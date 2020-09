La redada a uno de los mayores grupos de descargas no autorizadas provoca una caída drástica en la publicación de este contenido

El pasado 25 de agosto caía Sparks, uno de los mayores grupos de descargas no autorizadas que existe en Internet. Encargados de publicar cientos y miles de títulos ilegalmente, su ausencia en la red en los últimos días ha provocado que la publicación de nuevo contenido de este tipo haya disminuido drásticamente. No sólo por la ausencia de su contenido sino también por el miedo del resto de grupos.

Las autoridades estadounidenses en colaboración con Europol y otras agencias a nivel mundial anunciaron la redada hace dos semanas. 60 servidores fueron cerrados en América del Norte, Europa y Asia, además de otras operaciones en un total de 18 países del mundo. Las autoridades anunciaron el arresto de tres individuos relacionados con el grupo Sparks.

Sparks ha sido uno de los grupos más prolíficos en los últimos años a la hora de publicar contenido no autorizado. Consiguiendo DVDs y BluRay de contenido aún no lanzado, han podido saltarse el copyright para publicar el contenido libremente en páginas de descarga y versiones P2P mediante torrent. Según Europol, an causado pérdidas de decenas de millones de dólares para la industria cinematográfica y relacionadas.

Generalmente estos grupos reviven tras redadas de las autoridades ya que se encuentran descentralizados y su organización no es estructural. No obstante, acabar con decenas de servidores y el arresto de varios miembros del grupo es un golpe realmente grande que puede acabar para siempre con Sparks. En las próximas semanas veremos si hay nuevo contenido publicado por Sparks o si realmente se acabó ver su nombre en archivos en páginas de descarga de series y películas.

La cautela de The Scene

Esto sin embargo ha tenido un efecto secundario en el resto de la comunidad. Sparks no es el único grupo que se dedica a obtener y publicar contenido no autorizado en Internet. Sin embargo y a pesar de que el resto no han sido atrapados, también están tomando precauciones. Según comentan desde TorrentFreak, se ha producido una reducción drástica de la actividad las últimas dos semanas.

‘The Scene’ es el nombre que recibe la comunidad que se dedica a obtener y publicar este tipo de películas, series, videojuegos, programas o libros entre otros contenidos. Está compuesto por todos aquellos miembros de grupos como Sparks. Pero The Scene no pasa por su mejor momento, se encuentra más bien a ralentí y medio apagado desde la caída de Sparks.

Probablemente a modo de precaución, sus miembros han reducido de forma importante la cantidad de nuevo contenido publicado. Como ejemplo desde TorrentFreak indican que una semana antes de la redada, el 19 de agosto, se publicaron 1.944 nuevos títulos. El día después de la redada, el 26 de agosto, el número fue de apenas 168 títulos. La caída es importante tanto en películas y series como en otros contenidos, de hecho comentan que los videojuegos o ebooks nuevos se han reducido prácticamente a cero.

Lo más seguro es que tras unos días se empiece a recuperar la actividad normal, cuando los grupos y sus miembros se sientan más seguros o hayan tomado las medidas necesarias para no ser atrapados. Estas redadas a menudo sirven como una advertencia para la comunidad para que sepan que no son intocables, aunque difícilmente acaba con ellos. Algo similar a lo que ocurre en la Dark Web y sus tiendas ilegales, que cada vez que cae o se desintegra una grande, otra ocupa su puesto.

Vía | TorrentFreak

Imagen | Brett Jordan