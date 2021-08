La NASA retrasa el viaje a la Luna a 2025 porque los trajes espaciales no están listos: Elon Musk dice que él puede ayudar

En 2024 el hombre iba a volver a la Luna, pero ese singular viaje tendrá que esperar un poco más. Un informe de la NASA indica ahora que «los retrasos en el desarrollo del traje espacial» hacen imposible que los astronautas pongan el pie en la Luna en 2024.

Según ese informe los trajes «no estarán listos para el vuelo hasta abril de 2025 como muy pronto», pero ante estos problemas Elon Musk respondía que «SpaceX podría hacerlo si se necesita«, y parece plantear una alternativa para mantener la fecha prevista para esta misión espacial.

El informe de la NASA era compartido por Michael Sheetz, un periodista de CNBC que destacaba en un tema en ese medio cómo los trajes espaciales para la futura misión a la Luna están suponiendo una inversión de tiempo y dinero colosal: más de 1.000 millones de dólares y 14 años en desarrollo que se alargarán aún más, porque esos trajes espaciales llegarán dos años tarde frente a la fecha prevista.

SpaceX could do it if need be

— Elon Musk (@elonmusk) August 10, 2021