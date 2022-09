La posibilidad de que un huracán llegue a España la semana que viene es real. Y no es lo más preocupante

Ayer saltaron las alarmas en las agencias meteorológicas de toda Europa: los modelos predictivos empezaban a dibujar un huracán mucho más al norte y mucho más intenso de lo que habíamos visto nunca. Las incertidumbres son enormes, sí; pero, quizá por primera vez, la posibilidad de que un ciclón extratropical «se acerque sobremanera a la península está encima de la mesa».

No obstante, el alarmismo puede desorientarnos. Los mapas son espectaculares, sí, y el riesgo de que afecte al noroeste de la península no se puede descartar; pero si nos fijamos demasiado en esto, corremos el riesgo de perder de vista lo fundamental: hablamos de un huracán formándose en nuestra latitud, hablamos de que los mecanismos atmosféricos están cambiando y no sabemos con qué nos vamos a encontrar.

¿Qué está pasando? Que todos los modelos meteorológicos que utilizamos señalan la probable formación de un huracán extratropical en el entorno de las Azores en las próximas 168 horas. Es cierto que 168 horas son muchas horas (hablamos, aproximadamente, del miércoles de la semana que viene), pero la coincidencia entre modelos es tan robusta que los meteorólogos europeos llevan horas analizando los datos con mucho detalle.

Por su parte, el Centro Nacional de Huracanes de EEUU aumentaba ayer las probabilidades de formación del ciclón por encima del 60%. De hecho, como señalaba González Alemán, tal y como están progresando los modelos, «es prácticamente seguro que el CNH norteamericano declare su formación y lo nombre en las próximas horas».

¿El primer huracán que afecta a la Península? No exactamente. Y es que aunque en los últimos años la península ha empezado a verse afectada por algunos huracanes (el Vince tocó tierra en Huelva a las 9 de la mañana del 11 de octubre de 2005, sí; pero en los últimos un montón de huracanes han girado en mitad del Atlántico y han puesto rumbo al Viejo Continente – la imagen de portada es un buen ejemplo ), lo cierto es que se tratan de tormentas tropicales: en la mayoría de los casos restos de tormentas que vienen de la gran fábrica de huracanes que es el corredor que va desde Cabo Verde al Caribe.

El primer huracán conocido que se forma tan al norte. Lo que señalan ahora los modelos, se cumplan o no, es que un huracán formándose muy al norte, demasiado al norte. Esto, aunque los científicos llevan años avisándolo, es lo que resulta radicalmente nuevo. Aunque para entenderlo bien, tenemos que recordar cómo se forman los huracanes.

¿Qué es exactamente un huracán?. En general, hay al menos dos grandes tipos de tormentas ciclónicas: los ciclones tropicales y las bajas polares. La diferencia fundamental entre ellas es el mecanismo que las alimenta. Los ciclones tropicales utilizan la condensación del aire húmedo para crear un sistema tormentoso de circulación cerrada alrededor de un centro de baja presión.

En la imagen superior podemos ver la «anatomía» de un huracán en el hemisferio norte, pero en esencia los ciclones tropicales necesitan humedad en el aire. O sea, calor. Por eso son tropicales y por eso se dan sólo en cierta regiones del mundo: donde el sistema agua-aire está lo suficientemente caliente (y es lo suficientemente inestable) como para crear una «maquinaria térmica horizontal» de este tipo.

¿La gran fábrica de huracanes del Atlántico…. Eso se traduce en que, si hablamos del Atlántico norte, las tormentas más potentes se empiezan a formar cerca de las costas de Cabo Verde y, empujada por los alisios, adquieren entidad en el Caribe, el Golfo de México y las zonas cercanas. Zonas donde la temperatura del mar es elevada y hay humedad en el ambiente. De ahí, los huracanes suelen seguir la corriente del Golfo, escalar por la costa este de Estados Unidos y virar hacia Europa. O esto era lo que pasaba hasta ahora.

…está deslocalizándose? Esto es lo preocupante. Según avanzan las horas parece que la tormenta se formará aunque no sabemos muy bien dónde. Algunos modelos, de hecho, la dibujan muy lejos del país. Sin embargo, esto sienta un precedente muy muy negro. Si este es el primero de una nueva ruta de huracanes, más pronto que tarde nos tendremos que enfrentar a situaciones para las que no estamos ni remotamente preparados. Es inevitable tener la sensación de que los próximos días todo lo que sabíamos sobre la circulación atmosférica del Atlántico norte puede cambiar.

Imagen | Imagen satelital del huracán Lorenzo (2019)