La psicosis por el coronavirus llega a los videojuegos: ‘Plague Inc’ ha sido eliminado de la AppStore china

Con la irrupción del coronavirus, los creadores de ‘Plague Inc’ tuvieron que matizar que el juego se diseñó para «ser realista e informativo, pero no sensacionalista», recordando que se trata únicamente de un juego y no de un modelo científico con el que observar cómo se expande un brote de enfermedad.

No parece que hayan sido suficientes estas explicaciones, pues como describe la compañía en un comunicado: el juego ‘Plague Inc’ ha sido eliminado de la App Store china, pese a llevar varios semanas en el top de juegos más populares para iPhone.

Si uno accede al enlace de ‘Plague Inc’ en la App Store china, verá que no está accesible. No ocurre lo mismo con la versión global, que sigue activa y funcionando con normalidad. Según Ndemic Creations, creadores del juego, han sido informados que su juego ha sido eliminado por las autoridades chinas.

Las razones esgrimidas es que se «incluye contenido que es ilegal en China según lo determinado por la Administración del Ciberespacio de China«. «Esta situación está completamente fuera de nuestro control», argumentan.

We’re really sad to announce that Plague Inc. has been removed from the China App Store. This is completely out of our control and we are working to find a way to bring the game back to our players in China. Our statement here: https://t.co/oYkHHkMbgw pic.twitter.com/5wQ93NsCKw

— Plague Inc. / Rebel Inc. (@NdemicCreations) February 27, 2020