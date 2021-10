La red de Ocean Cleanup ha capturado 28 toneladas de basura en sus pruebas, así que la van a hacer tres veces más grande

La iniciativa Ocean Cleanup y su red para capturar plásticos en el océano da pasos cada vez más grandes. En agosto vimos cómo aumentaban su longitud hasta los 800 metros después de solucionar sus problemas iniciales, y las pruebas recientes han tenido un éxito mayor del que esperaban.

Ese éxito se mide en los kilogramos de basura que han conseguido sacar del mar gracias a la red ‘System 002’: más de 28.600 entre cestos, material de pesca, cepillos de dientes y hasta inodoros. El CEO de Ocean Cleanup califica esto como «el principio del fin de la gran mancha de plástico del Pacífico».

Viendo toda la basura que han podido recoger, los responsables lo tienen claro: empezarán a trabajar en una red ‘System 003’ tres veces más grande, con una longitud de 2,5km. Es más, quieren hacer diez de esas redes para crear una ‘flota’ compuesta de varios barcos arrastrando potencialmente 30 veces más cantidad de basura.

The beginning of the end of the Great Pacific Garbage Patch. pic.twitter.com/JNWIbpYJHa

— The Ocean Cleanup (@TheOceanCleanup) October 21, 2021