y otras lo harán en las próximas semanas. Ni un día sin tener nada que ver.

‘La historia de Lisey’

Absolutamente impresionante en lo visual, esta serie dirigida por Pablo Larraín y protagonizada por unos estupendos Julianne Moore y Clive Owen supone el regreso de Stephen King a la escritura de guiones, adaptando esta vez uno de sus libros más elogiados de los últimos años. Estás a tiempo de subirte al carro, porque aún no se han emitido todos sus lujosos y atmosféricos episodios, que demuestran que Apple TV+ puede no tener el impacto en las redes de sus competidoras, pero la calidad de sus producciones está fuera de toda duda.

‘Loki’

La nueva serie del MCU aún está dando sus primeros pasos, pero ya se está revelando como una de las más inclasificables, y deja claro que la televisión es para Marvel una vía para experimentar con tonos, narrativas y líneas argumentales que apoyen las grandes tramas de la película. La encarnación de Loki como policía interdimensional que tiene que arreglar desaguisados generados por él mismo (o no) se vuelve laberíntica por momentos, y Tom Hiddleston y Owen Wilson componen una pareja de buddy movie muy notable.

‘Lupin’ T1, Parte 2

Uno de los indiscutibles éxitos de Netflix durante el último año ha sido esta serie protagonizada por Omar Sy como un inteligente fan del mítico ladrón parisino de guante blanco. A nadie le amarga una buena historia de atracos, y esta segunda parte de la primera temporada ahonda en cuestiones relacionadas con el pasado de nuestro antihéroe, así que es una cita más o menos imprescindible.

‘Physical’

Craig Gillespie está teniendo un año triunfal, entre la muy interesante ‘Cruella’ para Disney y esta ‘Physical’ que, junto a la película que le dio a conocer, ‘Yo, Tonya’, conforman una triada de producciones sobre mujeres y lo que la sociedad espera de ellas cargada de humor negro y mala baba. Aquí, con la complicidad de una estupenda Rose Byrne, cuenta la historia de un ama de casa en los ochenta que descubre cómo el aerobic refuerza su confianza en sí misma… entre otras cosas.

‘Evil’ T2

Esta atmosférica e inquietante serie acaba de estrenar su segunda temporada, que Movistar+ ya ha confirmado que se verá próximamente en su plataforma, igual que ya sucedió con la primera. De momento, solo podemos esperar que el chifladísimo tono de la primera tanda de episodios no baje el ritmo, con su estructura de monster-of-the-week y una pareja de investigadores paranormales (Katja Herbers y Mike Colter) que dejan en mantillas al matrimonio Warren.

En EEUU en Paramount+. Próximamente en Movistar+

‘Rick y Morty’ T5

Después de una cuarta temporada que a muchos fans dejó algo desencantados, arranca la quinta temporada de Rick y Morty manteniendo el tipo con un episodio que sabe al tono y el estilo de las primeras temporadas. De momento ya se apunta a cambios en las relaciones entre algunos personajes, pero lo que está claro es que la mala baba y el empleo de recursos narrativos de la ciencia-ficción clásica siguen ahí, así que… get schwifty!

‘Kevin Can F**k Himself’

Si la parte que más te interesó de ‘Wandavision‘ fue la reformulación de los códigos de las sitcoms (si lo que te interesó fue lo de siempre, buenas noticias: Disney+ estrena sin parar más series del MCU), tienes una cita con ‘Kevin Can F**k Himself ‘-o como nos gustaría verla traducida: ‘Kevin puede ir yéndose a tomar por c**o‘-. De momento no está prevista su llegada a España, pero ojalá acabemos viendo esta serie de AMC en la que Anna Murphy da vida a un ama de casa que tiene que aguantar a un marido insufrible en formato sitcom y que, cuando este desaparece, la cosa se convierte en ‘Breaking Bad’.

En EEUU en AMC

‘Tuca & Bertie’ T2

Esta serie de Lisa Hanawalt, una de las creadoras de ‘BoJack Horseman’, fue cancelada por Netflix, pero Adult Swim compró los derechos para continuarla. No hay fecha de estreno en España, aunque todo apunta a que la veremos en HBO en algún momento del futuro, en su espléndido apartado dedicado a la animación para adultos. Estamos deseando reencontrarnos con Tiffany Haddish y Ali Wong dando voz a las dos pájaras titulares, en una temporada que parece arrancar con Bertie acudiendo a una terapeuta.

En EEUU en Adult Swim

‘Monstruos a la obra’

La auténtica segunda parte del clásico ‘Monstruos SA’ llega en formato serie con la primera de las secuelas de Pixar en este formato, y que posiblemente no será la última. Seguiremos de nuevo a Sully y Mike (de nuevo Santiago Segura y José Mota en la versión española), que en vez de recolectar gritos de terror de los niños tienen que recoger risas. La empresa se reconvierte al humor y conoceremos a nuevos monstruos, en una singular inversión de la película original que esperamos que traiga consigo su buena cantidad de dinámicas estilo ‘The Office’.

En Disney+ el 7 de julio

‘American Horror Stories’

Aún no se tienen apenas datos sobre esta nueva encarnación del éxito de Ryan Murphy, aunque el teaser apunta a una clara continuidad estética y de tono, con su cancioncita vintage en plan siniestro, su engendro enfundado en látex y sus casas rebosantes de ángulos en penumbra. La novedad es que en esta ocasión cada episodio contará una historia independiente, algo que ya funcionaba bien en la serie madre cuando se experimentaba con el formato. Ya han confirmado su presencia veteranos de la serie como Jessica Lange, Sarah Paulson, Kathy Bates, Angela Bassett, Emma Roberts, o Taissa Farmiga. No se sabe cuándo ni cómo llegará a España, pero obviamente Disney+ es una opción.

En EEUU en FX on Hulu el 15 de julio

Una peculiarísima comedia al estilo Broadway pero con un rollito meta muy peculiar, protagonizada por Cecily Strong y Keegan-Michael Key. La serie viene producida nada menos que por los pesos pesados de Hollywood Barry Sonnenfeld y Lorne Michaels, con lo que queda clara la intención de Apple TV+ de seguir tirando de chequera para que nombres de primerísima fila trabajen para la plataforma. Aquí, una pareja de excursionistas llega a una ciudad, Schmigadoon, donde todo es como un musical y de donde no podrán salir hasta que no encuentren el amor verdadero.

En Apple TV+ el 16 de julio

‘Ted Lasso’ T2

El verano pasado se convirtió en uno de los indiscutibles éxitos sorpresa del año: la historia de un entrenador de fútbol americano que empieza a trabajar llevando un equipo de la Premier League británica de fútbol se veía catapultada por la excelente interpretación de Jason Sudeikis. Su encarnación de un personaje algo ingenuo pero muy inteligente, y más preocupado por la gente que por los resultados, dio un aliento de esperanza al año pasado con el que esperamos reencontrarnos este mes de julio.

En Apple TV+ el 23 de julio

‘Masters del Universo: Revelación’

Vuelve la serie mítica de animación de los ochenta con una continuación literal, que arranca donde se quedó aquella y que, por lo que promete el trailer, será un catálogo de todas las criaturas y lugares de Eternia, que por aquel entonces servían para vender juguetes y, ahora, para vender nostalgia. Kevin Smith produce y un plantel de estrellas como Sarah Michelle Gellar, Lena Headey, Alicia Silverstone o Kevin Conroy encarnan a los protagonistas.

En Netflix el 23 de julio

‘Resident Evil: Oscuridad infinita’

No es estrictamente una serie, sino más bien una sucesión de episodios especiales más cercanos a los largometrajes CGI de la franquicia. Estos episodios se emitirán distanciados entre sí hasta el punto que no sabemos cuándo llegarán los siguientes o cómo se titularán, pero de momento este verano tenemos el primero, ‘Oscuridad infinita’. En él, dos personajes clásicos de la saga, Leon S. Kennedy y Claire Redfield, limpian una Casa Blanca rebosante de zombies enmedio de un apagón que desata el caos.

En Netflix el 8 de julio

‘Gossip Girl’

Aún no hay fecha para su estreno español -quizás sea una de las series fuertes que HBO Max reserve para su desembarco en Europa el próximo otoño- pero sí que es una de las producciones más esperadas del verano en Estados Unidos, una continuación de aquel culebrón adolescente con niños ricos emitida entre 2007 y 2012. Vuelve Kristen Bell como anónima narradora y hay todo un reparto de jóvenes promesas que dejarán constancia de cómo ha cambiado la ciudad de Nueva York en todos estos años. Repite Joshua Safran como guionista.

En EEUU en HBO Max el 8 de julio

‘Nine Perfect Strangers’

Aunque la emisión estadounidense tendrá lugar en Hulu, esta serie no nos llegará vía Disney+, como suele ser habitual con las producciones del canal para adultos de la compañía, sino a través de Amazon Prime Video, que ha comprado los derechos de distribución internacional. Se trata de una nueva colaboración de Nicole Kidman y David E. Kelley basada en una novela de Liane Moriarty (‘Big Little Lies’). En ella, Kidman dirige un retiro de sanación al que acuden nueve desconocidos con más de un secreto a cuestas.

En EEUU en Hulu el 18 de agosto. En España en Amazon Prime Video, sin fecha

‘La directora’

Creada y guionizada por Amanda Peet (‘Dirty John’), esta comedia de ambiente académico está atrayendo la atención por ser la primera producción de la pareja David Benioff y D.B. Weiss en su millonario contrato con Netflix, aunque de momento alejados del estilo de la serie que les dio la fama, ‘Juego de tronos’. Son seis episodios de media hora en los que seguiremos a seguimos a la doctora Ji-Yoon Kim (Sandra Oh) en su nuevo cargo como directora del departamento de inglés de una universidad ficticia.

En Netflix el 27 de agosto

‘What If…?’

¿Y si Peggy Carter recibiera el suero de supersoldado? ¿Y si un joven T’Challa se convirtiera en Starlord? ¿Y si los Marvel Zombies se dejaran caer por el Universo Marvel? A todas estas preguntas fuera de la continuidad oficial y que se desarrollan en universos alternativos responde esta serie de animación de Disney+, en principio prevista para agosto y con muchos de los actores de las películas retomando a sus personajes. Fanfics oficiales de estética cel shading para completistas interdimensionales del MCU.