La película más inquietante y desconocida de Prime Video es esta asfixiante fábula sobre la monotonía de la vida adulta

Cuando hace unos años, en 2019, ‘Swallow‘ pasó por el festival de Sitges, los espectadores salieron de las proyecciones con un nudo en la garganta. Eso no le impidió ser nominada a la Mejor Película en el Festival, pero la reacción del respetable no es de extrañar: esta fábula construye a partir de la metáfora del no poder tragar ya más con la vida una fábula despiadada y literalmente asfixiante. El nudo en la garganta es, en este caso, real, y lo puedes comprobar en Prime Video.

Carlo Mirabella-Davis debutó en el largometraje con esta película que sigue siendo su única película en este formato, aunque su filmografía cuenta con un par de piezas adicionales de valor: un par de episodios de ‘Servant’, la serie producida por M. Night Shyamalan para Apple TV+ y que también se zambulle en los padeceres cotidianos como forma de destapar horrores que rozan lo metafísico. Aunque en este caso la cosa adquiere proporciones más físicas.

[embedded content]

Conoceremos en ‘Swallow’ a Hunter, una ama de casa que parece estar viviendo una existencia de ensueño. Prácticamente retirada de cualquier tipo de obligación gracias al trabajo de su marido y a la acomodada vida que les facilitan sus suegros, su único propósito es quedarse embarazada. Pero cuando lo consigue, siente que le falta algo. Su manera de afrontar este vacío espiritual es llenándose el buche de objetos indigeribles.

Un punto de partida enfermizo y asfixiante que Mirabella-Davis rueda recreándose en la aséptica, lujosa y algo pasada de moda casa donde vive Hunter (en un guiño a las amas de casa norteamericanas de los cincuenta que, por cierto, también recupera la fantástica ‘No te preocupes, querida‘, con la que ‘Swallow’ comparte un extraño tono de distopía doméstica). Un espléndido y repulsivo uso del sonido y una entregada e hipnótica interpretación de Haley Bennett redondean una película semi-oculta pero urgentemente reivindicable.