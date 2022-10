La mejor adaptación de Alan Moore también recibe los correspondientes insultos del autor: «Esto me avergüenza»

A Alan Moore no le gustan las adaptaciones de sus obras. Es un hecho bastante incontestable que el creador de ‘V de Vendetta’ odia que la industria audiovisual agarre sus creaciones y las regurgite a su antojo. Además, con franquicias como ‘Watchmen’ o sus aportaciones a personajes como Batman no tiene el menor control. Lo que le cabrea todavía más.

Ni siquiera la aclamada miniserie que Damon Lindelof hizo para HBO basándose en su ‘Watchmen’, muy superior a la clónica película de Zack Snyder, ha conseguido que se muerda la lengua. Para Moore, está al mismo nivel que las adaptaciones de ‘La liga de los hombres extraordinarios’ o ‘From Hell’ (que ya es decir), y así lo ha demostrado en unas declaraciones para ‘GQ’, donde desvela la fulminante respuesta que le dio a Lindelof cuando éste le escribió presentándole sus respetos.

«Recibí una sincera carta del showrunner de la adaptación televisiva de ‘Watchmen’, que yo no sabía en aquel momento que existía», dice. «Pero creo que la carta empezaba con, ‘Querido Sr. Moore, soy uno de los cabrones que están destrozando Watchmen’. No fue la mejor presentación. Luego pasaba a lo que me parecieron muchas divagaciones neuróticas». La guinda de Lindelof, según Moore (hay que reconocer que no estuvo muy fino): «¿Puedes al menos decirnos cómo pronunciar ‘Ozymandias’?»

La respuesta de Moore no fue la de enterrar el hacha de guerra, precisamente: «Respondí de forma muy abrupta y, probablemente, hostil, diciéndole que tenía entendido que en Warner Bros. sabían que ni ellos ni ninguno de sus empleados debían volver a contactar conmigo bajo ningún concepto». Y tenía sus razones: «Le expliqué que había repudiado el trabajo en cuestión, y en parte se debía a que la industria del cine y la del cómic parecían haber creado cosas que no tenían nada que ver con mi obra, pero que estaban asociadas con ella». La puntilla: «Le dije, ‘Mira, esto me avergüenza. No quiero tener nada que ver contigo o con tu serie. Por favor, no vuelvas a molestarme».

Moore ni siquiera se ablanda con la extraordinaria recepción crítica de la producción de HBO (por ejemplo 11 Emmys, incluyendo mejor serie): «Cuando vi los premios que había ganado, pensé, ‘Oh dios, ¿puede que una buena parte del público crea que esto es lo que era Watchmen?’ ¿Piensan que era una franquicia de superhéroes distópica, oscura y cruda que tenía algo que ver con el supremacismo blanco? ¿No entendieron ‘Watchmen’?»

Lo que está claro es que ‘Watchmen’ ya ha quedado muy atrás para Moore, que prefiere centrarse en otras cosas: «Tiene casi 40 años y fue una obra relativamente simple en comparación con muchos de mis trabajos posteriores. ¿Qué probabilidad había de que hubieran entendido algo desde entonces? Esto hace que sienta menos cariño por esas obras. Que signifiquen un poco menos en mi corazón».