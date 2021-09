La Nintendo Switch permite al fin conectar dispositivos Bluetooth de sonido, aunque hay algunas limitaciones

Nintendo sigue con las sorpresas para la Switch. Si hace unos días anunciaban una bajada de precio en España, ahora incorporan una novedad que será muy bien recibida por todos los usuarios: a partir de ahora podremos conectar auriculares Bluetooth a la Nintendo Switch.

Con esta novedad por fin podremos decirle adiós a los cables y tener una experiencia más inalámbrica. La actualización es la versión 13.0.0 y ya está disponible para descargar.

Si queríamos conectar unos auriculares Bluetooth a la Switch debíamos utilizar adaptadores. Ahora ya no hará falta. Una vez actualizada, desde la opción de ‘Audio a través de Bluetooth’ podremos emparejar unos auriculares de manera equivalente a como se hace en el móvil. Simplemente buscaremos los dispositivos cercanos como se hace a la hora de buscar una red WiFi.

The latest #NintendoSwitch update is now available, including the ability to pair Bluetooth devices for audio output.

For more information, including restrictions on some features while using Bluetooth Audio, please visit the support page: https://t.co/vzAB6lZTDu pic.twitter.com/6J5xcDl5kU

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) September 15, 2021