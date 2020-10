La mejor forma de probar el yuan digital es regalarlo: China les da 200 yuanes gratis a 50.000 personas para sus compras

A yuan regalado no le mires el dentado. O algo así, pero con caballos, ¿no? En China parecen haberse aplicado el cuento, y para evaluar el comportamiento de su ambicioso proyecto de yuan digital han repartido 1,28 millones de euros entre 50.000 ciudadanos chinos.

A cada uno de ellos le han dado 200 yuanes digitales, unos 25 euros, para que puedan gastarlos en compras en comercios que ya comienzan a aceptar esa moneda virtual en el gigante asiático. La medida marca un nuevo hito en un proyecto al que ahora varios bancos centrales de Estados Unidos, Japón y Europa quieren responder con un proyecto global.

En China pagar con el móvil hace años que es algo totalmente normal. Aplicaciones de pago como Alipay o sistemas como el integrado en la aplicación WeChat son buenos ejemplos de cómo la población china ya está muy acostumbrada a prescindir del efectivo —»¿efectivo? ¿qué es eso?»—, pero ahora es el Gobierno chino el que quiere ir más allá con su proyecto de yuan digital.

Esa ambiciosa propuesta lleva ya tiempo en marcha, pero la última de las medidas que los responsables de la iniciativa han realizado es especialmente significativa: han regalado 200 yuanes digitales a 50.000 ciudadanos chinos para que se los gasten tranquilamente y evaluar si durante la experiencia de compra se producen errores o fricciones que se puedan corregir y mejorar.

Los 50.000 afortunados participantes de esta prueba piloto fueron elegidos aleatoriamente entre 1,91 millones de personas que se apuntaron para formar parte de este singular experimento, que durará tan solo una semana y que permitirá gastar ese dinero en 3.389 tiendas y restaurantes preparados ya para recibir este tipo de pagos.

China tiene como objetivo lanzar su yuan digital en las Olimpiadas de Invierno de 2022 de Beijing, y aunque algunos organismos extranjeros ya han advertido del peligro que usar esa moneda puede tener para los usuarios por la potencial vigilancia financiera que el gobierno chino hará de todas estas transacciones.

A first look at the DCEP / digital yuan. Who’s next? pic.twitter.com/y4reOPJPWR

— Thibault Schrepel (@LeConcurrential) October 12, 2020