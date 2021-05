La nueva y sorprendente IA de Facebook es capaz de transcribir de voz a texto sin haber sido entrenada con transcripciones

Cuando se entrena un sistema de inteligencia artificial para transcribir de voz a texto es necesario usar muchos pares de audio y texto. Es decir, le damos a la IA el sonido «esto es un gato» y ese mismo sonido transcrito, de forma que sea capaz de asociar cada palabra a un sonido. Eso es perfecto para lenguajes muy extendidos, como el inglés o el español, pero no para los idiomas más minoritarios. Facebook, sin embargo, asegura haber encontrado una solución: wav2vec-U, con «U» de «Unsupervised».

¿Qué es wav2vez-U? Es una forma de construir un sistema de reconocimiento de voz que no requiere ningún tipo de par transcrito. Simplemente aprende del audio y de texto desemparejado, lo que elimina por completo la necesidad de tener audio transcrito. Para ello, el sistema se vale de una GAN (red generativa antagónica) que, de acuerdo a Facebook, compite de tú a tú con los mejores sistemas supervisados de hace unos años.

This new approach opens the door to much better speech recognition tech for languages that have historically been overlooked by cutting edge technologies. The way it works is fascinating: pic.twitter.com/t7wTyaWRBv

Tal y como detallan Alexei Baevski, Wei-Ning Hsu, Alexis Conneu y Michael Auli en el blog de Facebook AI, su método comienza con el aprendizaje de la estructura del habla a partir de audio sin etiquetar. Usando su modelo anterior, wav2vec 2.0, segmentaron la grabación de voz en unidades de voz que se corresponden con sonidos individuales. Por ejemplo, «cat», gato en inglés, tiene tres sonidos: «/K/», «/AE/» y «/T/».

Para enseñar al sistema a entender las palabras en un audio, usaron una GAN que, como todas las GAN, consiste en un generador y un discriminador. El generador selecciona cada fragmento de audio, predice el fonema correspondiente al sonido en cada idioma e intenta engañar al discriminador. Este es, en sí mismo, otra red neuronal que ha sido entrenada con las salidas de texto del generador y texto real de diferentes fuentes dividido en fonemas. Esto es importante: texto real de diferentes fuentes, no transcripciones del texto que estamos intentando transcribir.

La labor del discriminador es evaluar si las secuencias de fonemas predichas («/K/», «/AE/» y «/T/» si hablamos de «cat») parecen realistas. Las primeras transcripciones del generador son malísimas, pero con tiempo y el feedback de discriminador, se vuelven más y más precisas. Y es todo un logro, ya que el sistema en sí no sabe que «gato» se transcribe como «gato», sino que entiende que, por los sonidos que componen la palabra, debe escribirse así.

Our new AI system learned speech recognition in English with zero speech to text training data: researchers just gave it lots of audio, and it figured out what the words were. But it goes way beyond that – it learned Swahili too! pic.twitter.com/H69GS0c7iG

— Mike Schroepfer (@schrep) May 21, 2021